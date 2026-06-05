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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 21:30 5 Haziran 2026 21:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 21:43 5 Haziran 2026 21:43
Okuma Okuma:  8 dakika

Sivil Sesler Festivali başladı: "Şimdi ayağa kalkma zamanı"

Sivil Sesler Festivali'nin ilk gününde yaşam savunucuları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. İklim krizinden demokratik gerilemeye, örgüt kültüründen algoritmaların görünürlük üzerindeki etkilerine uzanan başlıklar gün boyunca düzenlenen oturumlarda ele alındı.

Evrim Gündüz
Evrim Gündüz

Evrim Gündüz
Görseli Büyüt
Karede, festival alanına kurulan bir çadırın içine asılmış renkli üçgen flamalar görülüyor. Flamalarda Avrupa Birliği ve Sivil Sesler Festivali logoları yer alırken, ortada gökkuşağı renklerinde bir megafon figürü dikkat çekiyor. Görsel, festivalin dayanışma, katılım ve ifade özgürlüğü vurgusunu yansıtan renkli bir atmosfer sunuyor.
Fotoğraf: STGM

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin (STGM) düzenlediği Sivil Sesler Festivali bugün Ankara'da başladı. Türkiye'nin 52 kentinden ve farklı hak alanlarından sivil toplum örgütlerini bir araya getiren festival, bu yıl "İklim Krizi, Demokrasi ve Sivil Toplumun Anlamlı Katılımı" temasıyla gerçekleştiriliyor. 

İki gün sürecek buluşmada katılımcılar iklim adaletinden demokratik katılıma, savunuculuktan örgütsel dayanıklılığa uzanan başlıklarda deneyimlerini paylaşacak ve ortak mücadele alanlarını tartışacak. 

Esat Hal'da gerçekleştirilen festivalin ilk gün programı:

Kült Teras 

09:00 - 10:00 Kayıt & Stantlara Yerleşim

10:00 - 10:45 Saha'dan Sesler: İnat, umut, direniş

10:45 - 11:00 Açılış Konuşmaları

11:15 - 12:45 Açılış Oturumu: Dünyanın Ahvali Gezegenin Geleceği

13:30 - 15:00 UNFCCC Kozalarıyla COP31'e Sivil Toplum Katılımını Güçlendirmek

15:15 - 17:00 EKO EKO EKO Belgeseli I Söyleşi

Roof Coliving

13:30 - 15:00 Hak Temelli Çalışanlar için Focusing: Esenlik ve Dayanıklılık Pratikleri

15:15 - 16:45 Hafızayı İşlemek Kültür Sanat İnisiyatifi - Hafızayı İşlemek: Türkiye'nin Yakın Dönem Çevre Mücadelesi Hikayeleri

Aks Creative HUB

13:30 - 15:00 STGM I Hatice Kapusuz - İlkelerin Anatomisi 

15:15 - 16:45 Ankara Aks: Aks Creative Hub - Ankara’nın Bağları: Kolektif Su Hafızası Atlası

Hall EV.ankara 

13:30 - 15:00 TÜSEV - Taahhütten Eyleme: Kurumlar İklim için Nereden Başlayabilir?

15:15 - 16:45 STGM İletişim Çalışma Grubu - Gürültü Çağında Algoritmalara Rağmen Hakikati Anlatmak

Puruli Kültür Sanat

13:30 - 15:00 Turkish Philantropy Funds - Afet Sonrası Çevre Odaklı Sivil Toplum İşbirliği: Stratejik Filantropi ile Etkiyi Büyütmek

15:15 - 16:45 Gençlik Örgütleri Forumu - COP31 Mutfağının Haritası: Aktörler, İttifaklar ve Etki Kanalları 

Ahmet Oktay Demirkan. Fotoğraf: STGM

"İnat, umut, direniş" 

Festivalin açılışında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğa ve yaşam alanlarını savunan aktivistler mücadele deneyimlerini paylaştı. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nden Alaattin Yılmazer Karadeniz'deki maden karşıtı mücadeleleri aktarırken, Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan çevre direnişlerinde kadınların üstlendiği role dikkat çekti.

Türkiye'deki çevre mücadelesinin sembol isimlerinden Ahmet Oktay Demirkan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne karşı yürütülen çalışmaları anlattı. Bisikletli ulaşım savunucusu Linda Nihan Lafçı ise COP Bisiklet Turu kapsamında Ardahan'dan Edirne'ye uzanan yolculuğunu ve iklim politikalarında bisikletli ulaşımın yer bulması için yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

Akbelen davasının avukatlarından Arif Ali Cangı da yaşam alanlarını maden şirketlerine, HES ve JES projelerine açan politikalara karşı toplumsal mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Şimdi ayağa kalkma, çığlık atma zamanı" dedi.

STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut. (Fotoğraf: STGM)

"Hakikat bitmedi, ısınma oranları değişmedi"

Festivalin açılış konuşmasında söz alan STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut, "hakikat sonrası" tartışmalarına değinerek iklim değişimi ve küresel ısınma gibi bilimsel gerçeklerin sorgulanmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi: 

Hakikat bitmedi, ısınma oranları değişmedi, bunlar karşımızda duruyor. İklim zirveleri yalnızca diplomatik alanlar değil, aynı zamanda mücadele ve itiraz platformları. Bu nedenle sivil toplumun bu süreçlerde görünür olması büyük önem taşıyor.

Maya Urbanska festivalin açılışında konuşuyor. Fotoğraf: STGM
AB Türkiye Delegasyonu Politika ve Siyasi İşler Bölüm Başkanı Maja Urbanska festival açılışında konuşuyor. (Fotoğraf: STGM)

AB Türkiye Delegasyonu'ndan katılım mesajı 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Politika ve Siyasi İşler Bölüm Başkanı Maja Urbanska, açılış konuşmasında iklim müzakereleri süreçlerine sivil toplumun müdahalesinin ve katılımının önemine dikkat çekti. Urbanska "İklim politikaları ancak toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla genişleyebilir" dedi. 

"Dünyanın ahvali, gezegenin geleceği"

Festivalin ilk oturumu "Dünyanın Ahvali, Gezegenin Geleceği" başlığıyla gerçekleştirildi. STGM Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay'ın kolaylaştırıcılığındaki panelde küresel savaşlar, ekonomik krizler, demokratik gerileme ve iklim krizi arasındaki ilişkiler ele alındı.

Panelde konuşan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özkoç, dünyada demokrasinin aşındığını ve seçimli otoriterlik eğilimlerinin güçlendiğini belirtti. Özkoç "İklim krizi siyasal ve toplumsal gelişmelerden bağımsız düşünülemez" dedi. 

STGM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan, iklim krizinde kritik eşiklerin aşıldığını vurgulayarak savaşların ekolojik yıkımları derinleştirdiğine dikkat çekti.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden Dr. Aslı Odman ise iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sınıfsal ve emek boyutları bulunan çok katmanlı bir mesele olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: STGM

COP31'de sivil toplumun rolü

Festival kapsamında düzenlenen "UNFCCC Kozalarıyla COP31'e Sivil Toplum Katılımını Güçlendirmek" başlıklı oturumda, COP31 hazırlıkları çerçevesinde küresel iklim politikalarının güncel yönelimleri, yerel mücadelelerin uluslararası iklim rejimiyle ilişkisi ve iklim adaleti savunuculuğunun geleceği ele alındı.

Küresel İklim Akademisi Derneği'nden Yunus Arıkan'ın moderasyonunda gerçekleştirilen oturumda Cambridge Zero'dan Stephen Davison, Demand Climate Justice ağından Rachitaa Gupta, European Young Engineers temsilcisi Atif Jawed, Climate Action Network International'dan Jana Merkelbach, Sosyal İklim Derneği'nden Gaye Tuğrulöz ve Uçan Süpürge Kadın ve Araştırma Derneği'nden Selen Doğan konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, iklim krizine karşı geliştirilecek politikaların daha adil, kapsayıcı ve etkili olabilmesi için yerel deneyimlerin ve sivil toplumun taleplerinin Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerine taşınmasının önemini vurguladı. Oturumda ayrıca iklim politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin katılımı ve iklim adaleti perspektifleriyle birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

 
 
 
 
 
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Eşitlikçiyiz demek yeterli mi?

STGM Kapasite Geliştirme Koordinatörü Hatice Kapusuz'un yürütücülüğünde gerçekleştirilen "İlkelerin Anatomisi" atölyesinde, sivil toplum örgütlerinin sıklıkla referans verdiği ilkeler ve bu ilkelerin gündelik örgütsel yaşamdaki karşılıkları tartışıldı.

Kapusuz, sivil toplum örgütlerinin çoğu zaman ilkeleri tanımlamakta zorlanmadığını ancak bu ilkeleri gündelik pratiklere dönüştürme konusunda çeşitli güçlükler yaşadığını belirtti. 

Katılımcılar da kurumların internet sitelerinde ve politika belgelerinde yer alan ilkeler ile örgüt içindeki uygulamalar arasında ortaya çıkabilen çelişkiler üzerine deneyimlerini paylaştı.

Kapusuz, ilkelerin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi için değerler, davranışlar ve karar alma süreçleriyle birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı:

İlke dediğiniz şey orada yazıp kaçabileceğiniz bir şey değil. Her bir durumda, 'Bu ilke burada nereye karşılık geliyor?' diye yeniden düşünmemiz gerekiyor. Biz katılımcıyız, eşitlikçiyiz demek yetmiyor; bu iddiaları gündelik hayatta nasıl gerçeğe dönüştürdüğümüzü konuşmamız gerekiyor.

 
 
 
 
 
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"Sosyal medya platformları dikkat ekonomisi üzerine kurulu"

STGM İletişim Çalışma Grubu tarafından tasarlanan ve Gülin Çavuş yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Gürültü Çağında Algoritmalara Rağmen Hakikati Anlatmak" atölyesinde algoritmaların bilgi dolaşımı, görünürlük ve kamusal tartışma üzerindeki etkileri ele alındı.

Çavuş, algoritmaların tarafsız olmadığını ve dijital platformların görünürlüğü belirleyen ticari sistemler üzerine kurulduğunu söyledi. Atölyede, hak temelli çalışmaların dijital mecralarda karşılaştığı görünürlük eşitsizlikleri ile etkileşim ve toplumsal etki arasındaki farklar tartışıldı.

Etkileşim eşit değildir toplumsal fayda. Daha fazla beğeni almak her zaman daha fazla toplumsal etki yaratmak anlamına gelmiyor. Sosyal medya platformları dikkat ekonomisi üzerine kurulu. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin görünürlük arayışında platformların ölçütlerine göre değil, yaratmak istedikleri toplumsal değişime göre hareket etmeleri gerekiyor.

Sivil Sesler Festivali, 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek oturum ve atölyelerle devam edecek. Festivalin ikinci gün programına buradan ulaşabilirsiniz. 

(EG)

Haber Yeri
Ankara
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Evrim Gündüz
Evrim Gündüz
[email protected] tüm yazıları
nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi...

nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünden mezun. 2019'dan beri birlikte yaşadığı kedisi gagiş'i çok seviyor.

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