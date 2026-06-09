Türkiye'nin sivil sesleri anlattı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından düzenlenen Sivil Sesler Festivali, bu yıl "İklim Krizi, Demokrasi ve Sivil Toplumun Anlamlı Katılımı" temasıyla 5-6 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirildi. Esat Hal'da düzenlenen festivalde Türkiye'nin 52 kentinden farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri bir araya geldi.

İki gün boyunca devam eden festivalde katılımcılar stantlarda çalışmalarını tanıtma ve diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Festival kapsamında düzenlenen panel, atölye ve söyleşilerde; iklim krizi, demokrasi, iklim adaleti, savunuculuk, örgütsel dayanıklılık ve COP31 sürecinde sivil toplumun rolü gibi başlıklar ele alındı.

Biz de festival boyunca Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen sivil toplum temsilcilerine mikrofon uzattık.

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Sivil Sesler Festivali başladı: "Şimdi ayağa kalkma zamanı"

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“Bursa’da bir LGBTİ+ derneği olmamasını dert edinerek kurulduk”

Özgür Renkler Derneği’nden Çağrı Önal:

Özgür Renkler, Gezi'den sonra, 2013 yılında bir grup genç tarafından Bursa’da LGBTİ+ derneği olmaması dert edinilerek kurulmuş ve 2016 yılında da tüzel kişiliğini kazanmıştır. Derneğin şu anda aktif olarak üç tane programı var: Destek, savunuculuk ve kültür sanat programı. Bugün STGM tarafından yapılan sivil sesler festivalindeyiz.

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“Kültürel haklar üzerine çalışmalar yürütüyoruz”

Kültürel Ekolojik Yaşamı Koruma Derneği’nden Mahmut Ölmez:

Biz 2023 yılında, İzmir Seferihisar'da Orhanlı köyünde kurulan bir derneğiz. Kültürel haklar üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle sanatçı toplulukların ekoloji mücadelesine dair yaptıkları çalışmaları yaygınlaştırma amacı güdüyoruz. kulturelekoloji.org adlı bir web sitemiz var, bu adreste çeşitli haberler ve makaleler yayınlıyoruz.

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“Kırsalda görev yapan öğretmenleri destekliyoruz”

Köy Okulları Dayanışma Ağı’ndan Öykü Kocaman:

Bu yıl onuncu yılımızı kutluyoruz, 2016 yılında kurulmuş bir derneğiz. Köylerde eğitim alan çocukların daha nitelikli bir eğitime erişebilmesi için, çocuğun çevresindeki yetişkinleri desteklemek amacıyla kurulmuş bir derneğiz. Farklı programlar kapsamında yapıyoruz bu desteği. Öğretmen toplulukları programımız var, kırsalda görev yapan öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekliyoruz.

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“İklim direncini arttırmak için projeler yapıyoruz”

Kökler ve Filizler Derneği’nden Yeliz Ergöl:

Roots & Shoots, Jane Goodall'ın başlattığı bir gençlik hareketinin parçası ve şu anda 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Biz de Türkiye'de faaliyet göstermek üzerine 2020 senesinde kurulduk. Tükriye’de Kökler ve Filizler Derneği ismiyle yer alıyoruz. Gençleri ve çocukları odağına alarak biyoçeşitliliği korumak, iklim direncini arttırmak ve toplumsal diyaloğu sağlamak için farklı projeler yapıyoruz. Bütün süreçlerimizde gençlerin ve çocukların anlamlı katılımını önemsiyoruz.

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“Seks işçilerinin hakları alanında savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz”

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nden Nergiz Görnaz:

Kırmızı Şemsiye, 2013 yılında Ankara'da kurulmuş bir dernek. Seks işçilerinin hakları alanında danışmanlık, savunuculuk gibi çalışmalar yürütüyoruz. Şu an hukuki danışmanlık ve akran danışmanlığı hizmetlerimiz devam ediyor. Mail adreslerinden ve ilgili telefon numalarından ulaşılabilir durumdayız. Bununla birlikte cinsel sağlık alanıdan, HIV alanında savunuculuk yaparak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

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“Sanatı Mezopotamya’da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz”

Teatro Ayntab Sanatsal Araştırmalar Derneği’nden Mehmet Sadıkkaya:

Teatro Ayntab Sanatsal Araştırmalar Derneği'nden katılıyoruz festivale. Biz Gaziantep'te 2019'dan beri varız. Özellikle Gaziantep ve çevresi olmak üzere Mezopotamya bölgesinde sanatı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz, doğaçlama tiyatro yapıyoruz, bu yıl 7. sezonumuza doğru ilerliyoruz. Binlerce insanla buluşuyoruz. Üç yıl önce dernekleştik. Sivil toplumda daha aktif olmayı ve daha sürdürülebilir şekilde yer edinmeyi, daha çok insana ulaşmayı, herkese sanatı ulaştırmayı amaçlıyoruz.

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“İnsanların iyilik halini çeşitli sanat yöntemleriyle destekliyoruz”

Tiyatro ve Terapi Sanatları Derneği:

Tiyatro ve Terapi Sanatları Derneği olarak Sivil Sesler Festivali’ndeyiz. İnsanların kendi hikayelerinden yola çıkarak, sanatın farklı yöntemleriyle iyilik hallerini güçlendirmeyi ve özne sesleriyle yaşamlarına dair yeni haritalar çizmelerini destekliyoruz. Bu süreçte tiyatro ve dramadan yararlanıyor, her zaman başka bir ihtimalin mümkün olduğunu hatırlatıyoruz.

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“Kadın ve çocuklara yönelik güçlendirme çalışmaları yapıyoruz”

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği’nden Yeliz Vural:

Derneğimiz 2015 yılında kuruldu. Depremin ardından sahadaki ihtiyaçları tespit ederek çalışmalarımızı sürdürebileceğimiz bir alan oluşturduk ve Samandağ Kadın Yaşam Merkezi’ni kurduk. Merkezimizde kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler ve bakım verenlere yönelik güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Psikososyal destek hizmetleri sunuyor; çocuklar için oyun alanı, kütüphane, çamaşırhane ve ortak mutfak gibi imkânlar sağlıyoruz. Bunun yanı sıra hukuk ve sağlık alanlarında farkındalık eğitimleri düzenliyor, halk eğitim merkezleriyle iş birliği içinde meslek edindirme kursları ve yabancı uyruklu kadınlara yönelik okuma-yazma eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Dayanışma ve güçlenme odaklı çok güzel bir alan yarattık. Herkesi bekleriz.

(EG)