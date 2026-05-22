ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 16:20 22 Mayıs 2026 16:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 16:24 22 Mayıs 2026 16:24
Okuma Okuma:  5 dakika

Atölye BİA'dan Engelli Odaklı Habercilik Atölyesi'ne çağrı

IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA sizleri 24 Haziran’da yüz yüze gerçekleşecek Engelli Odaklı Habercilik Atölyesi’ne davet ediyor. Son başvuru tarihi: 19 Haziran Cuma, saat 18.00.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açık gri zeminli afişin üst bölümünde Atölye BİA logosu yer alıyor. Ortadaki ana görselde bir elin Braille alfabesiyle yazılmış bir yüzeye dokunduğu yakın plan bir fotoğraf kullanılmış. Fotoğrafın üzerine pembe/koral renkli yarı saydam bir bant yerleştirilmiş; bant üzerinde beyaz harflerle “Engelli Odaklı Habercilik Atölyesi” ve altında “24 Haziran 2026” yazıyor. Afişin alt bölümünde “son başvuru tarihi” başlığıyla 19 Haziran 2026 tarihi belirtilmiş. En altta ise etkinliğin Beyoğlu/İstanbul’daki adres bilgileri yer alıyor.
Görsel: Evrim Gündüz / Atölye BİA

Hak odaklı habercilik anlayışıyla erişilebilir, kapsayıcı ve ayrımcılık karşıtı gazetecilik pratiklerini tartışmayı hedefleyen Atölye BİA, Engelli Odaklı Habercilik Atölyesi düzenliyor. 

Atölye, 24 Haziran Çarşamba günü  Atölye BİA’nın Beyoğlu’ndaki ofisinde yüz yüze gerçekleştirilecek.  

Katılımın ücretsiz olduğu bu atölyede; 

  • Hak odaklı habercilik yaklaşımı 
  • Engelli haklarına giriş  
  • Medyada dil, temsil ve sorunlu kalıplar 
  • Erişilebilir habercilik modülü 
  • Haber örneği çözümleme 
  • Haber fikri geliştirme ve mini yazım atölyesi gibi başlıklar ele alınacak. 

Başvuru ve detaylar 

Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölye; medya çalışanları, gazeteciler, gazeteci adayları ve konuya ilgi duyan herkesin başvurusuna açık. 

Sorularınız için: [email protected]  

Başvuru formu için tıklayınız.

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul  

* Atölye ücretsizdir.  

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir. 

*** Atölye boyunca işaret dili çevirisi sağlanacaktır. 

(EG)

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet'in Atölye BİA adıyla düzenlediği habercilik seminerleri medyanın farklı birimlerinden gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık.

Atölye BİA programları hak, toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı habercilikle barış gazeteciliği perspektifi ve tercihiyle temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı haberciliği, araştırmacı gazetecilik, yeni medya, görselleştirme araçları, dijital güvenlik gibi alan ve temalar üzerinden kuruluyor.

Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve gazetecilere ve ilgilenen herkese açık hale geldi.

* Haziran 2018'de başlayan Atölye BİA programında, Aralık sonu itibariyle 8 atölye (7-13 Haziran Gazeteciler İçin Yeni Medya, 16-25 Temmuz Gazeteciler İçin Haber2 Eylül Kürtçe Habercilik ve Çeviri7-9 Eylül Haber Fotoğrafçılığı ve Fotoröportaj17-26 Eylül Çevre ve Kent Haberciliği1-8 Ekim Yargı Haberciliği15-23 ve 8-16 Kasım Gazeteciler için Haber Atölyeleri) 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

* 2019 yılında farklı tarihlerde (11-18 Şubat20-27 Şubat14-21 Haziran, 22-29 Temmuz2-10 Eylül5-13 Aralık) altı "Temel Gazetecilik Atölyesi", yine farklı tarihlerde (27-28 Nisan Kürtçe Habercilik ve Çeviri4-5 Mayıs Dijital Güvenlik10-12 Mayıs Haber Fotoğrafçılığı13-20 Mayıs Gazeteciler Yeni Medya21-25 Ekim İklim Haberciliği11-15 Kasım Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği) altı tematik atölye düzenlendi.

* 2020 yılında düzenlenen atölyeler şöyle; 24-28 Şubat Uygulamalı Haber Atölyesi29 Şubat - 1 Mart Podcast Atölyesi11-26 Nisan Online Kürtçe Medya Atölyesi16-17 Mayıs Online Podcast Atölyesi27-31 Mayıs ve 13-17 Haziran Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 4-12 Ağustos ve 8-16 Ekim Toplumsal Cinsiyet Odaklı Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 19 Ekim-2 Kasım16-30 Kasım ve 14-28 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2021 yılı içerisinde temel ve tematik habercilik atölyeleri online şekilde devam etti: 23-24 Ocak Online Podcast Atölyesi20-28 Şubat Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 6-16 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı Temel Gazetecilik Atölyesi, 28 Nisan-2 Mayıs İklim Haberciliği Atölyesi, 7-15 Haziran Haber Atölyesi,10 Eylül Barış Gazeteciliği Atölyesi, 23 Eylül Mobil Habercilik Atölyesi, 15-26 Kasım Temel Gazetecilik Atölyesi, 4 Aralık Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 11 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 12 Aralık Gıda, Beslenme ve Sağlık Haberciliği Atölyesi.

* 2022 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 2-6 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi7 Nisan Kültür-Sanat Haberciliği Atölyesi, 14 Nisan Spor Haberciliği Atölyesi, 21 Nisan Magazin Haberciliği Atölyesi, 12 Mayıs Yaşam/Toplum Haberciliği Atölyesi, 10-13 Mayıs Uygulamalı Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 16-21 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi6-10 Haziran Uygulamalı Haber Atölyesi, 27-29 Haziran Mülteci Haberciliği Atölyesi.

Yukarıdaki projeler, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

* 2023 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 4 Kasım Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi, 18-19 Kasım Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle), 11-14 Aralık Seçim Dönemlerinde Hak Haberciliği (Oslo-JMIC ve RSF’nin finansal desteğiyle).

* 2024 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” 7 Eylül Hatay ve 5 Ekim Malatya atölyeleri (Almanya Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle), 21-22 Ekim Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle), 4-5 Kasım Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle)

* 2025 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 15 Ocak Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi, 7-10 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 10 Nisan Engelli Hakları ve Engelli Hakları Haberciliği Atölyesi, 26 Haziran Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 5-6 Eylül Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, 4 Ekim Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi, 15-18 Ekim Temel Gazetecilik Atölyesi, 19 Kasım Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 5 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 10 Aralık Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, 12 Aralık Göç Haberciliği Atölyesi, 16-19 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2026 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 3 Mart Yargı Haberciliği Atölyesi. 24-27 Mart Temel Gazetecilik Atölyesi. 16-18 Nisan COP31’e Doğru: Çocuk Hakları, Toksik Maruziyet, Sıfır Kurşun ve Eğitim Adaleti Atölyesi. 29-30 Nisan Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi. 12-15 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi.

Haber Yeri
İstanbul
atölye bia sağlamcılık engelli hakları engelli odaklı habercilik atölyesi
ilgili haberler
Genelleme ve sağlamcılık
28 Şubat 2026
/yazi/genelleme-ve-saglamcilik-317152
Medyanın sağlamcılık sınavı
30 Kasım 2024
/yazi/medyanin-saglamcilik-sinavi-302313
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
Sağlamcılık nedir, ne değildir?
13 Mayıs 2024
/haber/saglamcilik-nedir-ne-degildir-295250
Bir ayrımcılık söylemi olarak "sağlamcılık"
17 Eylül 2022
/yazi/bir-ayrimcilik-soylemi-olarak-saglamcilik-267243
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Genelleme ve sağlamcılık
28 Şubat 2026
/yazi/genelleme-ve-saglamcilik-317152
Medyanın sağlamcılık sınavı
30 Kasım 2024
/yazi/medyanin-saglamcilik-sinavi-302313
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
Sağlamcılık nedir, ne değildir?
13 Mayıs 2024
/haber/saglamcilik-nedir-ne-degildir-295250
Bir ayrımcılık söylemi olarak "sağlamcılık"
17 Eylül 2022
/yazi/bir-ayrimcilik-soylemi-olarak-saglamcilik-267243
Sayfa Başına Git