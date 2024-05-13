ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2024 12:43
5 dk Okuma

10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI

Sağlamcılık nedir, ne değildir?

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Yazgan Şenay ile sağlamcılığı, sağlamcılığın yaşam içerisinde karşımıza nasıl çıktığını ve sağlamcılığa karşı mücadeleyi konuştuk.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Sağlamcılık nedir, ne değildir?
Çizim: Leonardo Da Vinci

*Görsel betimleme: Bu resim, Leonardo da Vinci tarafından çizilmiş ünlü Vitruvius Adamı çizimidir. Resimde, iki üst üste gelen pozisyonda çizilmiş bir erkek figürü görülmektedir. Bir pozisyonunda adam ayakta dururken, kollarını ve bacaklarını yana doğru açmış; diğer pozisyonunda ise kollarını ve bacaklarını daha yukarı kaldırmış şekilde çizilmiştir. Her iki pozisyonda da figürün etrafında bir daire ve bir kare çizilmiştir. Adamın kas yapısı ve vücut hatları detaylı bir şekilde işlenmiştir. Çizim, insan vücudunun geometrik oranlarını göstermek amacıyla yapılmıştır ve figürün yüz ifadesi ciddi ve odaklanmıştır. Çizim kahverengi tonlarında, eski bir kağıt üzerine yapılmıştır ve çevresinde Leonardo'nun el yazısıyla notlar bulunmaktadır.

Sağlamcılık. Bu kelimeyi okuduğumuzda aklımıza ilk ne geliyor? Bu kavram, neredeyse çoğumuz için bir şey çağrıştırmıyor.

Oysa farkında olmadan ya da istemeden sağlamcı olabiliyoruz.

Şimdi düşünelim: Engelli bir bireyle karşılaştığımızda ne hissediyoruz? Onun için üzülüyor ya da ona yardım etme isteği mi duyuyoruz? Eğer cevabımız evetse, biz de bir sağlamcı olabiliriz.

Peki nedir bu sağlamcılık? Sağlamcılık, en kısa tabiriyle kişinin yeti farkı nedeniyle uğradığı ayrımcılıktır. Engellilik bir yeti farkıdır ve sağlamcılık, ‘normal’ ya da ‘ideal’ kişiyi yeti farklılığı olmayanlar olarak kabul eder.

Sağlamcı bakış açısı, yeti farklılığı olan kişileri ‘eksik’ ve ‘sorunlu’ olarak görür. Bu durum engellileri birey olarak kabul etmeme, cinsiyetsizleştirme, çocuklaştırma ve yardıma muhtaç görme gibi sonuçlar doğurur.

Örneğin sağlamcılık, yolda bir görme engelli gördüğümüzde izinsiz koluna girip, onu gideceği yere götürme isteğimizdir. Böyle durumlarda karşımızdakinin bir birey olduğunu bile düşünmeyiz.  

Başka bir örnek de engelli kişinin dünyaya çocuk getirmesinin ‘bencilce’ olduğunu düşünmektir. Çünkü o çocuğa bakamayacağı düşünülür. 

Ya da kafede, sokakta, evde engelli bir bireyi değil, engeli olmayan kişiyi muhatap alırız.

Engelli bireyler bu ve benzeri sağlamcılık örnekleriyle hemen her gün karşılaşıyor. Ceviz Otizm Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Yazgan Şenay ile sağlamcılığı, sağlamcılığın yaşam içerisinde karşımıza nasıl çıktığını ve sağlamcılığa karşı mücadeleyi konuştuk.

“Sağlamcılık da toplumsal cinsiyet normlarına benziyor”

Sağlamcılık kavramı nereden geliyor? 

Sağlamcılık kavramı, Ableizm’den gelmektedir. Türkçede 'sağlam olmak' üzerinden bir çevirisi var ama Ableizm dendiğinde aslında şunu anlamalıyız: Yalnızca toplum tarafından belli bazı hareketleri, davranışları yapabilecek olan insanı kabul etmek ve tahammül göstermek; bu davranış tipinin dışında olan kişiye ise ayrımcılık yapmak.

Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Nedir?
Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Nedir?
11 Mart 2024

Sağlamcılıkla nerelerde karşılaşıyoruz?

Hayatı, Leonardo Da Vinci’nin çizdiği insana, yani iki gözü gören, iki kulağı duyan, iki eli, eksiksiz parmakları olan kişiye özgülersek eğer aslında sorunun ta kendisiyle karşılaşıyoruz. Engellileri hep kötü deneyimler yaşarken gördüğümüz için bu da bizde ayrıksı bir sağlamcı düşünce ve önyargı ortaya çıkarıyor. ‘Engelli yürüyemez, sokakta yeri yok, okula gelmesi çok zor’ demeye başlıyoruz.

Sağlamcılık da toplumsal cinsiyet normlarına benziyor. Engelli bireyler eve mahkum edildiğinde, ev işi yapma sorumluluğunun kadınlara yüklenmesi burada da karşımıza çıkıyor. Bu nedenle engelliliğin kadına yakıştırılmadığını görüyoruz. Ev işi yapmaması gereken kişi engelliyse bir noktaya kadar kabul edebiliyoruz. Yani engelli erkeğin evde ev işi yapmadan oturmasını kabul edip engelli kadını kabul edilmediğini gözlemliyoruz.

Toplumumuzda artık dışarıya çıkmasında sakınca görülmeyen tek ‘normal birey’ heteroseksüel, Sünni erkek olarak görüldüğü için erkeğe özgülenmiş bir dünyada engelli bir kişi olarak gayret etmek zaten bir-sıfır olmakla özdeşleşiyor. Ancak Türkiye’de engelli bir birey, erişilebilir olmayan yerlerde güne on-sıfır geride başlıyor.

Engelli olanın hayat kuramayacağını, aile kuramayacağını, kendi başına iki adımı atamayacağını, hayatı adımlayamayacağına yönelik öngörüler dolayısıyla biz engelliye yönelik ayrımcılığı daha nitelikli tanımlıyoruz.

Görme engelli kadınlar: Vücut bütünlüğümüz yok sayılıyor
Görme engelli kadınlar: Vücut bütünlüğümüz yok sayılıyor
27 Mayıs 2023

Toplumsal sağlamcılığın en önemli örneklerinden birisi, engelli ve özellikle zihinsel farklılığa sahip olan kişinin hiçbir şekilde finansal bilinçle karşı karşıya kalmaması. "Bir ekmek kaç liraya alınır?" sorusuna yanıt vermenin her daim güç olduğunu, apolitiklikle eşleştiğini zannederiz ama bundan yoksun bırakılma halini de artık düşünmek gerekiyor.

Özellikle toplumun kötü niyetine çok odaklanarak ve bu korkuyla, aileleri suçlayıcı bir alanda söylemiyorum bunu, toplumun kötü niyeti korkusuyla kurumlarla tanıştırmamak, insan denilen varlığın vergi dairesinde de zaman geçirdiğini, bakkalda da zaman geçirdiğini, hayatın devamı için, sürdürülebilmek için çeşitli koşullar olduğunu, engelliğinden saklama davranışında çocuklaştırmaya eşdeğerdir.

"Engelliyi insanaltı veya insanüstü olarak gören bakış"

Sağlamcı bakış açısı engelli bireyleri nasıl görüyor?

Engelli bireyleri karar alıcı ya da toplum içerisinde görmüyor. Engelli bireylerin, karar alıcı ve değiştirici mekanizmalarda bulunması gerekiyor. Engellinin öncelikle çocukluğunda özerk, mümkünse 18 yaşını geçtikten sonra bağımsız olabilmesine odaklanmalıyız.

Bazen de engelli bireyler ‘melek’ olarak kabul ediliyor. Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kişilerin bireysel olarak engelliye bakış açısı daha ulvi, uhrevi olabilir. Fakat bir insanı yalnızca ‘melek’ olarak tanımlıyorsanız onu insanlık tabanından uzaklaştırmış oluyorsunuz. Çünkü meleklerin görünmediğini, insanlarla ilişkiye girmediğini biliyoruz.

İnsanüstüleştirmek kişiyi ergenlikten, cinsel eğitimden uzaklaştırdığı gibi cinsel tacizi ihbar etme hakkını da elinden alıyor. Bu yüzden engelliyi insanaltı veya insanüstü olarak kabul eden bakış açısını reddediyoruz. Bütün çabamız, engelli haklarının zaten insan hakları içerisinde olduğunu kanıtlamak ve kabul ettirmek.

Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
29 Nisan 2024

"Sağlamcı kültürün noktalanması gerekiyor"

Sağlamcılıkla nasıl mücadele edilir?

Hangi koşulda olursa olsun, kamu kurumuyla, devletin güvenliği ve bireyin özgürlüğünün çekişme halinde olduğu bir dünyada yaşadığımız için insan hakları savunucuları olarak bununla mücadele etmeliyiz. Ama mücadele ve dava takibinde, dava izleme süreçlerine daha fazla katılımın olmasında, engelli haklarına yönelik mücadelede insan hakları uzmanlarının eksikliğini her daim çekiyoruz.

Yıllar yılı insan hakları alanında çalışmış kişiler bile konu engelli haklarına geldiğinde ''Aaa ben bu konuyu bilmiyorum'' diyebiliyor.

Engelli bireylerin sıklıkla mikrosaldırganlıklara da maruz kaldıklarını görüyoruz. Bunların bir kısmı mikrosaldırgan, bir kısmı da gerçekten büyük bir farkındalık yoksunluğu. Bunlarla da mücadele etmenin en güzel yolu bence interaktif bir ortam yaratmak.

Başta eğitim ve yerel yönetimlerle beraber gerçekleştirilecek farkındalık çalışmaları, 10-16 Mayıs haftasıyla sınırlı tutulmamalı. Geriye kalan 358 günde engellilerle karşılaşmanın gayet doğal, olağan olduğu noktalarla buluşarak değişim başlatabiliriz.

Yapılması gereken sağlamcı kültürün noktalanmasıdır.

Bostancı'da 'çevre dostu', engelli düşmanı ATM'ler
Bostancı'da 'çevre dostu', engelli düşmanı ATM'ler
19 Nisan 2024

(AD)

ENGELLİ HAKLARI sağlamcılık engelli hakları engelliler engelliler haftası deniz yazgan şenay sağlamcılık nedir ableizm sağlamcı bakış engelli kadınlar engellilere yönelik ayrımcılık engelli kadınlara yönelik ayrımcılık
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

Devamını Göster
ilgili haberler
DEM PARTİ'NİN SUR ADAYI
Fatma Gulan Önkol: Halk, engelliliği siyasette bir engel olarak görmüyor
28 Mart 2024
/haber/fatma-gulan-onkol-halk-engelliligi-siyasette-bir-engel-olarak-gormuyor-293546
SEÇİM 2024
Görme engelliler yerel seçimlerde nasıl oy kullanacak?
22 Mart 2024
/haber/gorme-engelliler-yerel-secimlerde-nasil-oy-kullanacak-293328
SEÇİM 2024
Elif Gamze Bozo: Engelli haklarını siyasetçilere anlatmak için de siyasette olmak istiyorum
16 Şubat 2024
/haber/elif-gamze-bozo-engelli-haklarini-siyasetcilere-anlatmak-icin-de-siyasette-olmak-istiyorum-291973
Görme engelliler: 'Yardım etmek zorundayız' anlayışı bizi çileden çıkartıyor
20 Kasım 2023
/haber/gorme-engelliler-yardim-etmek-zorundayiz-anlayisi-bizi-cileden-cikartiyor-288185
Engellilerin siyasetteki temsili/yetsizliği
17 Temmuz 2023
/yazi/engellilerin-siyasetteki-temsili-yetsizligi-281600
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nden 'deafpedi' sözlük
26 Haziran 2023
/haber/isitme-engelliler-ve-aileleri-dernegi-nden-deafpedi-sozluk-280852
Sokakta görme engelliye yapılmaması gereken 10 hareket
17 Haziran 2023
/haber/sokakta-gorme-engelliye-yapilmamasi-gereken-10-hareket-280446
ENGELSİZ ERİŞİM DERNEĞİ'NDEN TANITIM VİDEOSU
Görme engelliler seçim günü oy şablonlarını nasıl kullanacak?
10 Mayıs 2023
/haber/gorme-engelliler-secim-gunu-oy-sablonlarini-nasil-kullanacak-278511
ilgili haberler
DEM PARTİ'NİN SUR ADAYI
Fatma Gulan Önkol: Halk, engelliliği siyasette bir engel olarak görmüyor
28 Mart 2024
/haber/fatma-gulan-onkol-halk-engelliligi-siyasette-bir-engel-olarak-gormuyor-293546
SEÇİM 2024
Görme engelliler yerel seçimlerde nasıl oy kullanacak?
22 Mart 2024
/haber/gorme-engelliler-yerel-secimlerde-nasil-oy-kullanacak-293328
SEÇİM 2024
Elif Gamze Bozo: Engelli haklarını siyasetçilere anlatmak için de siyasette olmak istiyorum
16 Şubat 2024
/haber/elif-gamze-bozo-engelli-haklarini-siyasetcilere-anlatmak-icin-de-siyasette-olmak-istiyorum-291973
Görme engelliler: 'Yardım etmek zorundayız' anlayışı bizi çileden çıkartıyor
20 Kasım 2023
/haber/gorme-engelliler-yardim-etmek-zorundayiz-anlayisi-bizi-cileden-cikartiyor-288185
Engellilerin siyasetteki temsili/yetsizliği
17 Temmuz 2023
/yazi/engellilerin-siyasetteki-temsili-yetsizligi-281600
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nden 'deafpedi' sözlük
26 Haziran 2023
/haber/isitme-engelliler-ve-aileleri-dernegi-nden-deafpedi-sozluk-280852
Sokakta görme engelliye yapılmaması gereken 10 hareket
17 Haziran 2023
/haber/sokakta-gorme-engelliye-yapilmamasi-gereken-10-hareket-280446
ENGELSİZ ERİŞİM DERNEĞİ'NDEN TANITIM VİDEOSU
Görme engelliler seçim günü oy şablonlarını nasıl kullanacak?
10 Mayıs 2023
/haber/gorme-engelliler-secim-gunu-oy-sablonlarini-nasil-kullanacak-278511
diğer yazıları
Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı
10 Mayıs 2024
Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı
İSTANBUL'DA ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE YÜRÜDÜ
"Şiddetin kaynağı siyasal iktidarın eğitim politikalarıdır"
10 Mayıs 2024
"Şiddetin kaynağı siyasal iktidarın eğitim politikalarıdır"
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze için nöbet eylemi
8 Mayıs 2024
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze için nöbet eylemi
İsrail'in Refah saldırısı Beyoğlu'nda protesto edildi
7 Mayıs 2024
İsrail'in Refah saldırısı Beyoğlu'nda protesto edildi
Deniz, Yusuf, Hüseyin için Dolmabahçe'de anma
6 Mayıs 2024
Deniz, Yusuf, Hüseyin için Dolmabahçe'de anma
Sayfa Başına Git