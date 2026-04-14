YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 13:30 14 Nisan 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 14:15 14 Nisan 2026 14:15
Okuma Okuma:  5 dakika

TEMEL GAZETECİLİK / MAYIS 2026

Atölye BİA'dan Temel Gazetecilik Atölyesi'ne çağrı

IPS İletişim Vakfı/bianet, sizleri 12-16 Mayıs tarihlerinde yüz yüze gerçekleşecek Atölye BİA’nın Temel Gazetecilik Atölyesi’ne davet ediyor. Son başvuru tarihi: 6 Mayıs 2026, 18.00.

BİA Haber Merkezi

Hak temelli habercilik anlayışıyla temel gazetecilik becerilerini aktarmayı hedefleyen Atölye BİA, Temel Gazetecilik Atölyeleri’ni düzenlemeye devam ediyor.

2026’nın ikinci Temel Gazetecilik Atölyesi, 12-16 Mayıs tarihleri arasında Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Atölye içeriği

Katılımın ücretsiz olduğu bu atölyede;

  • Haberin tanımı ve yazım süreçleri,
  • Editoryal süreçler,
  • Hak odaklı habercilik yaklaşımı ve örnekleri,

Programda ayrıca:

  • Editoryal haritalama 
  • Türkiye Okumaları 
  • Hak Odaklı Barış Gazeteciliği  
  • Röportaj ve Söyleşi Teknikleri 
  • Video Haberciliği  
  • Çocuk Odaklı Habercilik  
  • Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik gibi başlıklar yer alacak.

Atölyenin Çocuk Odaklı Habercilik ve Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik oturumları, UNICEF işbirliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu eş finansmanıyla yürütülen Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar İçin Savunuculuk (ACAR) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Kimler başvurabilir?

Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve iletişim fakültesi yeni mezunlarına öncelik tanınacaktır.

Atölye programına kabul edilen katılımcılarla, eğitim öncesinde eğitmenler tarafından hazırlanan okuma listeleri ve hazırlık çalışmaları içeren detaylı program bilgileri paylaşılacaktır.

Atölye sonunda, katılımcıların Atölye BİA programının aktif bir parçası haline gelmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru formu için tıklayınız.

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul

* Atölye ücretsizdir. 

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir. 

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet'in Atölye BİA adıyla düzenlediği habercilik seminerleri medyanın farklı birimlerinden gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık.

Atölye BİA programları hak, toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı habercilikle barış gazeteciliği perspektifi ve tercihiyle temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı haberciliği, araştırmacı gazetecilik, yeni medya, görselleştirme araçları, dijital güvenlik gibi alan ve temalar üzerinden kuruluyor.

Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve gazetecilere ve ilgilenen herkese açık hale geldi.

* Haziran 2018'de başlayan Atölye BİA programında, Aralık sonu itibariyle 8 atölye (7-13 Haziran Gazeteciler İçin Yeni Medya, 16-25 Temmuz Gazeteciler İçin Haber2 Eylül Kürtçe Habercilik ve Çeviri7-9 Eylül Haber Fotoğrafçılığı ve Fotoröportaj17-26 Eylül Çevre ve Kent Haberciliği1-8 Ekim Yargı Haberciliği15-23 ve 8-16 Kasım Gazeteciler için Haber Atölyeleri) 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

* 2019 yılında farklı tarihlerde (11-18 Şubat20-27 Şubat14-21 Haziran, 22-29 Temmuz2-10 Eylül5-13 Aralık) altı "Temel Gazetecilik Atölyesi", yine farklı tarihlerde (27-28 Nisan Kürtçe Habercilik ve Çeviri4-5 Mayıs Dijital Güvenlik10-12 Mayıs Haber Fotoğrafçılığı13-20 Mayıs Gazeteciler Yeni Medya21-25 Ekim İklim Haberciliği11-15 Kasım Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği) altı tematik atölye düzenlendi.

* 2020 yılında düzenlenen atölyeler şöyle; 24-28 Şubat Uygulamalı Haber Atölyesi29 Şubat - 1 Mart Podcast Atölyesi11-26 Nisan Online Kürtçe Medya Atölyesi16-17 Mayıs Online Podcast Atölyesi27-31 Mayıs ve 13-17 Haziran Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 4-12 Ağustos ve 8-16 Ekim Toplumsal Cinsiyet Odaklı Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 19 Ekim-2 Kasım16-30 Kasım ve 14-28 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2021 yılı içerisinde temel ve tematik habercilik atölyeleri online şekilde devam etti: 23-24 Ocak Online Podcast Atölyesi20-28 Şubat Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 6-16 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı Temel Gazetecilik Atölyesi, 28 Nisan-2 Mayıs İklim Haberciliği Atölyesi, 7-15 Haziran Haber Atölyesi,10 Eylül Barış Gazeteciliği Atölyesi, 23 Eylül Mobil Habercilik Atölyesi, 15-26 Kasım Temel Gazetecilik Atölyesi, 4 Aralık Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 11 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 12 Aralık Gıda, Beslenme ve Sağlık Haberciliği Atölyesi.

* 2022 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 2-6 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi7 Nisan Kültür-Sanat Haberciliği Atölyesi, 14 Nisan Spor Haberciliği Atölyesi, 21 Nisan Magazin Haberciliği Atölyesi, 12 Mayıs Yaşam/Toplum Haberciliği Atölyesi, 10-13 Mayıs Uygulamalı Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 16-21 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi6-10 Haziran Uygulamalı Haber Atölyesi, 27-29 Haziran Mülteci Haberciliği Atölyesi.

Yukarıdaki projeler, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

* 2023 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 4 Kasım Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi, 18-19 Kasım Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle), 11-14 Aralık Seçim Dönemlerinde Hak Haberciliği (Oslo-JMIC ve RSF’nin finansal desteğiyle).

* 2024 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” 7 Eylül Hatay ve 5 Ekim Malatya atölyeleri (Almanya Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle), 21-22 Ekim Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle), 4-5 Kasım Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle)

* 2025 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 15 Ocak Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi, 7-10 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 10 Nisan Engelli Hakları ve Engelli Hakları Haberciliği Atölyesi, 26 Haziran Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 5-6 Eylül Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, 4 Ekim Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi, 15-18 Ekim Temel Gazetecilik Atölyesi, 19 Kasım Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 5 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 10 Aralık Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, 12 Aralık Göç Haberciliği Atölyesi, 16-19 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.

* 2026 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 3 Mart Yargı Haberciliği Atölyesi. 24-27 Mart Temel Gazetecilik Atölyesi.

