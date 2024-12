Têkildarî 8 kesên ku beşdarî Meşa Rûmetê ya Stenbolê bûne, doz hat vekirin

Komîteya Hefteya Rûmetê ya LGBTI+yan ya Stenbolê ragihand ku derbarê 8 kesên ku beşdarî 22emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê ya ku di 30ê Hezîrana 2024an de li kolana Bagdat a Kadikoyê pêk hat de doz vekir.

Roja meşê polîsan destê 3 jê negîhaştî 11 kesan li piştê ve kelemçe kirin û ew desteser kiribûn. Piştî karên îfadeyê serbest hatibûn berdan.

Di îdianameya ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Anadoluya Stenbolê ve hatiye amadekirin de hatiye gotin ku nêzî 50 kes li ser peyarêyê kom bûne û derbarê 8 kesan de bi îdiaya ku “meş bêdestûr bûye” û Qanûna Civîn û Xwepêşandanan a bi hijmar 2911 binpê kirine doz hatiye vekirin.

"Em li gel hevalên xwe ne"

Dozger di îdianameyê de ji bo kesên beşdarî meşê bûne gotiye “LGBTyî” û Meşa Rûmetê jî weke “qaşo” bi nav kiriye.

Danişîna yekem ya dozê di 8ê Gulana 2025an de wê li 76emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Edliyeya Anadolûyê pêk were. Komîteya Hefteya Rûmetê ya LGBTI+yan ya Stenbolê têkildarî mijarê weha got:

“Danişîna me heye, lubunya! Dewleta ku di heman rojê de di biryara qedexekirinê de em weke 'komeke îllegal' ragihand, bi hemû qedexe û hêza xwe nekarî 22emîn Meşa me ya Rûmetê ya Stenbolê asteng bike, ji bo meşa me gotiye ‘qaşo meşa rûmetê’ û der barê 8 kesan de doz vekiriye. Em li gel hevalên xwe ne. Em bang li hemû mafparêzan dikin ku li dijî vê nefreta rêxistinkirî û sîstematîk xwedî li doza xwe derkevin.”

