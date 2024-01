“Qedexekirina geşta LGBTI+an ne hiqûqî ye”

Qaymeqamiya Şîşliyê bernameyên ku di sala 2021yan de li Stenbolê ji bo Hefteya Rûmetê ya LGBTI+an bên li dar xistin, ji bo 30 rojî qedexe kiribûn.

Li dijî biryara Qaymeqamiyê, Komîteya Hafteya Rûmetê ya LGBTI+an a Stenbolê û Komeleya Xebatên Polîtîkayên Civakî, Nasnameya Zayendî û Meyla Zayendî (SPoD) doz vekiribûn. Rêxistinên LGBTI+yan îra ragihandin ku dadgehê biryara xwe aşkere kir û ji bo biryara qaymeqamtiyê gotiye, “ne hiqûqî ye.”

Polîsan êrîş kiribû

SPODê di daxuyaniya xwe de got ku “Me wê gavê gotibû, em niha jî dibêjin: Ne geşta me ne meşa me ne jî hebûna me nikare bê qedexekirin”:

“Qaymeqamiya Şîşliyê pîknîka vegan û hemû bernameyên Hefteya Rûmetê yên wê ji bo Hefteya Rûmetê li Parka Maçkayê bên kirin, ji bo 30 rojan, bi rengekî nehiqûqî li hemû LGBTI+an qedexe kiribû. Piştî biryara qedexekirinê, LGBTI+ çûbûn Parka Maçkayê û xwestibûn li wir geştê bikin, lê polîsan êrîşî wan kiribû, milê hevalek me şikestibû, hevalek me jî bi kiryarên xirab hatibû desteserkirin û doz lê vebûbû.

Ji bo biryar betal bibe û seyran pêk bê, SPOD û (Komîteya) Rûmetê ya LGBTI+an a Stenbolê heman rojê li dijî Qaymeqamiya Şîşliyê doz vekiribû. Lê Qaymeqamiya Şîşliyê xwe neperast. Dadgeha 1aan a Stenbolê ya Kar û Barên Rêvebiriyê xwe xist şûna qaymeqamiyê û bi sedema ‘wê li dijî polîsan derkevin, nayê zanîn kî seyranê pêk tîne, kombûna ne bi kontrol wê bibe sedema çalakiya dijyasayî ya endamên rêxistinan û tedbîrên Covid-19ê’, doz ji binî re nepejirandibû û geşt jî tê de kombûna LGBTI li Parka Maçkayê û rûniştina wan demdirêj a li wir li dijî hiqûqê nirxandibûn.

Di wê demê gişî de, polîsan LGBTI+ dorpêç kiribûn û kûçikên K9 anîbûn Parka Maçkayê.”

Rexistinên LGBTI+parêz li dijî biryara Dadgehê, serî li Dadgeha Îstînafê dabû.

