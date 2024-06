Di 40emîn danişîna doza Ahmet Yildizê de careke din edalet pêk nehat

Ahmet Yildiz di encama nefreta homofobîkî de di sala 2008an de hatibû kuştin. 37emîn danişîna doza kuştina Ahmet Yıldizê îro li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê ya Edliyeya Anadoluyê pêk hat.

Kujer Yahya Yildiz, bavê Ahmet Yildizê bi tohmetên ku kuştina bi qestî, binpêkirina qanûna çekan û birîndarkirina bi zanebûn tê darizandin.

16 sal in doz didome û tevî bi dehan dadger û dozger guherîn, kujer/kujerên Ahmet Yildizê hê nehatiye dîtin. Bavê Yildizê, Yahya Yildizê fîrarî di qonaxa lêpirsîna dozê de li Zaxoyê hatibû dîtin.

Di doza Ahmet Yildizê de daxwazên parêzeran nehat pejirandin

Ji parêzerên Komeleya Hêvî LGBTI+ Yagmur Birdal, Serokê Navenda Mafên LGBTI+yan ya Baroya Enqereyê Bariş Barişik, ji Komeleya SPoDê Burcu Uçuran û ji Navenda Mafên Mirovan a Baroya Stenbolê Sevda Demirtaş beşdarî danişîna dozê bûn.

Danişîn ji aliyê Komeleya Hevî LGBTI+, SPoD, Lambdaİstanbul, 32emîn Hefteya Rûmetê ya LGBTI+yan ya Stenbolê û Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) û Komeleya Kaos GLyê ve hat şopandin.

Serokê dadgehê careke din daxwaza midaxilbûna dozê ya rêxistinên LGBTÎ+yan nepejirand.

Tevî ku parêzeran daxwaza zeftkirina bersûc Yahya Yildiz kirin jî, dozger û serokê dadgehê diyar kirin ku ji ber biryara zeftkirinê ya der barê bersûc de hêj derbasdar e, pêwîstî bi biryareke nû nîne.

KUŞTINA NEFRETA HOMOFOBIK Destûr nedan rojnameger bikevin doza kuştina Ahmet Yildizê

"Helwesta homofobîk a dadgehê"

Ji parêzerên Komeleya Hevî LGBTI+yan Yagmur Birdal ji bianetê re axivî û got:

“Ji destpêkê ve malbat nehat guhdarkirin. Ji biryara zeftkirinê ya di dawiya Cotmeha 2008an de hatiye dayîn, ti encam nayê girtin. Ji Mijdara 2008an û vir ve di hemû dosyeyan de tu guherîn çênebuye. 40 danişîne dibêjin biryara zeftkirinê wê bidome. Me daxwaz kir ku mûçeyê teqawidiyê yê Yahya Yildiz li ku û ji aliyê kê ve tê kişandin, divê bê diyar kirin. lê ev daxwaza me jî nehat qebûlkirin. Daxwazên me bi piranî ji ber helwestên homofobîk ên dadgeran tên redkirin. Weke parêzer û mafparêz daxwaza me ya edaletê ya ji bo Ahmet Yildiz wê bi israr bidome.”

Dadgehê danişîn taloqî saet 12.00ê 17ê Nîsana 2025an kir.