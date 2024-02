Walîtiya Enqereyê 12emîn KuirFest a Jiyana Şîrikî qedexe kir

Komeleya Jiyana Şîrikî derbarê biryara qedexeyê de daxuyanî da û got: "Va ye em vegeriyan û carekê ji deve me derket evîndara/ê min, ew ê nikaribin li pêşiya me bibin asteng ku em zivistanê germ bikin."