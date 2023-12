Malbatên LGBTI+an: Em dixwazin hûn rêzê ji mafên wekhev ên zarokên me re nîşan bidin

Kuluba Sînemayê ya Zanîngeha Bogaziçiyê wê li Zanîngehê belgefîlmê bi navê “Benim Çocuğum” (Zarokê/a min) nîşan bida. Lê rêveberiya Zanîngeha Bogaziçiyê destûr neda.

Kom û komeleyên malbatên LGBTI+yan, derbarê vê mijarê de daxuyaniyek weşand.

Li gorî nûçeya ku Kaos GLyê weşandiye, Koma Malbatên Antalya Akdenîzê, Koma Malbatên LGBTI+an a Denîzliyê, Koma Malbatên LGBTI+an a Îzmîrê, GALADER – Koma Malbatên Keskesorê ya Enqereyê û LISTAG - Komeleya Malbat û Xizmên LGBTI+an di metna daxuyaniyê de gotiye ku fîlmê navborî behsa serpêhatiyên dê û bavên LGBTI+an dike û “deh sal in di nava civaka me de û lig elek welatan baldariyê çêdike. Em weke malbatên LGBTI+an dixwazin rêzê ji mafên wekhev ên zarokên me re nîşan bidin, baldariya civakî zêdetir bibe û piştgiriyê bidin têkoşîna li dijî cudakariyê.” (TY/FD)