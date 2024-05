Ji bo Meşa Rumetê ya ODTUyê xeta piştgiriyê hat sazkirin

Ji bo 12emîn Meşa Rûmetê ya ku dê îro li Zanîngeha Teknîkî ya Rojhilata Navîn (ODTU) were lidarxistin, xeta piştgiriyê hat sazkirin.

UniKuira ku ji bo LGBTI+yan xebatên zanîngeha ewledar, wekhev û azad dimeşîne, sazkirina xeta piştgiriyê weha eşkere kir:

"Dema ku hûn rastî tûndkariyê hat ango di dema krîzê de pêdiviya we bi piştgiriyê çêbû, hûn dikarin li hejmara 05388489406 a telefonê ya ku Hevgirtina LGBTIQAA+yan ya ODTUyê parve kiriye, bigerin û di Whatsappê de binivîsin.

"Her weha hûn dikarin xeta piştgiriyê ji bo belgekirina tûndkariya ku hûn bûne şahid bikarbînin.”

Xwendekarên biyanî hat hişyarkirin

Hevgirtinê bi bîr xist ku xwendekarên hemwelatiyên Komara Tirkiyeyê nîne beşdarî meşê bibe ji bo wan rîskeke mezin e dibe ku werin dersînorkirin û got, “Her çiqas ji bo ewlekariya we em bi xemgînî nexwezin hûn beşdarî Meşa Rûmetê bibe jî, em dixwazin bibêjin em ê ji bo me hemûyan bimeşin û ji bo cîhanek wekhev têkoşîna xwe bidomînin."

Sala borî (2023) di Meşa Rûmetê ya dibistanê de 15 xwendekar hatibûn desteserkirin û rastî tûndkariya polîsan hatibûn. Tûndkariya polîsan bi daxwaza rektorê tayînkirî tê kirin û ji sala 2019an û vir ve didome.

