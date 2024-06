32emîn Hefteya Rûmetê ya Stenbolê îsal wê di navbera 24-30ê Hezîranê de bi temaya "Tê bîra min, tê bîra te?" pêk were. Komîteyê vîdeoya banga ji bo Hefteya Rûmetê weşand.

Vîdeo bi ser nava "Meha me ya rûmetê pîroz be, Lubunya!" hatiye weşandin û Di vîdeoyê de bal kişandine ser qedexeyên Meşa Rûmetê yên li Tirkiyeyê.

Komîteya Hefteya Rûmetê ya Stenbolê ya 32emîn bi van hevokan vîdeo weşand:

“Hûn ê nikaribin me krîmînalîze bikin, me bê hêvî bikin, tenêtiyê bi me bide hîskirin.”

“Em careke din radigihînin ku 32emîn Hefteya Rûmetê ya LGBTI+yan ya Stenbolê wê îsal di 24ê Hezîranê de dest pê bike û bi meşa 30ê Hezîranê jî bi dawî bibe. Em bi kelecan in dê ji bo ku bi we re rûbirû dibin û bîranînên nû çêdikin. Em li vir in evîna min! Pir hindik ma! Me bişopîne lubunya! Pêşî di Hefteya Rûmetê ya Transan de û paşê jî di Hefteya Rûmetê ya LGBTI+yan ya Stenbolê de em ê hev bibînin!”

