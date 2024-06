Erkekler Mayıs'ta 40 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mayıs’ta en az 40 kadını ve beş çocuğu öldürdü.

Mayıs’ta en az 30 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk dört ayında 159 kadını öldürdü.

Ankara'da bir kadının ölümü "faili belirlenmeiş cinayet" olarak basına yansıdı.

Bursa'da bir kadın, meşrü müdafaa hakkını kullandı: L.S.K. (18) isimli kadın, ablası M.K.’nin (22) eski sevgilisi Mehmet Salih B.’yi (20) sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Erkekler, en az 56 kadına şiddet uyguladı, en az 29 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az dört kadını taciz etti. Erkekler 34 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, en az 20 kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Erkekler, Mayıs’ta en az 40 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 38 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az dört erkeği de öldürdü.

Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti.

Ashfaq Ahmed Q, Aylin Pekin, Ayşe Ç., Bahar K., Başak Tekin, Buse Erkin, Büşra Sıla I., Dilara G., Duygu Ş., Edanur K., Fatma C., Fatma Nur Ş., Fidan Cantemir, Gülay Akça, Gözde Y., Hamgül C., Hanife Y., Hatice E., Hatice T., Hasret Öztürk, Hivda T., Kader Y., Meryem K., Merve K., Nagihan C., Nadya Zorlu, Nazegük Orhan, Nazime Ş., Saadet Ç., Sevilay Yılmaz, Sevim Duman, S.D., Vezire E., Zarın M., Zehra N., Zeliha Kapıaçtı, Zemzem Ö., Zeynep Ö., Rümeysa Meriç Ö., Media A.

Erkekler, 18 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, bir kadını “miras” için öldürdü. Erkeklerin 21 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

En az 23 kadını kocası, sevgilisi erkekler, sekiz kadını baba, oğul, kardeş gibi yakınları, üç kadını arkadaşı, iş arkadaşı, iki kadını damadı öldürdü. En az dört kadını öldüren beş failin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 23 kadını ateşli silah, 14 kadını kesici aletle öldürdü. Bir kadını yakarak, bir kadını boğarak öldüren erkekler, bir kadını da darp ederek öldürdü.

Erkekler, 12 kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 28 kadını da ev içinde öldürdü.

Basına Mayıs Ayında Yansıyan Cinayet

Kocaeli'de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan Güneş Y. (27) isimli kadını, kocası N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y., O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. isimli erkeklerin öldürdüğü öğrenildi, tutuklandı. Erkekler, kadını “başka erkekle kaçtığı” bahanesiyle “aile meclisi” kararıyla ormanda öldürüp, gömdükleri suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.