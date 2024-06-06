Erkekler Mayıs'ta 40 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mayıs’ta en az 40 kadını ve beş çocuğu öldürdü.

Mayıs’ta en az 30 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk dört ayında 159 kadını öldürdü.

Ankara'da bir kadının ölümü "faili belirlenmeiş cinayet" olarak basına yansıdı.

Bursa'da bir kadın, meşrü müdafaa hakkını kullandı: L.S.K. (18) isimli kadın, ablası M.K.’nin (22) eski sevgilisi Mehmet Salih B.’yi (20) sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli ölümlerin illeri Ankara (1), Antalya (3), Bartın (2), Batman (1), Burdur (1), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), İstanbul (4), Kayseri (1), Kocaeli (3), Konya (1), Niğde (1), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Tekirdağ (1), Yalova (1), Zonguldak (1).

Erkekler, en az 56 kadına şiddet uyguladı, en az 29 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az dört kadını taciz etti. Erkekler 34 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, en az 20 kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

2024, 2023 ve 2022'de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk beş ayında erkekler 159 kadını öldürdü, 28 kadını taciz etti, 71 çocuğu istismar etti, 214 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 178 kadını seks işçiliğine zorladı. 120 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 18 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk beş ayında erkekler 127 kadını öldürdü, 20 kadını taciz etti, 47 çocuğu istismar etti, 295 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 132 kadını seks işçiliğine zorladı. 95 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 13 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk beş ayında erkekler, 131 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 105 çocuğu istismar etti, 302 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 327 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk beş ayında 91 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk beş ayında en az 15 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Mayıs’ta en az 40 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 38 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az dört erkeği de öldürdü.

Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti.

Mayıs’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Ashfaq Ahmed Q, Aylin Pekin, Ayşe Ç., Bahar K., Başak Tekin, Buse Erkin, Büşra Sıla I., Dilara G., Duygu Ş., Edanur K., Fatma C., Fatma Nur Ş., Fidan Cantemir, Gülay Akça, Gözde Y., Hamgül C., Hanife Y., Hatice E., Hatice T., Hasret Öztürk, Hivda T., Kader Y., Meryem K., Merve K., Nagihan C., Nadya Zorlu, Nazegük Orhan, Nazime Ş., Saadet Ç., Sevilay Yılmaz, Sevim Duman, S.D., Vezire E., Zarın M., Zehra N., Zeliha Kapıaçtı, Zemzem Ö., Zeynep Ö., Rümeysa Meriç Ö., Media A.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Ankara (5), Antalya (1), Antep (1), Aydın (1), Çorum (2), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Erzurum (1), İstanbul (9), İzmir (2), Kayseri (1), Kilis (1), Kırıkkale (1), Kocaeli (1), Manisa (4),Mardin (1), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (2), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Urfa (1).

Erkekler, 18 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, bir kadını “miras” için öldürdü. Erkeklerin 21 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

En az 23 kadını kocası, sevgilisi erkekler, sekiz kadını baba, oğul, kardeş gibi yakınları, üç kadını arkadaşı, iş arkadaşı, iki kadını damadı öldürdü. En az dört kadını öldüren beş failin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 23 kadını ateşli silah, 14 kadını kesici aletle öldürdü. Bir kadını yakarak, bir kadını boğarak öldüren erkekler, bir kadını da darp ederek öldürdü.

Erkekler, 12 kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 28 kadını da ev içinde öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 42 fail vardı. Sadece 18 fail tutuklandı. Beş fail gözaltına alındı. 13 fail intihar etti. İki fail kaçtı. Bir fail hakkında soruşturma başlatıldı. Üç fail serbest bırakıldı.

Basına Mayıs Ayında Yansıyan Cinayet Kocaeli'de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan Güneş Y. (27) isimli kadını, kocası N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y., O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. isimli erkeklerin öldürdüğü öğrenildi, tutuklandı. Erkekler, kadını “başka erkekle kaçtığı” bahanesiyle “aile meclisi” kararıyla ormanda öldürüp, gömdükleri suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Mayıs’ta beş çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi.

Beş çocuğu babası öldürdü.

Erkekler üç çocuğu kesici aletle, iki çocuğu ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Ankara (2), Bursa (3).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Zeynep K., Aslı K., Ali K., Mustafa Ö., Nisa Nur Ö.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren iki fail vardı. Biri intihar etti. Biri tutuklandı.

Taciz

Mayıs‘ta erkekler en az dört kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ayda beş idi.

Erkekler, iki kadını sözlü ve fiziki yollarla bir kadının fotoğrafını çekerek bir kadını da karşısında mastürbasyon yaparak taciz etti.

Erkekler, dört kadını sokak, durak, hastane ve toplu taşıma araçlarında taciz etti.

Bir kadını doktor taciz etti. Üç kadını taciz eden erkeğin kimlik basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Bursa (1), İstanbul (3).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden dört fail vardı. Biri serbest bırakıldı. İkisi hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mayıs’ta en az 29 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 16 idi.

Erkekler, sekiz çocuğu evde, 21 çocuğu okul, sokak, çocuk evi gibi yerlerde istismar etti.

En az 14 çocuğu öğretmeni, bir çocuğu çocuk evi görevlisi, bir çocuğu öğretim üyesi, dört çocuğu iki yakını, beş çocuğu da babası/üvey babası istismar etti. Dört çocuğu istismar eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (1), İstanbul (18), Kastamonu (1), Mardin (1), Muğla (3), Samsun (1), Uşak (1), Zonguldak (1). Erkeklerin iki çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 12 fail vardı. Sadece sekiz fail tutuklandı. İki fail gözaltına alındı. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz

Mayıs’ta basına yansıyan cinsel saldırı vakası olmadı. Basına yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Mayıs’ta en az 56 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 61 idi. En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler, en az altı kadına koruma kararına rağmen şiddet uyguladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Aksaray (1), Antalya (2), Batman (1), Bursa (1), Diyarbakır (2), Edirne (35), Eskişehir (1), İstanbul (5), Kayseri (1), Kırklareli (1), Kütahya (3), Maraş (1), Tekirdağ (1).

Erkekler, 26 “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 30 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 50 kadını darp ederek, üç kadını ateşli silahla, üç kadını kesici aletle yaraladı.

Erkekler, 27 kadını ev içinde, 26 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin üç kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 62 fail vardı. İki fail serbest bırakıldı. Sekiz fail hakkında tutuklama kararı verildi. 12 fail gözaltına alındı. 33 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Yedi failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Mayıs’ta en az 34 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 17 idi. Seks işçiliğine zorlanan 23 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Kırklareli (6), Muğla (18), Erzurum (10).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 22 fail vardı. Sadece 14 fail tutuklandı. Dört fail gözaltına alındı, dört fail de serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz., Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz., Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)