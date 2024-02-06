Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Ocak’ta kadınların mücadelesi ajandasına yansıyanlar Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet *İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçim kampanyası kapsamında yayınladığı ve ayrımcılık yasağını ihlal eden videosuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı. *Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yürüttüğü seçim çalışması kapsamında dün (24 Ocak) yeni bir video yayınladı. *Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için yargılanan oyuncu Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından “Taş, Kağıt, Makas” dizisiyle yeniden gündeme geldi. *Susma Bitsin ekibi de “Tüm şiddet faillerinin karşısındayız” diyerek Ozan Güven’in yeniden bir dizi ile ekrana gelecek olmasına tepki gösterdi. *İstanbul Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne (TTM) açılan “fesih” davası bugün İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. *"Enternasyonal Feminist Mücadele Deneyimleri" sempozyumu Türkiye kadın hareketinin temsilcilerinin konuşmaları ile sona erdi.

Cinayet

Gerekçeli karar açıklandı: Konya'da karısı Fadim S.’yi, öldüren ve cesedini evin bodrumuna saklayan B.S. (42) isimli erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 2 Ocak’ta basına yansıyan gerekçeli kararda, sürekli ifade değiştiren ve çelişki beyanlarda bulunan erkeğin, karısını kendisinin değil kızının öldürdüğünü söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Bir davada müebbet hapis cezası: İstanbul’da bir parkta Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren E.D. isimli erkeğe 2 Ocak’ta müebbet hapis cezası verildi.

Muğla’da tartıştığı karısı Sevim Ç.’yi bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan Ö.Ç.’ye 23 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bir dava daha karar: Artvin'de karısı Sinem K.’yi boğarak öldüren F.K.’ye 5 Ocak’ta müebbet hapis, suça yardım eden Ü.A.Ö. isimli erkeğe ise 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Van’da karısı Berivan B.’yi (35) öldüren R.B.’ye yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 7 Ocak’ta Yargıtay tarafından onaylandı.

Çorum'da eski karısı Zehra Gümüş'ü bıçaklayarak öldüren A.E. hakkında 15 Ocak’ta iddianame hazırlandı. Erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İstanbul’da evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Ceylan K.’nin ölümünde karar çıktı. 11 Ocak’ta basına yansıyan karar duruşmasında, kadının intihar etmediği belirlendi, kocası A.K.’ye müebbet hapis cezası verildi.

Savcı mütalaa verdi: Denizli'de karısı Hülya T.'yi başına şişeyle vurup 11 bıçak darbesiyle öldüren M.T. hakkında 12 Ocak’ta savcı mütalaa verdi. Erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya'da Zehra Çatal'ı öldüren Y.F. isimli erkeğe 12 Ocak’ta "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Aksaray'da eski nişanlısı Melike Arıbaş'ı (15) öldürüp, babası D.A.'yı (42) yaralayan M.K.’nin (22) “tasarlayarak kasten öldürme ve yaralama” suçlarından yargılandığı dava başladı. 14 Ocak’ta basına yansıyan davada, tanıklar ve sanık ifade verdi. Duruşma ertelendi.

İzmir’de kendisine müşteri olarak gelen trans kadın Ecem Seçkin’i (22) öldüren M.F. isimli erkek hakkında 15 Ocak’ta savcı mütalaa verdi. Mütalaada erkeğin, tasarlayarak bu suçu işlediğine ilişkin yeterli bir delil olmadığı ileri sürüldü. Duruşma 19 Şubat’a ertelendi.

Trabzon'da M.Y. isimli erkeğin, boşandığı karısı Ebru Usta’yı boğarak öldürmek suçundan yargılandığı dava 16 Ocak’ta devam etti. Davada erkek, “öldürme kastım yoktu. Kendimi kurtarmak istedim. Fıtığım var” dedi. Duruşma ertelendi.

Antalya'da tartıştığı karısı Nadire G.’yi av tüfeğiyle öldüren İ.G.’nin yargılandığı dava başladı. 18 Ocak’ta basına yansıyan davada ifade veren erkek, eşinin kendisini teyzesinin kocası R.Ç. ile aldattığını ileri sürdü. Kadının kızları A.Ç. ve Ş.Ç. ise, bablarının yalan söylediğini, annelerine sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini söylediler.

Manisa'da sevgilisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren (42) isimli kadını öldüren F.İ. (46) isimli erkeğe “kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. 17 Ocak’ta basına yansıyan gerekçeli kararda, erkeğin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmediğine, suç yerinin adresini kolluk güçlerine ve sağlık görevlilerine kendi telefonundan haber verdiğine dikkat çekilerek, “takdiri indirim” uygulanmamasının hukuka aykırı bulunduğu belirtildi.

Adana'da tartıştığı eski karısı Şükriye Gür'ü bıçaklayarak öldüren Ü.S.’ye "eşi kasten öldürme" suçundan 17 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da tartıştığı karısı Kudret K.’yi silahla vurarak öldürmek suçundan yargılanan F.K. isimli erkek hakkında 18 Ocak’ta savcı mütalaa verdi. Erkek hakkında, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara’da eski karısı Pelin Ceylan'ı (47) tabancayla öldüren tutuklu sanık M.E.’ye 18 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya'da boşanma aşamasındaki karısı Ebru G.’yi sokakta silahla vurarak öldüren Y.G.’ye “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 19 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mersin’de sevgilisi Esra Asena Temir’i (27) darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla M.B. (28) isimli erkeğin yargılandığı dava 23 Ocak’ta başladı. Erkek savunmasında, "bana saldırmalarından korkmuştum" dedi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Antalya’da karısı Saibe A.’yı keserle vurarak öldürdüğü suçuyla yargılanan E.A. hakkında iddianame hazırlandı. Erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Karabük'te, bir çayda cesedi bulunan Gabon vatandaşı Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) isimli kızın ölümüne ilişkin D.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 24 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, kız çocuğunun ölü bulunduğu çayda keşif yapılmasına karar verdi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Kocaeli'de karısı Ayşe P.’yi bıçaklayarak öldüren H.P.’ye "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 25 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir’de karısı Elena Samsanova’yı (55) bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan A.S.’nin (50) yargılandığı dava 25 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, kadına ait whatsapp konuşmaları hakkında gelen raporun incelenmesi için ek süre verdi. Duruşma 15 Şubat’a ertelendi.

İstanbul’da töre saikiyle sokakta silahla vurularak öldürülen Hatice H. (31) cinayetinde 28 Ocak’ta karar çıktı. Erkek kardeşler A.H., İ.H., ve M.H.’ye müebbet hapis cezası verildi. Annesi M.H., babası M.H. ile kardeşlerinin eşleri A.H. ile A.H. isimli kadınlar beraat etti.

Adana’da karısı Deniz S. (43) ile oğlu Alperen S.'yi (16) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan C.S. (48) hakkında iddianame hazırlandı. 29 Ocak’ta basına yansıyan iddianameye göre erkek hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada silahla vurularak ölen Gülten Ş.'nin kocası Y.Ş. ve oğlu H.Ş.’nin yargılandığı dava 30 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, mağdur N.D. ile T.D. isimli erkeklerin kamu davasına katılmasına, sanık Y.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da dini nikahlı karısı Özgül Zonturlu’yu (30) öldürdüğü suçlamasıyla M.A.’nın yargılandığı dava devam etti. 27 Ocak’ta basına yansıyan davada mahkeme, olayın intihar değil cinayet olduğuna kanaat getirdi, erkeğe “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Erkeğin cezasına iyi hal indirimi uygulanarak ceza 25 yıla düşürüldü. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine, buradan da nihai kesin karar verilmek üzere Yargıtay’a gönderilecek.

Samsun'da sevgilisi K.P. (43)isimli erkeğin sahip olduğu bir oto tamir dükkanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulanan Türkmenistan vatandaşı Nurshat Muhammedova (21) isimli kadının ölümüne ilişkin davada 30 Ocak’ta karar çıktı. Olayın intihar olduğunu söyleyen erkeğe 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Meşru Müdafaa

Diyarbakır’da kendisini muskayla korkutup tecavüz eden “cinci hoca” lakaplı Yusuf Evran'ı öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Z.T. isimli kadın ağır tahrik altında cinayeti işlediği gerekçesiyle tahliye edildi.

Şiddet / Yaralama

Mersin’de N.N.N. isimli kadını pompalı tüfekle ağır yaralayarak tek bacağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık E.K. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Kadının ablası B.N. savunmasında, erkeğin kardeşini sürekli tehdit ettiğini ve olayın ardından da pişman olmadığına dair bir ses kaydı attığını söyledi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına ve ceza ehliyetine dair rapor alınmasına karar verildi, duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

Erzurum’da eski karısı K.K. (28) ile sevgilisi olduğunu iddia edilen O.B.Y. (21) isimli erkeği bıçaklayarak ağır yaralayan B.G. (42) hakkında iddianame hazırlandı. 27 Ocak’ta basına yansıyan iddianameye göre erkek hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İzmir’de hamile karısı Y.B.’yi darp ve tehdit eden iş insanı Y.B.’ye “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tehdit

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısı B.A.'yı (30) “senin kanını içeceğim” diyerek tehdit eden M.A.’ya (30) 16 Ocak’ta 5 ay 18 gün hapis cezası verildi.

Tecavüz

İstanbul’da bir hastanede görevli hemşire H.Z. isimli kadına tecavüz eden asistan doktor S.E. isimli erkek “nitelikli cinsel saldırı" suçundan yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat etti. Kadının avukatı F.A., başka hemşirelerin erkeğin kendilerini taciz ettiğini beyan ettiğini söyledi, karara tepki gösterdi. İlk duruşmada H.Z., “benim yıllardır edindiğim tecrübede hastanelerde hemşireler doktorlar tarafından çoğu defa tacize uğrar ancak bunu amirlerine ilettiklerinde doktorlar koruma altına alınır" demişti.

Cinsel Saldırı / Taciz

İstanbul'da bir hastanede muayene ettiği S.M. (18) isimli kadını önce göğsüne dokunan ardından öperek taciz eden fizik tedavi doktoru S.A. isimli erkeğe 6 yıl hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı

Malatya’da, bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç. (57) isimli erkeğe, 17 yaşındaki kız öğrencisine yönelik “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Bursa’da evine davet ettiği Ö.K. (14) isimli kız öğrencisini istismar eden S.Y. isimli erkeğe 12,5 yıl hapis cezası verildi.

Urfa’da üvey kardeşi olan çocuğu bir yıl boyunca istismar eden M.S. isimli erkeğe tekrar açılan davada verilen 15 yıl hapis cezası, “çocuğun olayı detaylı anlatmaması gerekçe gösterilerek” 8 yıl 4 aya düşürüldü.

Kocaeli’de kaldıkları aynı hapishane koğuşunda S.T. (19) ile M.D.’yi (18) istismar ve darp eden, işkence ederek idrar içmeye zorlayan A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö. (19) isimli erkekler hakkında yargılandıkları davada karar çıktı. Suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları dikkate alınarak, A.S.’ye 30 yıl 8 ay, E.G.’ye 19 yıl 2 ay, Y.Ö. ile K.T.Ö.’ye 20 yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

Bartın’da G.M. (15) isimli oğlan çocuğunu istismar etmek suçundan A.D. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava devam etti. Erkek savunmasında “her şey rıza ile oldu, hiçbir zorlama yoktur. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti erkek hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” kapsamında değil, “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezası ve tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

Bursa’da C.B (14) isimli kız çocuğunu çağırdığı babaannesinin evinde istismar edip hamile bırakan Ş.K. (22) isimli erkeğe “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

(EY/EMK)