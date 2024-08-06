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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 17:31
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 17:36
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MHP'li üyeden Seyhan Belediye Başkanı'na Ülkü Ocakları tehdidi

Seyhan Belediye Başkanı Tekin, Uçar’a “Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi?” diyerek tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MHP'li üyeden Seyhan Belediye Başkanı'na Ülkü Ocakları tehdidi
Fotoğraf: Oya Tekin'in sosyal medya hesabı

MHP’li Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar, Seyhan Belediyesi’nin dün ( 5 Ağustos) düzenlenen Ağustos ayı meclis toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin’i Ülkü Ocakları üzerinden tehdit etti.

Meclis’te gündem dışı söz alan MHP'li meclis üyesi Uçar, "Ben burada MHP'yi temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza siz dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşlarımızı burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz" dedi. Belediye Başkanı Oya Tekin'i hedef aldı.

"Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz diyoruz. Bana ne diyorsun sen?"

Tekin, Uçar’a şu sözlerle yanıt verdi:

“Ne demek Ülkü Ocakları'nı getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo'nun ahırı mı? Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz. CHP'li gençler de bizim gençlerimiz. AKP'li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek birini getirmek? Olacak şey mi? Konuşmaya bakın. Aklınızı mı yitirdiniz? Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz diyoruz. Bana ne diyorsun sen?"

Meclis toplantısında yaşananları anları sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, “tehdit” edilmesini şu sözlerle eleştirdi:

“Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi? Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız ve siyaseti yumrukla değil, aklımızla, işimizle, sözümüzle yapacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız.”

(EMK)

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/haber/izmir-de-erkek-siddeti-protestosu-6284-u-tartismaya-acmayin-296820
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