bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında

bianet'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2024'te en az 378 kadını ve 43 çocuğu öldürdü.

2024'de aralarında transların da olduğu en az 282 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Basına yansıyan bilgilere göre erkekler, en az 18 “koruma”, “uzaklaştırma” kararı ve “talebine” rağmen öldürdü.

Evrim Kepenek’in editörlüğünde, Elif Yılmazlı ve Gülden Damla Türkmen’in medya taramasını yaptığı erkek şiddeti çetelesinin videosunu Kıvılcım Akay, infografiklerini Barış Dural hazırladı.

Kürtçe, İngilizce ve Türkçe yayınlanan çeteleyi bianet Kürtçe Editörü Aren Yıldırım Kürtçeye, Nazım Hikmet Richard Dikbaş İngilizceye çevirdi.

2024 yılı verileri kapsamında “#BizVarsakYaşamVar” sloganıyla video hazırlandı. Oyuncu ve yazar Feride Çetin, çocuk oyuncu Hayat Özer, trans aktivist İris Mozalar, Feminist Aktivist Rümeysa Çamdereli ve İletişim Uzmanı Ayşen Şahin’in yer aldığı videoyu Kıvılcım Akay yönetti.

(EMK)