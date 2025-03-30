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Yayın Tarihi: 30 Mart 2025 13:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Mart 2025 18:34
4 dk Okuma

MEB SORUŞTURMA BAŞLATMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Toplumsal cinsiyet dersini veren öğretmen açığa alındı

Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Kadın Sekreteri Cansu Karyemez, MEB’in yapılması halinde “adli ve idari soruşturma” başlatacağını duyurduğu toplumsal cinsiyet eğitimi dersini verdiği için açığa alındı. Karyemez, “Ceza verilmesi durumunda hukuki yolları işleteceğiz” dedi.

Doğa Tekneci
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
Toplumsal cinsiyet dersini veren öğretmen açığa alındı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) 10 Mart’ta okullarda yapacağını duyurduğu toplumsal cinsiyet eşitliği dersini veren Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Kadın Sekreteri Cansu Karyemez, hakkında soruşturma başlatıldı ve açığa alındı.

Eğitim Sen, dersin duyurusunu yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredata aykırı olduğu gerekçesiyle “adli ve idari soruşturma” başlatacağını açıklamıştı.

MEB’in “soruşturma” tehdidine karşı açıklama yapan Eğitim Sen, MEB’in 2014-2016 yılları arasında Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ni (ETCEP) yürüttüğünü hatırlatmış ve dersi yapacaklarını ifade etmişti.

10 Mart'ta birçok okulda ders verilirken; Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Karyemez açığa alındı.

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"Dersi vermemin üzerinden 24 saat geçmeden açığa alındım"

bianet’e konuşan Karyemez, 10 Mart’ta verdiği toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin üzerinden 24 saat geçmeden açığa alındığını ve o tarihten bu yana derslere giremediğini söyledi.

Karyemez, 10 Mart’taki süreci şöyle anlattı:

“Okula öğle saatlerinde gittim. İki  müdür yardımcımızla bu konu üzerine aramızda bir diyalog geçti. Diyalogta, valiliğin bu konuda yazısı olduğunu, bunu yapmamam gerektiğini beyan ettiler. Evet, valiliğin bu konuda yazısı var ama bu benim sendikal hakkım ve ben bunu kullanacağım. Akabinde dersi işledim. Dersi işledikten sonra da teneffüste okul müdürüm tarafından çağrıldım. Bir tutanak tuttuklarını ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onlardan isim istediği için isim bildireceklerini söylediler. Ben de bildirebileceklerini söyledim.”

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“Kaymakamlık ve İlçe Eğitim radevu vermedi”

Ertesi gün okul müdürü tarafından açığa alma yazısının kendisine tebliğ edildiğini belirten Karyemez,  yazıda MEB’in 10 Mart’ta yaptığı açıklamanın yer aldığını söyledi.

Karyemez, kararın ardından kaymakamlığa itiraz dilekçesi vermeyi düşündüklerini ama Beyoğlu Kaymakamlığı’nın ve Ilçe Eğitim Müdürlüğü’nün randevu vermediğini belirtti:

“25 Mart'ta Eğitim Sen'den bir heyet ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. İtirazımızı dile getirdik ancak anladığımız kadarıyla MEB’in açıklamasına dayanarak, dersin müfredat dışı ders işlendiği yönünde karar verecekler. Bunun da ceza olarak en üst karşılığı, maaşın otuzda birinin kesilmesi.”

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"Müfredat dışı değil"

Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin müfredat dışı olmadığını vurgulayan Karyemez, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz okullarda pek çok farklı etkinlikler görüyoruz. Protokoller kapsamında okullara gelen, eğitim verme lisansı dahi bulunmayan insanlar, sınıflara giriyor ya da öğrencileri okul dışındaki mekanlarda toplayarak çalışmalar yapıyor.  Esas olarak, bunları müfredat dışı olarak değerlendirebiliriz. Toplumsal cinsiyet eşitliği dersini değil. Dolayısıyla buna dair bir ceza verilmesi durumunda biz de hukuki süreci işleteceğiz.”

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“MEB ve Aile Bakanlığı’nın projelerinde var”

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının MEB ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çokça kullanıldığını belirten Karyemez; Bakanlıkların yaptıkları projelerde, kalkınma planlarında, strateji planlarında yer aldığını söyledi:

“Örneğin, MEB’in 2014-2016 yılları arasında yürüttüğü ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ var. Ayrıca MEB’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dair dört kitaptan oluşan, uluslararası kuruluşlarla hazırlamış olduğu, okullarda; hem öğrenciler hem de öğretmenlerin eğitimi için dağıttığı kaynaklar var. Zaten bizim tüzük ilkelerimiz arasında da yer alan bir konu bu.”

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Soruşturmalar ETUCE’nin gündemine taşındı

Karyemez, Eğitim Sen’in bünyesinde olduğu Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu’nun (KESK) üyesi olduğu ETUCE’nin (Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi) Kadın Komitesi ile 26 Mart’ta online bir toplantı gerçekleştirildiğini ve toplantıda soruşturması açılan kendisi dahil herkesin bilgilerinin iletildiğini belirtti.

Karyemez, konuşmasını şöyle noktaladı: “Bu konuda girişimde bulunacaklarını, özellikle Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu üzerinden basınç oluşturacaklarını ifade etmişler.”

(DT/RT)

Haber Yeri
İstanbul
Eğitim Sen toplumsal cinsiyet MEB
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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