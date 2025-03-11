Adana’da 8 Mart coşkuyla kutlandı

Adana, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, tarihine ve ruhuna uygun şekilde bir anma ve mücadele günü olarak kutladı. Hafta boyunca kentin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinliklerde kadın haklarına, eşitlik mücadelesine ve dayanışmanın gücüne dikkat çekildi.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen organizasyonlar, kadınların seslerini daha güçlü duyurmasını sağladı.

8 Mart’ta Adana Kadın Platformu’nun düzenlediği yürüyüş, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Yürüyüş boyunca kadınlar, yalnızca 8 Mart’ta değil, yılın her günü hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini haykırdı.

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Adana Şubesi, KADER Adana Şubesi ve AKDAM Derneği ortak bir basın açıklaması yaparak kadın hakları mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Kadın örgütleri, siyasi ve hukuki mücadelede kararlılıklarını ortaya koyarken, eşitlik mücadelesinin kesintisiz süreceğini ifade etti. Açıklamada, kadınların Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve kadın haklarını güvence altına alan devrim yasalarına sahip çıkacaklarını güçlü bir şekilde dile getirdiği görüldü.

Kadın Hakları için bilgilendirme çalışmaları

Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı mahallelerde kadınlarla bir araya gelen hukukçular ve sivil toplum kuruluşları, 8 Mart’ın tarihçesi, kadın hakları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi. Kadınlara, haklarını nasıl kullanabilecekleri, destek alabilecekleri yerler ve ulaşabilecekleri kurumlar anlatıldı; iletişim bilgileri paylaşıldı.

Mahallelerde yaşayan kadınlar, meslek edindirme eğitimlerinin yeniden başlamasını, okuma-yazma kurslarının artırılmasını ve maddi destek taleplerini iletti. Kadınlar, yalnızca haklarını bilmenin yeterli olmadığını, bu hakların uygulanmasının da sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bir kadının, “Uzaklaştırma kararı aldım ama oğlum benden önce eve gelmiş, evdeydi” sözleri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kadınlar ayrıca, ekonomik destek, iş imkanları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda daha fazla adım atılmasını istedi.

Kadın mücadelesinin önemli bir parçası olan gençler, üniversitelerde de 8 Mart’ı unutmadı. Üniversitelerde düzenlenen “Söz Sizde” etkinliği, kadınların yaşadığı sorunları dile getirdiği ve çözüm önerileri sunduğu önemli bir platform oldu. Kadın öğrenciler, eşitlik mücadelesinin yalnızca bir günle sınırlı olmadığını ve hayatın her alanında sürmesi gerektiğini vurguladı.

Yüreğir Belediyesi, aylardır süren çalışmaların sonucunda, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kadın dostu bütçelemeye sahip Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın tanıtımını gerçekleştirdi. Kadınların yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan bu plan, kadın hakları mücadelesinin kurumsal düzeyde de güçlenmesini amaçlıyor.

Feminist Gece Yürüyüşü

8 Mart akşamı feminist gece yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, kadın mücadelesinin kararlılığını ve sokaklardaki dayanışmayı bir kez daha gösterdi.

9 Mart’ta ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da Özgecan Aslan anısına düzenlenen “Kadına Şiddete Hayır Koşusu”, Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleşti.

Kadın sivil toplum kuruluşlarının ve İl protokol üyelerinin katıldığı bu anlamlı koşuya, her yıl olduğu gibi Özgecan Aslan’ın annesi ve babası da katıldı. Koşuda, Erkan Yıldırım’a ait ve jokeyliğini Hışman Çizik’in yaptığı “Baybars Han” isimli at birinci oldu.

Sanat, kültür ve dayanışma buluşmaları

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve kadınların sanatta daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla mozaik çalışmaları, hamam müzesi gezimi ve sabun yapımı atölyesi, bezi ve kamlo dokuma ağları sergisi gibi pek çok sanatsal ve kültürel etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Kardeş Türküler konseri, kadın dayanışmasının sanatla buluştuğu özel anlardan biri oldu. Seyhan Belediyesi’nin kadın korosu, Çırçır Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşarak, kadın mücadelesine sanatın gücüyle katkıda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadın tekstil işçilerini ziyaret ederek onların çalışma koşulları ve yaşadığı zorlukları dinledi.

Kadın emeğinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karalar, kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.

Seyhan Belediyesi’nin kadın belediye başkanı Oya Tekin, kentteki kadın muhtarlar ve kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kadınların yaşadığı sorunları dinledi ve çözüm önerilerini tartıştı.

Toplantıda, kadın dostu belediyecilik anlayışının sürdürüleceği ve kadınların haklarını güçlendirecek projelerin geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(DBMK/EMK)