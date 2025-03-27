Saraçhane’deki polis şiddetine suç duyurusu: Kimse hukuktan üstün değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının 18 Mart’ta iptal edilmesi ve ertesi sabah 106 kişiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de protestolar başladı. Polis, bu protestolara müdahale etti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

21 Mart 2025 akşamı düzenlenen dayanışma etkinliği de gece saatlerinde polis müdahalesiyle bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Aydın Aydoğan, etkinlik sırasında polisin yoğun plastik mermi ve gaz kullanımı nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, ilgili kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

21 Mart 2025 akşamı düzenlenen Halk Buluşmasına, gece saatlerinde polis müdahale etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Aydın Aydoğan, etkinlik sırasında polisin yoğun plastik mermi ve gaz kullanımı sonucu ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, ilgili kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Şiddete yabancı değilim”

Aydın Aydoğan, 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerinde polisin müdahalesi sonucu %43 engelli kaldığını ve yıllarca süren hukuki mücadelesinin sonuçsuz kaldığını belirtti. Saraçhane’de yaşananları şöyle özetledi:

"12 yıl geçti ama pratikte hiçbir şey değişmemiş. Polis, hedef gözeterek plastik mermi ve gaz bombası kullandı. Astım hastasıyım ve atılan gazlar nedeniyle uzun süre nefes almakta zorlandım, defalarca kustum. Kafama kaskla vuruldu, vücudumun çeşitli yerlerine plastik mermiler isabet etti. Toplumsal hareketlere karşı kolluğun uyguladığı bu sindirme politikası kabul edilemez."

"Orantısız güç kullanıldı"

Aydoğan, İBB binası önünde düzenlenen etkinlik sırasında polis barikatlarının arkasında plastik mermi ve yoğun gaz kullanımına tanık olduğunu, yere düşen insanlara yardım etmeye çalışırken hedef alındığını söyledi. Müdahalenin ardından yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Gece yarısını geçtiğinde polis, göz gözü görmeyecek şekilde gaz sıkarak alana ilerledi. ‘Yapmayın, hasta olanlar var’ diye seslendim ama o anda üzerime plastik mermiler yağmaya başladı. Çevremdeki insanlar beni daha güvenli bir alana götürdü. Ancak gazdan dolayı gözlerimi açamıyor, sürekli kusuyordum. O gece eve varmam saatler sürdü. Giysilerim yoğun gaz koktuğundan ailem de etkilenmeye başladı."

Hastane Raporu

Müdahale sonrası sabah saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Aydoğan, doktor raporunda travma ve gaz etkisine bağlı sağlık sorunlarının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) biber gazının kimyasal silah olarak değerlendirilmesine dair raporunu gördükten sonra endişelerinin arttığını söyledi.

"Kimse hukuktan üstün değil"

Aydoğan, polisler hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" (TCK 257) ve "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" (TCK 170) suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesini ve tanıkların dinlenmesini talep etti.

Son olarak şöyle dedi: “Saraçhane’de olanlar hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Orantısız güç kullanımıyla topluma korku ve endişe salmak istiyorlar. Ancak mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimse hukuktan üstün değildir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda bin 879 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı. "Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 150 polisimiz yaralandı" dedi.

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(EMK)