ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü.
Yine aynı dönemde (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) erkekler, 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti.
ERKEK ŞİDDETİ 2023
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
Evrim Kepenek’in editörlüğünde Elif Yılmazlı’nın medya taramasını yaptığı erkek şiddeti çetelesinin videosunu ve infografiklerini Dilek Sarıgül hazırladı.
Video Künyesi
Kurgu: Dilek Sarıgül / bianet
Seslendirenler:
Türkçe: Jülide Kural
Kürtçe: Rugeş Kırıcı
İngilizce: Pınar Erol
Çeviri
Kürtçe Çeviriler: Aren Yıldırım, Ferid Demirel
İngilizce Çeviriler: Pınar Erol, Volga Kuşçuoğlu
Teknik Destek: Korcan Uğur
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Neden Erkek Şiddetinin Çetelesini Tutuyoruz?
(EMK)