bianet erkek şiddeti videosu yayında

bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü.

Yine aynı dönemde (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) erkekler, 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti.

ERKEK ŞİDDETİ 2023 Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü

Evrim Kepenek’in editörlüğünde Elif Yılmazlı’nın medya taramasını yaptığı erkek şiddeti çetelesinin videosunu ve infografiklerini Dilek Sarıgül hazırladı.

Videoların hazırlık aşamasındaki destekleri ve seslendirmeleri için sanatçılar Jülide Kural ve Rugeş Kırıcı'ya özel olarak teşekkür ederiz.

Video Künyesi Kurgu: Dilek Sarıgül / bianet Seslendirenler: Türkçe: Jülide Kural Kürtçe: Rugeş Kırıcı İngilizce: Pınar Erol

Çeviri Kürtçe Çeviriler: Aren Yıldırım, Ferid Demirel İngilizce Çeviriler: Pınar Erol, Volga Kuşçuoğlu Teknik Destek: Korcan Uğur

Bu yazı FES'in desteği ile yayımlanmıştır. İçeriğinden bianet sorumludur.

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Neden Erkek Şiddetinin Çetelesini Tutuyoruz?

(EMK)