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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 00:58
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ERKEK ŞİDDETİ 2023

bianet erkek şiddeti videosu yayında

Erkekler, 2023'te en az 333 kadını ve 28 çocuğu öldürdü. Erkekler, 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti. Erkekler 745 kadını yaraladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü.

Yine aynı dönemde (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) erkekler, 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti.

Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ 2023
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
22 Ocak 2024

Evrim Kepenek’in editörlüğünde Elif Yılmazlı’nın medya taramasını yaptığı erkek şiddeti çetelesinin videosunu ve infografiklerini Dilek Sarıgül hazırladı.

Videoların hazırlık aşamasındaki destekleri ve seslendirmeleri için sanatçılar Jülide Kural ve Rugeş Kırıcı'ya özel olarak teşekkür ederiz. 

Video Künyesi

Kurgu: Dilek Sarıgül / bianet

Seslendirenler:

Türkçe: Jülide Kural

Kürtçe: Rugeş Kırıcı

İngilizce: Pınar Erol

Çeviri

Kürtçe Çeviriler: Aren Yıldırım, Ferid Demirel

İngilizce Çeviriler: Pınar Erol, Volga Kuşçuoğlu

Teknik Destek: Korcan Uğur

Bu yazı FES'in desteği ile yayımlanmıştır. İçeriğinden bianet sorumludur.
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
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(EMK)

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