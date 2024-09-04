Erkekler Ağustos’ta 27 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ağustos’ta en az 27 kadını ve altı çocuğu öldürdü.

Ağustos’ta en az 13 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk sekiz ayında 245 kadını öldürdü.

Şüpheli ölümlerin illeri Aydın (1), Bartın (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Düzce (1), Kastamonu (1), Konya (1), Muğla (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), Urfa (1), Zonguldak (2).

Cinayet

Erkekler, Ağustos’ta en az 27 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 31 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az üç erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Erkekler, en az 63 kadına şiddet uyguladı, en az 12 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, yedi kadını taciz etti. Erkekler, 36 kadını seks işçiliğine zorladı.

2024, 2023, 2022 ve 2021’de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk sekiz ayında erkekler 245 kadını öldürdü, 52 kadını taciz etti, 103 çocuğu istismar etti, 398 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 266 kadını seks işçiliğine zorladı. 190 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 31 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk sekiz ayında erkekler 205 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 88 çocuğu istismar etti, 512 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 188 kadını seks işçiliğine zorladı. 170 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az, 17 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk sekiz ayında erkekler, 222 kadını öldürdü, 102 kadını taciz etti, 175 çocuğu istismar etti, 534 kadına şiddet uyguladı, 21 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 370 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk sekiz ayında 132 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk sekiz ayında en az 30 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk sekiz ayında erkekler, 208 kadını öldürdü, 106 kadını taciz etti, 98 çocuğu istismar etti, 73 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 429 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 552 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk sekiz ayında 153 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü.

Erkeklerin Ağustos’ta öldürdüğü kadınlar Arife Ö., Aslı P., Aynur Çili, Ayşe D., Derya Devrim Emir, Ebru Duvar, Elif D., Elif D., Emine S., Eylem S., Fatma Aydovan, Fatma D., Gülizar Ç., Hilmiye Tuğba, Kıymet Ç., Nakşiye D., Nuhbe Yılmaz, Pınar Bayram, Saliha K., Senem K., Serpil G., Sezen Sarısay, Sinem Ç., Sultan T., Z.B., Öznur A., İ.D.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Afyon (1), Ankara (1), Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (2), Eskişehir (1), Giresun (1), Kocaeli (1), Konya (2), Malatya (1), Mersin (2), Muğla (1), Samsun (1), Siirt (1), Tekirdağ (2), Urfa (1), Zonguldak (1), İstanbul (3), İzmir (2)

Erkekler, 14 kadını barışmak istemediği ve/veya ayrılmak istediği için öldürdü. Bir kadını doğum gününe gitmek istediği için öldüren erkekler, bir kadını arazisini istediği için öldürdü. Erkekler iki kadını “kıskandığı” için öldürürken, erkeklerin dokuz kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

20 kadını kocası, sevgilisi erkekler, bir kadını arkadaşının kocası, beş kadını abi, baba gibi yedi aile üyesi, bir kadını da evine tv tamir etmeye gelen tamirci öldürdü.

Erkekler, en az 17 kadını ev içinde, sekiz kadını sokak, otomobil gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 10 kadını ateşli silahla, yedi kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, iki kadını darp etti. Erkekler üç kadının kafasını taşla ezerek öldürürken, erkeklerin beş kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

İstanbul’da E.C. (25) isimli kadın, meşru müdafaa hakkını kullandı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası Sezgin C.’yi (33) evde silahla vurarak öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 29 fail erkek vardı. 24 fail tutuklandı, bir fail gözaltına alındı. İki failin hukuki süreci basına yansımazken, iki fail intihar etti.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Ağustos’ta en az altı çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi. Altı çocuğu babası öldürdü. Erkekler beş çocuğu ateşli silahla öldürdü, bir çocuğu da iple boğdu.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Konya (1), Manisa (1), Siirt (1), İzmir (3).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Ayten G., Bulutcan Ç., Ceylin, Cemre, Nira, Dilan Ö.

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren dört fail vardı. Üç fail tutuklandı, bir fail intihar etti.

Taciz

Erkekler, Ağustos’ta en az yedi kadını taciz etti. Geçen yıl aynı anda bu sayı 11 idi.

Erkekler, altı kadını özlü ve fiziki yollarla taciz etti. Bir kadını da video fotoğraf çekerek taciz etti.

Erkekler, yedi kadını mağaza, sokak, toplu taşıma gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını iş arkadaşı, bir kadını kurye taciz ederken, beş kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Kocaeli (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), İstanbul (4)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden yedi fail vardı. Sadece bir fail tutuklandı. Bir fail açığa alındı. Üç fail gözaltına alındı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Ağustos’ta en az 12 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı 13 idi. Bazı failler aynı suçu daha önce işlemiş ve yargılanmıştı.

Erkekler, beş çocuğu camii, sokak, park gibi ev dışı alanlarda istismar ederken altı çocuğu da ev içinde istismar etti. Erkeklerin bir çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı.

Çocukları istismar eden iki erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Bir çocuğu dedesi, üç çocuğu babası, bir çocuğu bar çalışanı, dört çocuğu esnaf istismar etti. Bir çocuğu işvereni istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Bartın (1), Konya (1), Muğla (1), Osmaniye (1), Sakarya (1), Urfa (1), Zonguldak (3), İstanbul (3)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az on fail vardı. Sadece beş fail tutuklandı, bir fail gözaltına alındı. İki fail “delil yetersizliğin”den serbest bırakılırken, iki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz

Ağustos’ta basına yansıyan cinsel saldırı vakası olmadı. Basına yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet/Yaralama

Erkekler, Ağustos’ta az 63 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 92 idi. 8 kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az 15 kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı. Kadınlardan biri transtı.

*Şiddet uygulayan iki erkek değil, trans kadın tutuklandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Ankara (1), Antalya (1), Bartın (2), Batman (1), Bursa (3), Denizli (1), Edirne (31), Eskişehir (1), Kayseri (1), Kilis (2), Konya (2), Manisa (1), Samsun (4), Urfa (1), İstanbul (10), İzmir (1).

En az 51 kadını kocası, sevgilisi erkekler yaraladı. En az 5 kadını yaralayan 11 erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. İki kadını damadı, iki kadını komşusu, üç kadını da baba/ağabey gibi aile üyeleri yaraladı.

Erkekler, erkekler altı kadını “kıskandığı” için, en az 48 kadını da “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için öldürdü. Erkeklerin, dokuz kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 49 kadını darp ederek, sekiz kadını ateşli silahla, altı kadını kesici aletle yaraladı.

Erkekler, 46 kadını ev içinde, 17 kadını da sokak, park, hastane gibi ev dışı alanlarda yaraladı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 71 erkek vardı sadece üç fail tutuklandı. Sekiz failin süreci basına “aranıyor”, “kaçtı” diye yansıdı. 46 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. En az 16 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ağustos 2024’te erkekler en az 36 kadını seks işçiliğine zorladı. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorladığı iller İzmir (36).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 13 fail vardı. 10 fail tutuklandı. Üç fail gözaltından serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/ sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)