Özel'den Erdoğan'a: Korkmuyorsan adayımız Silivri Zindanı'nda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki İBB önünde düzenlenen protestolar devam etti.

“Biz bugün isyandayız”

Akademisyen Yazar Dr. Dilek İmamoğlu’ndan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu. Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

Ekrem’i bugün bizden alıp kopardılar, isyandayız, isyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok inanç var keder yok umut var. Çünkü bu milyonlar Ekrem başkanla birlikte Türkiye’nin yarınları için sadece sadece güveniyoruz.

Şimdi birazdan 19 Mart başarısız darbe girişimi irademizi ama adayımız cumhurbaşkanı adayımız hapsetti buna karşı bizim bugün 23 Mart demokrasi devriminde ne yaptığımızı sizin milyonların 81 ilin 973 ilçenin ne yaptığının sonuçlarını ilan edeceğim. Ancak, önce dikkatle dinlesinle. Bir uyarım var. Şu anda tv başında olup kumandası olan elden olan gönlü burada olan tüm izleyicilere göz kulağı burada olan kalbi Ekrem başkanla olan herkese sesleniyorum böyle.

"Tüketimden gelen gücümüzü kullanıyoruz"

Bir günde dünya tarihine geçecek bir ön seçim ve dayanışma oylamasında birazdan açıklanacak rakamlar konuşulurken dünyanın en metropollerinden birinde bu yayını vermeyen kim varsa hangi tv varsa onları kayda alıyoruz yandaş medya nereden beslendiğini belli.

Ancak merkez medya reklamlarının yüzde yetmişi bizim seçmenimize bu meydanlara yönelik olan merkez medya ürününü biz alacağız vergisini olacak parayı bizden kazanacaksın ürününü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin yok öyle yağma.

Şimdi bu geceden itibaren parayı buradan kazan seyirciyi burada bulan reytingi buradan yapan saraya hizmet edenleri bu geceden itibaren tespit edip öyle tv’sini izlemeyin değil bunlar ne iş yapıyorsa o arabayı alan manettir. Restoran zincirin mi var bu meydana görmeyeceksiniz bu meydana yemek satacaksın yok öyle yapma bu bundan sonra parayı bizden kazanıp reyting bizden yapıp saraya hizmete edenleri tek tek ilan deceğim.

Hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Yayında olmayanlara selsniyordmn bakın meydan bu meydanı görmeye boykot geliyor tüm mallarına boykot geliyor. O tatlı günler ya bizi göreceksin ya dibi göreceksin. Tüketimden gücümüzü kullanmaya bunlara boyun eğmemeye diz çöktürmeye hazır mıyız? TV başındakilere Saraçhane hazır Türkiye hazır mısınız? Biz kazanacağız bizi görmeyenler gömülüyecekler.

Siz Saraçhane'yi ne sandınız siz İstanbul Üniversitesini Boğaziçi Yıldız Tekniği ne sandınız bu gençleri ne sandınız siz Atatürk kurduğu CHP’yi ne san dınız? Bugün ülkenin dört bir yanından sandıklara sel gibi akan Türkiye’nin bir kişiden ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteren milyonlar selam olsun hukuksuzluğa uğrayan bir adım geri atmayan bir santim eğilmeyen bir kelime eksik konuşmayan Ekrem başkanımıza Silivri'ye selam olsun.

Bugün dünya siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir gün olacak yazılacak. İstanbul dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır ancak dört kez yenildiğini birinin bileğini bükemediği için yargı apartmanları ile onu bileğini kırmaya çalışan hazımsızlar geleceğin cumhurbaşkanına darbe girişimine bulunmuş onu hesaplaya dört gün tutukluluk süresini dakka dakka hesaplayacak dört gün içerde tutup Türkiye onun için sandığa gidip onu mahkemeye gönderip Türkiye onu seçerken onu Silivriye göndererek milyonlara meydan okumuş darbe yapmaya çalıştı. Ama o iş o kadar kolay değil millet bu oyunu bozmaktadır millet güçlüdür, millet haklıdır.

"Pusulalar yetmedi, zaman yetmedi"

Bir milyon 750 bi üyemizi davet ettiğimiz yandaş medyaya müjdelerim ki şu an açıklanan bir milyon 653 bin kişidir. Normalde bugün bir milyonun üzerinde bir katılımı başarı olarak görecekken bugün bu sayıyı sandık başına gitmesi İmamoğlu’na irademize yapılan darbe girişime en kuvveli cevaptır.

Oy vermeye pusula yetmedi içine koymaya sarf yetmedi oy kullanmaya saat yetmedi, yetmedi yetemedi. Dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bin dir. Her biri tutanak halinde. Daha 2 binin üzerinde sandık henüz işlenmedi. Şimdiye dek Ekrem İmamoğlu’nun oyu 14 milyonun üzerindedir.

Bu meydan tam bir meydan okumadır. Buradan Erdoğan’a ve ittifak sesleniyorum. Hodri Meydan. Eğer bu hafta biz bu meydanda yarışabiliriz biz Ekrem İmamoğlu ile yarışabiliriz diyorlarsa erken seçim kararı alınabilir Ekrem İmamoğlu ile yarışabilirler gelsinler boylarının ölçüsünü alsınlar.

Sayın Erdoğan yediklerine içtiklerine giydiklerine tercihlerine karıştığın bu gençler sana korkmuyoruz diyor. Burada gençler "Korkma Erdoğan" ya da "Korkak Erdoğan" diye bağırıyorlar. Korkmuyorsan adayımız orda. Bizim adayımız Silivri Zindanlarında. Bir milyonu aşan Ekrem İmamoğlu var.

Bugün onurlu başlangıcın ilk günüdür. Bugünden itibaren binler bir kez daha Anadolu’yu kurtarmaya demokrasiyi kurmaya gidiyoruz.

Taksim Meydanı'nı da geri alacağız.

“Saraçhane'deki gökkuşağı kazanacak"

Biz kazanacağız, umut kazanacak, birliktelik, kardeşlik kazanacak. Saraçhane’deki gökkuşağı kazanacak. Yan yana duran pankartları, flamaları, partileri farklı ama birbirini seven, ülkesini seven, farklı renklerin birbirinin içine ve işine karışmadan, ama bir ülkeyi sevebilme umuduna yenileceksiniz. Gençler kazanacak, gökkuşağı kazanacak, renkler, farklılıklar kazanacak. Türkler, Kürtler birlikte kazanacak. Aleviler, Sünniler kardeşçe kazanacak. Hepimiz kazanacağız.

"Kalp kırıklarını duydum"

Sözün sonuna gelmeden bu Nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul’da Nevruz kutlandı. Bugün Nevruz’un kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meydanda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendedir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruzunu bir kez daha kutluyorum.

“Buradan Edirne’de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin sekiz belediyeden 10 belediye meclis üyesi de Silivri’de. Biraz önce onları ifade edemedim, onların yanındayız. Ayrıca biraz önce mektubu okunan Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a da selam gönderiyorum. 19 Mart’tan bugüne sizler birisinin uykularını kaçırdınız. O güne kadar onun uykularını Ekrem İmamoğlu ve kendi sesi kaçırıyordu. Şöyle diyordu, Ekrem İmamoğlu’na kafayı takmış, gece yatağa yatmış, uykuya dalmış ve kendi sesiyle uyanıyordu. ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır.’ İşte bu ses ona 19 Mart darbe girişimine kalkışacak kendince cesareti verdi. Başaracağını sandı. ‘Ekrem İmamoğlu’nu alıp hapse atacağım, belediyesine kayyım atayacağım. Seçimle alamadığım İstanbul Büyükşehir’i kayyımla alacağım. Yine İstanbul’un bağrına hançerler saplayacağım, yine Kanal İstanbul hayalleri kuracağım. Katarlılara, Araplara arsa satacağım…’ İşte Ekrem Bey’i, uykularını kaçıran İmamoğlu’nu alıp götürürlerken o Ekremsiz bir güne uyanıyordu. Ama hesap edemediği bir şey vardı. Bir şeyi hesap edemedi. Sizi hesap edemedi, sizi hesap edemedi. O binaya Erdoğan’ın kayyımını sokmayanlar da eşi hapse konmuşken Dilek Hanım’ın gözünü yaşlı değil de pırıl pırıl tutan da evladını sizlere emanet eden de bu meydanın gücüdür. Bu meydanın gücüdür.