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KADIN
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 15:51
3 dk Okuma

CHP MİLLETVEKİLİ KILIÇ YORUMLADI

"Erkekler kadınlardan intikam almak için çocukları hedef alıyor"

CHP Milletvekili Kılıç, "Bugün Türkiye tarihinde ilk kez 'aile katliamları' olgusu ile karşı karşıyayız. AKP’nin 'Ailenin Korunması' politikalarının, aileleri katliama sürükleyen bir hal aldığı bu raporla ortaya çıkıyor" dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, ellerinde "Katiller Hanemizde" yazılı bir pankart tutan bir grup kadın görülüyor. Kadınlar kışlık kıyafetler giymiş, atkı ve berelerle soğuk bir hava koşuluna uyum sağlamış durumda. Pankart sarı zemin üzerine kırmızı renkte büyük harflerle yazılmış, oldukça dikkat çekici bir mesaj içeriyor. Arkada duran kadınlar, protesto veya bir eylem içinde olduklarını gösteren ciddi yüz ifadelerine sahip. Fotoğrafın genel atmosferi, karanlık bir sokakta yapılan bir protesto eylemine işaret ediyor, ve ışıklandırma nedeniyle pankartın öne çıktığı görülüyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, erkek şiddetinin sadece kadınlara değil çocuklara da yöneldiğini söyledi.

“Aile Katliamları” başlıklı bir rapor hazırlayan Kılıç, 2024 yılının ilk 6 ayında kadın cinayetlerinde 24 çocuğun öldürüldüğünü belirtti, "Bu rakamlar bize, kadınlardan intikam almak isteyen erkeklerin kendi çocuklarını dahi hedef aldığını gösteriyor" dedi.

*bianet çeteleye göre de yılın ilk sekiz ayında erkekler 31 çocuğu öldürdü.

Raporu ve genel olarak çocuklara yönelik artan erkek şiddetini bianet’e yorumlayan Sevda Erdan Kılıç, 2024’ün ilk 6 ayında 2 yaşından 16 yaşına kadar çocukların erkekler tarafından öldürüldüğünü ve bu cinayetlerin çoğunun planlı olarak yapıldığını söyledi.

“Kadın boşanmak isteyince, erkek çocuğu öldürüyor”

Kılıç, bu katliamların başlıca nedeninin kadınların boşanma isteği olduğunu vurguladı ve erkeklerin barışma talepleri reddedildiğinde bu cinayetleri işlediklerini belirtti. Ayrıca, velayet davalarının ve ekonomik sorunların da bu tür toplu cinayetlerin tetikleyicileri arasında olduğunu söyledi.

“Ailenin Korunması politikaları katliama sürüklüyor”

Kılıç, AKP iktidarının kadın cinayetleri ve aile katliamları karşısındaki yaklaşımını eleştirerek, "Bugün Türkiye tarihinde ilk kez 'aile katliamları' olgusu ile karşı karşıyayız. AKP’nin 'Ailenin Korunması' politikalarının, aileleri katliama sürükleyen bir hal aldığı bu raporla ortaya çıkıyor," dedi.

Kılıç, iktidarın bu olayları münferit olarak ele almasını ve medyanın bu cinayetleri "öfke hali" ya da "cinnet anı" olarak sunmasını eleştirerek, "Oysa bu cinayetler planlı ve sistematiktir. Ayda dört kez, neredeyse haftada bir aile katliamı gerçekleşiyor," dedi.

"6284 ve İstanbul Sözleşmesi tam uygulanmıyor"

Kılıç, kadın cinayetlerinin önlenmesinde önemli rol oynayan 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmamasının cinayetlerin artmasında büyük bir etken olduğunu belirtti.

Kılıç, "Kadın cinayetlerinin birçoğu, kadınların tedbir almasına rağmen gerçekleşiyor. Bu da 6284 tedbirlerinin tam olarak uygulanmadığını gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasının ardından kadın cinayetlerinde artış gözlemlendiğini söyleyen Kılıç, "Türkiye’nin bir an önce bu kararından geri adım atması gerekiyor" dedi.

“Cinayetler politik bir mesele olarak ele alınmalı”

Kılıç, kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için kapsamlı ekonomik, sosyal, adli ve güvenlik politikalarının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Kadınların istihdamda, eğitimde, siyasette cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, kadın sığınma evlerinin sayısı artırılmalı ve bireysel silahlanma konusunda önlemler alınmalıdır" diyen Kılıç, bu cinayetlerin politik bir sorun olarak ele alınmasının önemini vurguladı.

Kılıç, son olarak, "Bizim tek bir kadının, tek bir çocuğun gözyaşına tahammülümüz kalmadı. Artık kadın cinayetlerinin ve aile katliamlarının bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

Sevda Erdan Kılıç’ın hazırladığı rapor hakkında

*Sevda Erdan Kılıç

Kılıç, “Aile Katliamları” başlığında hazırladığı raporu Temmuz 2024’te kamuoyu ile paylaştı.

Rapor, Türkiye’de kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini ve bu cinayetlerin artık aile katliamlarına dönüştüğünü vurguluyor. 2024 yılının ilk altı ayında, kadın cinayetleri kapsamında 24 çocuk ve genç ebeveynleri veya yakın akrabaları tarafından öldürüldü. Faillerin çoğunlukla babalar olduğu bu cinayetlerde, çocukların yaşı 2’ye kadar indi. Cinayetler genellikle ev içinde ve ateşli silahlarla işlenmiştir, bu da eylemlerin planlı olduğunu gösteriyor.

Raporda, iktidarın kadın cinayetlerini önleyecek ceza politikalarını hayata geçirmemesi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ve 6284 Sayılı Yasa'nın etkili uygulanmaması eleştiriliyor.

Kadınların ve çocukların korunması için acilen kapsamlı sosyal, ekonomik ve adli politikaların uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, cinsiyetçi uygulamaların sona erdirilmesi, kadın sığınma evlerinin artırılması ve bireysel silahlanmanın yasaklanması gibi önlemler öneriliyor.

Medya ve iktidarın bu cinayetleri "cinnet hali" olarak sunması, sorunun derinliğini ve sistematik yapısını göz ardı ediyor. Raporda, kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için etkili ve kararlı adımlar atılmasının aciliyeti vurgulanıyor.

Erkekler Ağustos’ta 27 kadını öldürdü
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Bugün 00:00

(EMK)

erkek şiddeti kadın Sevda Edan Kılıç bianet çetele
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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