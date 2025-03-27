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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 18:03
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 18:38
3 dk Okuma

Sayın: Levent Dölek bir fotoğraf karesi gerekçe gösterilerek tutuklandı

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şube Sözcüsü Beyzade Sayın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi araştırma görevlisi Levent Dölek'in tutuklanmasını değerlendirdi: "Dosya boş, sadece 25 Mart günü yapılan eylemden bir fotoğraf karesi var."

Ümmü Gülsüm Sülün
Ümmü Gülsüm Sülün

Ümmü Gülsüm Sülün
Görseli Büyüt
Sayın: Levent Dölek bir fotoğraf karesi gerekçe gösterilerek tutuklandı
*Fotoğraf: Eğitim Sen

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi araştırma görevlisi Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi Levent Dölek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Eğitim Sen’in, üniversitelilerin başlattığı akademik boykota destek için yaptığı bir günlük iş bırakma eylemine katılan Dölek, dün (26 Mart) evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Dölek, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi alınmayan Dölek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şube Sözcüsü Beyzade Sayın, Dölek’in tutuklanmasını ve Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerine verilen ev hapsi kararını bianet’e değerlendirdi.

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"Bir fotoğraf karesi gerekçe gösterildi"

Sayın, “soruşturma dosyasında hiçbir suç unsuru bulunmadığını” Dölek’in “keyfi” şekilde tutuklandığını söyledi.

Sayın, “Dosya boş, sadece 25 Mart günü yapılan eylemden bir fotoğraf karesi var. Bu fotoğraf karesinden yola çıkarak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği öne sürülüyor. Tutuklanma gerekçesi bundan ibaret, 2911 sayılı kanun” dedi.

"Öğrencilerimizin çağrısına sessiz kalamazdık"

Eğitim Sen Genel Merkezi'nin üniversitelerde aldığı bir günlük iş bırakma kararını hatırlatan Sayın, şöyle devam etti: “Üniversitelerde zaten bir haftadır ders işlenmiyor. İstanbul'daki üniversitelerin büyük çoğunluğunda boykot yapılıyor.

Biz akademisyenler olarak; öğrencilerin kampüslerden yayılan boykot çağrısına sessiz kalamazdık. Bu nedenle bir günlük destek kararı aldık. Ancak aldığımız eylem kararı ürkütmüş olmalı ki, savcılık hemen soruşturma başlattı.

Dün ifade vermeye giden MYK üyelerine mahkeme iki hafta ev hapsi verdi. Hayatımda ilk kez iki hafta ev hapsi diye bir ceza duyuyorum. Bu, hakim karşısına çıkan herkese bir ceza vereceklerinin ve yargının talimatla hareket ettiğinin göstergesidir. Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize verilen ev hapsi ve adli kontrol cezası da bunlardan azade değildir.”

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"Boykot meşru bir haktır"

Sayın, öğrencilerin başlattığı akademik boykota da değindi ve ekledi: “İsrail'in Filistin'e karşı uygulamış olduğu soykırımda da biz ve dünyadaki bazı üniversiteler, üniversite emekçileri, hocaları bu boykotlara katıldılar ve benzer çağrılarda bulundular.

Bugün de ülkemizde yaşanan siyasal ortamda temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı hatta yok sayıldığı bu zamanlarda öğrencilerin bunu talep etmesi ve demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan akademisyenlerin de buna bir cevap vermesi, bunu desteklemesi meşru bir haktır. Akademik boykotun yürütücüsü olan öğrencilerimizin örgütlenmesi ve bunu yönetmesi ile bizim de destek vermemiz sonucunda akademik boykotun başarılı olacağını düşünüyorum.”

Eğitim Sen'e "iş bırakma eylemi" soruşturması
Eğitim Sen'e "iş bırakma eylemi" soruşturması
25 Mart 2025

(ÜGS/RT)

Haber Yeri
İstanbul
levent dölek Eğitim Sen İBB operasyonu
Ümmü Gülsüm Sülün
Ümmü Gülsüm Sülün
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik öğrencisi.

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