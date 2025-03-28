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HABER
Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 17:14
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 20:43
3 dk Okuma

19 yaşındaki Eren’in tutuklanma gerekçesi: "Kayyıma hayır" pankartı

Üniversite sınavlarına hazırlanan Eren Ögetürk, İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan eylemde taşıdığı, "Kayyıma hayır" pankartı gerekçe gösterilerek tutuklandı. Anne Filiz Serim, "Eren, şu an haksız yere yattığını ve çıkacağını biliyor. Ona destek olunmasını istiyor" dedi.

Ümmü Gülsüm Sülün
Ümmü Gülsüm Sülün

Ümmü Gülsüm Sülün
Görseli Büyüt
19 yaşındaki Eren’in tutuklanma gerekçesi: "Kayyıma hayır" pankartı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı yapılan eyleme katılan 19 yaşındaki Eren Ögetürk, tutuklandı.

Ögetürk’ün annesiyle yaşadığı eve polis, 24 Mart günü sabah 06.00’da baskın düzenledi.

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde bir gün gözaltında tutulan Ögetürk, ertesi gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Ögetürk, tutuklamaya talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı Ögetürk, savcının itirazı üzerine tekrar hakim karşısına çıktı ve tutuklandı.

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"Sabah saat 06.00'da yatak odama polisler girdi"

Ögetürk’ün annesi Filiz Serim, dört günlük süreci bianet’e anlattı:

“Sabah saat 06.00'da yatak odama polisler girdi. ‘Kalkın giyinin’ diye bağırdı. Kalktım, giyindim. Eren’e, terör suçlamasıyla gözaltına alınacağını, savcılığın kararının olduğunu söyleyerek bir kağıt gösterdiler. Sabah uyku sersemi  ne olduğunu anlayamadık.

Yaklaşık 10  polis, ayakkabılarla birlikte evi aramaya başladılar. Karşı komşumun kapısını çalıp ‘şahit olarak bizimle gelin ‘demişler. Eren’e tutanak tuttular. Benim ismimi, soyadımı ve telefonumu aldılar.

Evi aramaya başladılar ve kullandığım reçeteli ilacı gördüler, kimin ilacı olduğunu sordular. Benim ilacım olduğunu söyledim. Sonrasında ‘silah ve kesici bir aletin var mı’ diye sordular, olmadığını söyleyince de Eren’in odasını aramaya başlayıp not aldılar.”

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"Önce serbest bırakıldı, savcı itiraz edince tutuklandı"

Serim, emniyet ve savcılık aşamasında yaşananları ise şöyle aktardı:

"Eren’i ilk olarak Vatan Emniyet'e götürdüler, bir gece orada kaldı. Gerekçe olarak Eren’in elinde bulunan "Kayyıma hayır" pankartını öne sürdüler. Sadece ellerinde bu fotoğraf var. Yolda giderken de polisler tarafından psikolojik baskıya uğramış, sözlü olarak rahatsız edilmiş.

Bir gece Vatan Emniyette kaldıktan sonra Eren’i Çağlayan Adliyesi'ne sevk ettiler. İlk mahkemeye çıktığında kontrollü olarak serbest bırakıldı sonra savcı itiraz etmiş. İkinci kez hakim karşısına çıktı bu kez tutuklandı."

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"Eren ona destek olunmasını istiyor"

“Eren’i Metris cezaevine götürdüler, yaklaşık dört gün boyunca hiç oğlumla iletişime geçemedik.

Metris Cezaevi'nde iki gün kaldı. Savcılıktan görmek için izin kâğıdı almıştım, izin kağıdım olmasına rağmen dün yine göremedim.‘ Silivri’ye sevk ediliyor savcılık kararın artık geçerli değil’ dediler. Günler sonra bugün ilk defa iletişime geçebildik.

Eren, şu an haksız yere yattığını ve çıkacağını biliyor. Haksız yere yattığı için üzgün ama haklı olduğunu bildiği için de bir o kadar mutlu. Eren ona destek olunmasını istiyor.”

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"Polis, 'yarın da sizin evinize geliriz’ dedi"

Eren Ögetürk’ün gözaltına alındığı sırada yanında olan arkadaşı E. C., ise; şunları söyledi:

“Ben ve bir arkadaşım o gün Erenler de kalmıştık. Salonda uyuyorduk, içeri girip uyandırdılar, çantalarımızı açtırıp içindeki eşyaları çıkardılar. Çantamızda sprey boya bulunduğunu gördüklerinde tehditkar bir şekilde ‘onlarla ne yapıyorsunuz’ sorusunu sordular. Herhangi bir sorguda bulunmadığımız için cevap vermedik.

Polisler Eren’e sürekli psikolojik baskı kurdu. Bize yönelik fiziksel bir şey olmadı ama sürekli sözlü bir şekilde rahatsız edildik. En son ekipler Eren ile birlikte çıkınca amirleri olduğunu tahmin ettiğim bir polis, yanımdaki arkadaşı korkutmak amacıyla ‘Bugün de gelecek misiniz’ diye sordu.  Arkadaşım ‘Anlamadım’ dediğinde ‘Anlamışsındır sen. Bugün aranmanız yokmuş, sizin de aramanız olur. Yarın da sizin evinize geliriz’ dedi.”

(ÜGS/RT)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Eren Ögetürk ekrem imamoğlu
Ümmü Gülsüm Sülün
Ümmü Gülsüm Sülün
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik öğrencisi.

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