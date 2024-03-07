Erkek şiddeti Şubat 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Şubat’ta en az 37 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 43 kadına şiddet uyguladı, en az iki kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 34 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Şubat

Cinayet

Aydın'da N.B. (34) isimli erkek, sevgilisinin annesi Semra K.’yi (59) bileziklerini çalmaya çalışırken bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Şerife İ. (35) sekizinci kattan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.T. isimli erkek, karısı S.T.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta kadın kuaförü H.E. (45) isimli erkek, yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

2 Şubat

Cinayet

Artvin'de E.T. (30) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Hacer T.'yi (38), tabanca ile vurarak öldürdü, intihar girişiminde bulundu. Erkek, hastanede tedaviye alındı.

Sakarya'da Ü.D. (43) isimli erkek, sevgilisi Sevda T.’yi (33) “eğlence mekânında çalışmasını istemediği gerekçesiyle” kaldıkları apartta tabancayla vurarak öldürdü, olay yerinden kaçtı. Erkek daha sonra tutuklandı.

İstanbul'da M.G. isimli erkek, sık sık okul çıkışına gelerek rahatsız ettiği İngilizce öğretmeni Katie Erorbay isimli kadını okul çıkışında silahla vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Aişe Ö. (92) balkondan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Diyarbakır’da Veysi Çiçek (35), çevre yolunda tartıştığı D.K. (25) isimli kadını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı. Erkek aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihar etti, kadın hastaneye kaldırıldı.

3 Şubat

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.D. isimli erkek, sevgilisi E.D. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de A.F. isimli erkek, karısı A.F.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Sertaç D., boşanma aşamasındaki karısı A.D. ile kadının babası Y.D.’yi evlerinden çıktıkları sırada tabancayla ateş ederek yaraladı. Kadın ve babası hastanede tedavi altına alındı, Sertaç D. intihar etti.

İstanbul’da M.K. (26) isimli erkek, kız kardeşi H.K.’yi (22) darp etti, bacağından yaraladı, zorla taksiye bindirmeye çalıştı, gözaltına alındı. Erkek, olayı engellemeye çalışan çevredekilere “bu namus meselesi siz karışmayın” dedi. Kadının ise “abi beni evde öldürürsün” dediği, daha sonra çevredekilerin desteğiyle taksiden indiği öğrenildi.

4 Şubat

Şiddet / Yaralama

İstanbul’un kimliği belirsiz bir erkek, aracın içindeki kadını darp etti, kadın araçtan atladı. Erkek yerde hareketsiz yatan kadını kaldırıp zorla araca geri bindirdi.

Taciz

Burdur’da motosiklet kullanan S.O.C. isimli erkek, H.E. isimli kadını yolda yürüdüğü sırada taciz etti. Erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Osmaniye'de M.A, E.A. ve E.Ç. isimli erkekler, E.G. (17) isimli kız çocuğunu seks işçiliğine ve uyuşturucu kullanmaya zorladılar. Erkekler tutuklandı.

5 Şubat

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da kimliği belirsiz bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Olayı gören çevredekiler de erkeği darp etti.

Tehdit

İstanbul'da iş insanı İ.S. isimli erkek, Türkiye vatandaşı olmayan hamile sevgilisi D.T. isimli kadını bebeğini aldırması için tehdit etti, küfrederek ve küçük meblağlarda para göndererek hakaretlerde bulundu. Kadın düşük yaptı, soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da akıl hastanesinden kaçan E.Ç. isimli erkek, sürekli rahatsız ettiği ünlü sunucu E.E. isimli kadını evine gelerek “dağa kaldırmakla” tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Kadın daha önce de cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve kocasını tehdit eden erkek hakkında şikayetçi olmuş, erkek akıl hastanesine yatırılmıştı.

Aydın'da T.Ş. (54) isimli erkek, eski sevgilisi F.D.'yi (40) uzaklaştırma kararına rağmen tehdit ve rahatsız etmeye devam etti, kadının nişanlısı Engin Şavk'ı (43) tabancayla vurarak öldürdü. Kadının, eski sevgilisinin kendisini sürekli darp ettiği için ayrıldığı ve görev yaptığı Afyon'dan Aydın'a tayin istediği öğrenildi.

Cinsel Saldırı

Diyarbakır’da A.S. (49) isimli erkek, yanında çaycı olarak çalışan B.D. (19) isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Erkek tutuklandı.

6 Şubat

Cinayet

Samsun’da M.D. isimli erkek, sevgilisi Muradiye Terzi isimli kadını “borcunu alamadığı için” evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurarak öldürdü, tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de O.S. isimli erkek, karısı Z.N.S.’yi tehdit ve hakaret etti.

Edirne’de E.M. isimli erkek, karısı B.M.’yi tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

7 Şubat

Cinayet

Bartın’da U.C.A. (23) isimli erkek, evde tartıştığı annesi Hatice A.’yı (52) “para vermediği için” banyoda darp etti, ardından av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Erkek tutuklandı. Ayrıca U.C.A.’nın, annesine 2021 yılında cinsel saldırıda bulunduğu bildirildi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, kendisinden boşanmak isteyen karısı E.E.’nin ailesiyle yaşadığı evi taşladı. Apartman sakini A.B.’nin, “bu şahıs sürekli olarak buraya geliyor ve evi taşlıyor… Birkaç yıldır devam ediyor. Daha önce silahla havaya ateşte açmıştı. Nedense hala serbest bu şahıs” dediği öğrenildi.





8 Şubat

Cinayet

Elâzığ’da uzman çavuş M.C. isimli erkek, bir hastanede fizyoterapi teknikeri olarak çalışan karısı Burcu Demir’i (32) hastane bahçesinde tabanca ile öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı. Kadının geçen ay M.C. ile resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında ise düğününün olacağı öğrenildi.

Bursa'da babası Seyithan Y. (64) ile tartışan A.Y. (29) isimli erkek, önce babası sonra annesi Zozan Y.’yi (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Erkek kardeşi Mücahit Y.’yi (25) ise aynı silahla vurdu, ardından yaralı halde kaçmaya çalışırken boğazından bıçaklayarak öldürdü. A.Y. tutuklandı.

Burdur'da cezaevinden izinli çıkan T.Y. (45) isimli erkek, eski karısı Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Erkeğin "kasten yaralama suçundan" bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Rusya vatandaşı Zarema S. (44) isimli kadın yatak odasında ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.D. isimli erkek, karısı S.R.’yi darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, 6284 kapsamında tedbir uygulandı.

Tehdit

Edirne’de E.G. isimli erkek, karısı E.G.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir kadın, taksisine bindiği şoför S.D. isimli erkeğin kendisini taciz ettiğini söyledi, şikâyetçi oldu.

9 Şubat

Cinayet

İstanbul’da N.B. isimli erkek, karısı Zeynep B.’yi evde başından silahla vurarak öldürdü, tutuklandı. Erkek ifadesinde olayın “bir anlık öfke” sonucu “yanlışlıkla” yaşandığını söylediği iddia edildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de V.K. isimli erkek, bir üniversite hastanesinde kendisine yakınının ölüm bilgisini veren görevli doktor B.Ö. isimli kadını darp etti, tutuklandı.

10 Şubat

Cinayet Çocuk Cinayeti

Hatay’da 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. (42) isimli erkek, 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat’ı (2) öldürdü, gözaltına alındı. Kadın ve çocuklar için 9 önce kayıp ihbarı verilmiş, sonrasında su kanaletinde ölü olarak bulunmuşlardı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.E. isimli erkek, karısı G.E.’yi darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de T.H. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı M.H.’yi darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Bursa'da E.D. (15) isimli oğlan çocuğu, annesinin dini nikahlı kocası Erol Kutlu’nun (38) annesini ve kendisini sürekli darp ettiğini söyledi, erkeği bıçaklayarak ağır yaraladı. E.D. gözaltına alındı.

11 Şubat

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.B. isimli erkek, sevgilisi F.B. isimli kadını darp ve tehdit etti.

Edirne’de Y.E. isimli erkek, karısı M.E.’yi darp etti.

Edirne’de O.Ç. isimli erkek, karısı F.Ç.’yi darp etti, hakarette bulundu.

İzmir'de kimliği belirsiz bir erkek, bir kadını sokakta darp etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da K.B., B.D., F.A. ve M.G. isimli erkekler, Türkiye vatandaşı olmayan 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

12 Şubat

Cinayet

İstanbul’da M.T.G. (41) isimli erkek, annesi S.G.'yi (74) evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Batman'da 3 gün önce kaybolan Rojvelat K. (26) isimli kadın bir barajda ölü bulundu. Rojvelat'ın, Dersim'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşı olduğunu öğrenildi.

Tehdit

Ankara’da P.Ö. isimli kadın, komşusu M.K. isimli erkeğin 1 yıldır kendisini sürekli takip edip taciz ettiğini ve ölüm ve tecavüz mesajları göndererek tehdit ettiğini söyledi. Kadın sosyal medyada paylaştığı videoda yardım istedi, erkeğe ev hapsi verildi.

13 Şubat

Cinayet

Antep'te C.Y. (58) isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı Gülhan Korkmaz (50) ile onun oğlu Kasım Akkurt'u (26) silahla vurarak öldürdü. C.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Ordu’da Gamze K. (33) evde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de Tülay T. altıncı kattaki evinin balkonundan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.A. isimli erkek, sevgilisi Z.U. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de İ.A. isimli erkek, eski karısı N.G.’yi tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

14 Şubat

Cinayet

Düzce'de Emin G. (40) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Arzu G.’yi (38) sitenin otoparkında silahla vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Adana'da Y.B. isimli erkek, sevgilisi İpek Akgül'ü (20) tabancayla başından vurarak öldürdü, sonra su kuyusuna gömdü. Erkek gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.C.Ç. isimli erkek, para istediği karısı E.’yi “para vermediği için” darp etti, ölümle tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da K.M.A.M. isimli erkek, otobüsteki İ.E. isimli kadını taciz etti. Çevredekiler erkeği darp etti, tutuklandı.

15 Şubat

Cinayet

Edirne’de komiser A.Y. isimli erkek, komiser olan eski karısı Sevda Kuş'u lojmanlar içinde göğsünden silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı, soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Kütahya'da kendisinden haber alınamayan Nezahat P. (66) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.G. isimli erkek, karısı D.G.’yi darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ü.T. isimli erkek, eski sevgilisi Z.O. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de S.A. isimli erkek, eski karısı Z.K.’yi sıklıkla takip etti, yanına gelerek hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da D.A. ve Y.A. isimli erkekler ile Özbekistan vatandaşı G.K. (23), O.K. (23) ve M.B. (22) isimli kadınlar, çalışma vaadiyle getirdikleri 2 kadını seks işçiliğine zorladılar, gözaltına alındılar.

16 Şubat

Taciz

İstanbul’da bir erkek, toplu taşımada bir kadını taciz etti.

17 Şubat

Şüpheli Ölüm

Çorum’da Nuriye G. (80) köyün yakınlarındaki derede ölü olarak bulundu.

Kastamonu’da kendisinden haber alınamayan Satı Çaycı (45) isimli kadın itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla girilen evinde ölü bulundu.

Antalya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu F. T. (77) isimli kadın, inşaat alanında ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.T. isimli erkek, karısı B.T.’yi darp etti, kadın şikayetçi oldu.

Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir erkek, A.A. isimli kadını sokakta darp edip silahla yaraladı. Erkek olay yerinden kaçtı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Şırnak’ta 4 kişi, 3 kadını seks işçiliğine zorladı, tutuklandı.

18 Şubat

Cinayet

Urfa’da Kenan Ş. (32) isimli erkek, yeni boşandığı karısı Suna Gül’ü (Nihal Ş.?) (27) karakol önünde silahla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Çanakkale'nin F.Y. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Saliha Gizem’i “konuşmak için” çağırdığı arabasında iple boğarak öldürdü, cesedini bir hafriyat alanına gömdü. Erkek tutuklandı.

19 Şubat

Cinayet

Samsun’da G.A. (31) isimli erkek, tartıştığı karısının arkadaşı Eda Yiğit'i (27) bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

Antalya’da E.A. isimli erkek, boşandığı eski karısı Banu Uzun’u (40) evinde boynundan silahla vurarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de H.Ş. isimli erkek, karısı A.Ş.’yi evde üzerine yürüyerek tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.T. isimli erkek, önleyici tedbir kararını ihlal ederek karısı G.T.’yi evine gelerek tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ş.S. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı A.G.’yi tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de N.İ. isimli erkek, karısı A.İ.’yi tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Maraş’ta bir okulda müdür olan N.S. isimli erkek, aynı okulda sınıf öğretmeni olan A.M. isimli kadını birçok kez taciz etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek görevden uzaklaştırıldı.

20 Şubat

Cinayet

İstanbul'da Ö.Y. (24) isimli erkek, üvey annesi Dilek Y.’yi (38) sokakta ensesinden vurarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.Y. isimli erkek, karısı G.Y.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de V.K. isimli erkek, dini nikahlı karısı Ö.’yü darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da bir erkek, toplu taşımada oturmak için kendisinden yer isteyen R.D. (39) isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek gözaltına alındı.

Edirne’de A.E. isimli erkek, karısı A.B.’yi evden kovu, içeri almadı. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

21 Şubat

Şiddet / Yaralama

Edirne’de L.A. isimli erkek, karısı E.A.’yı darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Tutuklanan erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne’de H.E. isimli erkek, karısı B.E.’yi darp ederek yaraladı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de S.Ö. isimli erkek, dini nikahlı karısı N.Ç.’yi bıçakla tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

22 Şubat

Şiddet / Yaralama

Muğla’da M.G. (37) isimli erkek, karısı G.G.’yi evde darp ederek burnunu ve omurga kemiğini kırdı.

23 Şubat

Cinayet

İstanbul’da S.G. isimli erkek, evlerinde önce kızları Mine G. (30) ile Zeliha G.’yi (31), daha sonra da dini nikahlı karısı Yasemin Ünlü'yü tabancayla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Urfa’da R.B. isimli erkek, karısı Pınar B.’yi (28) evinde silahla vurarak öldürdü. Ağır yaralanan erkek hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.S. isimli erkek, eski karısı M.D.E.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

Kocaeli’de B.U. isimli erkek, barışma teklifinin reddeden eski sevgilisi S.K. isimli kadının evini gece yarısı benzin döküp ateşe verdi. Erkek olay yerinden kaçtı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 9 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan 16 kadını seks işçiliğine zorladı. 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Edirne’de özel bir poliklinikte diş hekimi olan O.M. (42) isimli erkek, tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti. Çocuk intihar girişiminde bulundu, erkek tutuklandı.

24 Şubat

Şüpheli Ölüm

Manisa’da Güldeniz A. (26) yalnız kaldığı arkadaşının evinde çıkan yangında ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.Ü. isimli erkek, karısı İ.Ü.’yü darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de İ.T. isimli erkek, karısı S.T.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

25 Şubat

26 Şubat

Cinayet

Adana’da T.Ö. (54) isimli erkek, kızı Dilan Ö.’yü (19) sokakta vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı, kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da Ü.K. (43) isimli erkek, 5 ay önce boşandığı eski karısı Sevilay K.’yi (35) sokakta bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı. Kadının daha önce de eski kocasının kendisini ölümle tehdit ettiği için şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da bir kadın, 4'üncu kattan “atlayarak” hayatını kaybetti.

Hatay’da F.D. (78) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.G. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi R.Ş. isimli kadını darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de H.K.E. isimli erkek, karısı Y.E.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de 6 erkek, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. 4 erkek tutuklandı.

27 Şubat

Cinayet

Bursa’da Murat D. (48), birkaç eşyasını almak için evine gelen boşandığı eski karısı Tuba Ateşci’yi (41) evin bahçesindeki çardakta tabancayla ateş ederek öldürdü, intihar etti.

Adıyaman’da K.A. isimli erkek, tabancayla karısı Tuğba A.’yı, karısının abisi Abidin A. ile Abidin’in oğlu Mustafa A.'yı (9) silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek mağarada yakalandı.

Denizli’de M.E.H. (42) isimli erkek, karısı Nasım Gol Karımı (30) evde boğazından bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

İzmir'de A.Ç. isimli erkek, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşayan karısı Özlem Ç.'yi (44) iş görüşmesine giderken sokakta bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

İstanbul’da H.A. isimli erkek, karısı Emine Ülkü A.’yı evde silahla rehin aldı, ardından silahla vurarak öldürdü. Polis ihbar hattına mesaj atan kadının, ikna çalışmaları sırasında vurulduğu öğrenildi. Erkeğin, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından daha önce 3 defa işlem yapıldığı öğrenildi.

Sakarya’da Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki karısı Hatun Ekrem Aslan’ı (29) tabancayla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Erzurum'da cezaevinden firar eden Ş.S. (39) isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen ve barışma teklifini reddeden Elif S.’yi (32) tabancayla sokakta vurarak öldürdü. Kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Erkek tutuklandı.

Adana'da Turhan Ö. (54), sokakta tartıştığı kızı Dilan Ö.'yü (19) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.G. isimli erkek, karısı F.G.’yi yüzünden ve başından yumruklayarak darp etti, tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Adana'da O.D. (35) isimli erkek, boşandığı eski karısı N.K.’yi (29) “başka biriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle” pompalı tüfekle işyerine gelerek darp etti, dizinden vurarak yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan erkek saklandığı evde yakalandı.

Tehdit

Edirne’de V.P. isimli erkek, karısı N.P.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.A. isimli erkek, eski sevgilisi Z.I. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da M.K. isimli erkek, sürekli darp ettiği için kendisinden ayrılan eski karısı M.K.’yi (25) çok kez yaşadığı evinin önüne gelerek tehdit ve taciz etti, hakaret etti. Kadın, “altı yıl boyunca her gün şiddet gördüm. Hamileyken bile darp edildim. Bu kişiden ayrıldım ancak yine kurtulamadım. Bir ay uzaklaştırma kararı aldım, ancak bitiminde yine kapımdaydı. Sürekli ailemi de arayarak bizi taciz ediyor. Artık yetkililere sesleniyorum, gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

28 Şubat

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da, kocasının kendisine şiddet uyguladığını ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan Leyla D. (56) bir nehirde ölü bulundu. Kocası S.D. ile oğlu U.D. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.K. isimli erkek, karısı M.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Mersin'de İ.T. (43) isimli erkek ile oğlu A.O.T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) isimli erkek ile karısı H.P.’yi (71) darp etti. Baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

Tehdit

İstanbul’da F.T. isimli erkek, boşandığı karısı İ.T.’e psikolojik şiddet uyguladı, kendisini ve ailesini tehdit etti. Kadın, erkek hakkında ısrarlı takipten uzaklaştırma kararı aldırdı.

İstanbul’da A.T.A. isimli erkek, tanınmış iç mimar E.K. isimli kadını işyerinin önünden sürekli geçerek ısrarlı takipte bulundu, tehdit etti, zorla içeri girmeye çalıştı. Kadın, erkek hakkında hakaret, cinsel taciz ve tehdit iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

29 Şubat

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.T. isimli erkek, karısı B.T.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Adıyaman’da Y.G. isimli erkek, görme engelli babası F.G. ile oğlu H.G.’yi (12) tek katlı evlerinin damından aşağıya attı, daha sonra annesi Y.G.’yi darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Isparta'da O.G. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı H.G.’yi sokakta bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı D.K.’yi iş yerine gelerek tehdit etti, hakarette bulundu.

Edirne’de H.Y. isimli erkek, karısı Y.Y.’nin kendi kaldığı evine gelerek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de H.B. isimli erkek, eski sevgilisi B.G. isimli kadını evinin önüne gelerek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu.

(EY/EMK)