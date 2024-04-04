Erkek şiddeti Mart 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mart’ta erkekler en az 24 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 43 kadına şiddet uyguladı, en az 15 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 51 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Mart

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de 8 aylık hamile olan Yaren Y. (21) isimli kadın evinde baygın halde bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da O.A. isimli erkek, annesi A.E. ile kızı H.Y.’yi darp etti. Erkek tutuklandı.

2 Mart

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Ayşe D. (44) yol kenarında otluk alanda ölü bulundu.

3 Mart

Şüpheli Ölüm

Karabük'te Hande C. (32) bir sitenin istinat duvarından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

4 Mart

Cinayet

Ankara’da M.Ç. (77) isimli erkek, karısı Sabiha Ç. (71) ile oğlu Sinan Ç.'yi (31) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Isparta’da Gülşen T. (59) evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.Ç. isimli erkek, karısı Ö.Ç.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.D. isimli erkek, karısı C.D.’yi darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, şikayetçi oldu.

Edirne’de M.K. isimli erkek, dini nikahlı karısı R.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

5 Mart

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Medine A. (69) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama / Seks İşçiliğine Zorlama

Edirne’de bir kadın, dini nikahlı kocasının kendisini darp ve tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu ve seks işçiliğine zorladığını söyledi. Soruşturma başlatıldı.

6 Mart

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Yaprak Ece K. (35) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.U. isimli erkek, karısı A.U.’yu darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Adana’da S.Ö. (20) isimli erkek, çok sayıda kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit etti, şantaj uyguladı. Erkek tutuklandı.

Çorum’da H.D. (74) isimli erkek, parkta oynayan çocukları istismar etti, tutuklandı.

7 Mart

Cinayet

Mersin'de polis memuru Mustafa Yıldır (41), bir yıl önce boşandığı eski karısı Mervegül Bayer'i (31) konuşmak için buluştuğu sokakta başına tabancayla ateş ederek öldürdü, intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ç.A. isimli kadın, kocasının kendisini darp ettiğini söyledi, şikayetçi oldu.

Edirne’de A.C. isimli erkek, sevgilisi S.P. isimli kadını darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de M.K. isimli erkek, karısı A.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Bursa’da bir erkek, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski nişanlısı olan kadını sokakta taciz etti. Kadın KADES üzerinden yardım talep etti, erkek serbest bırakıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul'da G.A. (53) isimli erkek, evlerine misafirliğe gelen karısının kız kardeşi H.K.’yi (17) “hayat enerjin düşük. Enerji terapisi yapacağım” diyerek sistematik olarak istismar etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu, erkek ve karısı tutuklandı.

8 Mart

Cinayet

Adana’da astsubay S.E. (39) isimli erkek, Antep’te doktor olan eski karısı Feray Balkan’ı (39) annesinin evinin önünde silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul Rukiye A. (35) isimli kadın, eve ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.K. isimli erkek, karısı E.K.’yi darp etti, kadın şikayetçi oldu.

Mardin’de H.E. (37) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı E.E.’yi (35) adliyede darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı. Erkeğin karısını daha önce de bıçakla kovaladığı, kaçıp markete girerek kurtulduğu öğrenildi.

Şiddet/Yaralama

Edirne’de N.P. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen karısı V.P.’yi telefonla arayarak rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu.

9 Mart

Cinayet

İzmir’de Y. Y. (31) isimli erkek, parkta bankta oturan tanımadığı O.T. (45) isimli kadını bıçaklayarak ağır yaraladı, kadının yanındaki kızı İlayda Alkan'ı (20) ise bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te C.O. isimli erkek, daha önce kaçırdığı Ayşe İ.'nin evini basarak uzun namlulu silahla Ayşe’yi, babası Musa’yı ve abisi Neytullah İ.'yi öldürdü. Anne N.İ.’yi ise aynı silahla ağır yaraladı. Erkek, olay yerinden kaçtı.

Tehdit / Taciz

Adana'da H.İ.Ç. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski arkadaşı olan H.Ö. (22) isimli kadını 17 yaşından beri tehdit ve taciz etmeye devam etti. Kadının annesini de arayarak "evinizi biliyorum, evinizi yakacağım, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Erkek gözaltına aldı. Kadının birçok kez erkeği şikâyet ettiği, uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Taciz

Aydın'da K.U. (24) isimli erkek, yolda yürüyen tanımadığı bir kadını takip ettikten sonra taciz etti. Erkek "cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Z.Ç. isimli erkek, karısı B.Ç.’yi bıçakla yaraladı, darp etti. Kadın şikayetçi olmadı.

Edirne’de H.Ç. isimli erkek, karısı M.Ç.’yi darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de O.D. isimli erkek, kendisinden ayrı yaşayan karısı N.D.’nin evine gelerek kapıyı tekmeledi, tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

10 Mart

Cinayet

İstanbul’da C.B. (54) isimli erkek, kayıp olarak aranan boşanma aşamasındaki karısı Zeynep B. (45) ile oğulları Tarık B.'yi (26) silahla öldürdüğü sonra Kırklareli'de tarlaya gömdüğü öğrenildi. C.B. ile cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M. isimli erkekler gözaltına alındı.

11 Mart

Cinayet

İstanbul’da D.C. isimli erkek, tartışma sırasında karısı Duygu C.'yi silahla ateş ederek öldürdü, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Erkek hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Adıyaman’da A.Y. (72) isimli erkek, karısı Naile Y.’yi (71) sert bir cisimle başına vurup bıçaklayarak öldürdü. Erkek pişman olmadığını söyledi, gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Kırgızistan vatandaşı Salıma O. (52) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Zonguldak’ta İsmihan B. (71) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da Havva S. (62) sulama havuzunda ölü bulundu.

Şırnak’ta Melek S. (21), yaşadığı evde ölü bulundu.

Tehdit

Antalya’da eski bir muhtar adayı olan B.G. isimli erkek, muhtar olan S.N. isimli kadını seçim dönemi adaylık için ölümle tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Şiddet / Yaralama

Van’da H.Ş. isimli erkek, karısı Z.Ş.'yi (33) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredekiler, erkeği darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı.

Kayseri'de S.G. isimli erkek, karısı F.G. ile tartıştıktan sonra evi ateşe verdi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa, İzmir, Ankara ve Denizli’de 31 erkek, 25 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüphelilerden 19’u tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de L.H. isimli erkek, karısı E.İ. (27) ile akrabası olan A.A. (22) isimli kadını seks işçiliğine zorladı, tutuklandı. Karısını cinsel videolarla tehdit eden erkeğin, A.A.’yı da bir erkeğe “sattığı”, kadının 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.

12 Mart

Cinayet

Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan V.A. (51) isimli erkek, evdeyken “kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden” çıktığı iddia edilen tartışmada karısı Antika A.’yı (52) bıçaklayarak öldürdü. Erkek banyoda ipte asılı halde bulundu, hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de Tamer Yurtkal (44) isimli erkek, karısı Zahide Yurtkal’ı (44) oturduğu eve gelerek pompalı tüfekle öldürdü, intihar etti. Erkeğin, 15 gün önce kadının başında rakı şişesi kırdığı, kadının uzaklaştırma kararı aldığı, tekrar evine döndüğü belirtildi.

Çanakkale’de F.T. (25) isimli erkek, tartıştığı annesi Canan K.’yi (48) evde bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Aydın’da İbrahim Olece (19), eski sevgilisi Ömür Arslan (17) isimli kız çocuğunu çalıştığı iş yerinde silahla ateş ederek öldürdü, intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul'da Songül K. (48) isimli kadın, sevgilisi E.A. (60) isimli erkeğin evinde başına aldığı darbe sonucu ölü bulundu, erkek cesedi poşete sarıp sakladı. E.A. ile eve gelip cesedi gören R.B isimli kadın ve O.D isimli erkek gözaltına alındı. E.A.’nın, kadının kafasını “sehpaya çarparak” öldüğünü ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

Antalya'da Rusya vatandaşı Liliia V. (44) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.T. isimli erkek, karısı Ö.O.’yu darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de A.K. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Ö.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Mersin’de bir okulda müdür yardımcısı olan E.Ö. isimli erkek, 13 yaşındaki öğrenci olan 3 kız çocuğunu sistematik biçimde istismar etti. Erkek tutuklandı.

13 Mart

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Hamide U (66) isimli kadın denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.A. isimli erkek, sevgilisi Ö.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da B.Ç. isimli erkek, nişanlısı İ.Ö. (21) isimli kadını bir dükkânda tekme, tokat ve demir sopayla darp etti. Kadın, erkek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kadın, “daha önce şiddet eğilimleri oldu ama tekrarlamayacağını söylemişti. Ben de sevgimden dolayı tekrarlamayacağını düşündüm” dedi.

Taciz

Çanakkale’de M.S. isimli kadın, arkadaşı G.N.İ isimli kadını taciz eden ve açığa alınan öğretim üyesi O.S. isimli erkeğin kendisini de taciz ettiğini söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

14 Mart

Cinayet

Erzurum'da Z.B. isimli erkek, “kıskançlık nedeniyle tartıştığı” karısı Kadriye B. ile kızı Asude Helen B.’yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın yerinden kaçan erkek, yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Ayşe Sebahat B. (76) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.E. isimli erkek, karısı E.E.’yi darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

İstanbul’da bir erkek, mendil satan bir kadını darp etti.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.T. isimli erkek, eski karısı S.Ş.’yi tehdit etti. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Eskişehir’de bir erkek, 3 kadını seks işçiliğine zorladı, tutuklandı.

Manisa’da T.K. (59) isimli erkek, Özbekistan vatandaşı üç kadını seks işçiliğine zorladı, tutuklandı.

15 Mart

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.S. isimli erkek, karısı S.S.’yi darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın boşanmak istediğini bildirdi, şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.B. isimli erkek, eski sevgilisi A.T.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Sakarya’da bir erkek, kocasını yeni kaybeden bir kadını birçok kez taciz etti. Kadın erkeği sokakta darp etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya'da İ.A., S.Y., M.Y., M.Ö. ve G.D. isimli erkekler, Türkiye vatandaşı olmayan yedi kadını seks işçiliğine zorladı, tutuklandı.

16 Mart

Cinayet

Kocaeli’de M.T. isimli erkek, sokakta arabasında bekledikten sonra eski sevgilisi Gülhan Esen’i (25) işe gittiği sırada silahla vurarak ve yerde darp ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta D.K (46) isimli kadın evinin banyosunda iple boynundan asılmış halde ölü bulundu.

Karaman’da Pakize K. (84) evde ölü bulundu.

İstanbul’da Nurcan G. (28) evde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

17 Mart

Cinayet

Batman’da R.B. isimli erkek, dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir (25) isimli erkeği tabancayla ateş ederek öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

18 Mart

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da Elif A. (28) yedinci kattaki apartman dairesinin balkonundan “düşerek” öldü.

Trabzon’da R.Y. (19) isimli kadın, deniz kenarında ölü bulundu.

Çorum’da Emine İ. (32) evinde ölü bulundu.

Taciz

Mardin'de bir eğitim merkezinde müdür olan M.E.D. (62) isimli erkek, usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S. (33) isimli kadını istismar etti, açığa alındı. Soruşturma başlatıldı.

19 Mart

Cinayet

İzmir’de H.T. (66) isimli erkek, karısı İpek T.'yi evde bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Seyide C. (70) isimli kadın sulama kanalında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Melek T. (75) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.A. isimli erkek, karısı G.B.A. ile çocuğunu darp etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir uygulandı.

Kayseri'de kimliği belirsiz kişiler, D.D. isimli kadını, annesini ve komşuları Y.K. isimli kadını evlerine zorla girerek darp ettiler. D.D. isimli kadın kendini ikinci kattan attı, kadınlar hastaneye kaldırıldı. Annenin son bir hafta içinde üç kez KADES uygulamasını kullandığı öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de A.T. isimli erkek, karısı B.T.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Kırklareli’de bir erkek, bir zincir markette alışveriş yapan kadını taciz etti. “Akli dengesi bozuk” olduğu iddia edilen erkek gözaltına alındı.

20 Mart

Cinayet

Ankara’da Murat Ç. (41), geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılan ve çocuklarını görmek için dönen karısı Derya Ç.'yi (38) bıçakla boğazını keserek öldürdü, araya giren oğlu K.Ç.'yi (18) ise yaraladı. Erkek intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Samsun'da C.Y. (25) isimli erkek, kendisini şikâyet etmek için polis merkezine giden karısı B.V.’yi (20) sokakta tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek olay yerinden kaçtı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da suculuk yapan M.Ş. isimli erkek, işyerine yaptırdığı süngerli odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etti, bu anları kayıt altına aldı, tehdit etti. Erkek tutuklandı. Olay, aynı mahalleden M.Y. (11) isimli kız çocuğunun okul çıkışı kaybolması ve erkeğin işyerinde bulunması sonucu ortaya çıktı. Mahalleden başka çocukları da istismar ettiği ve bunu kayıt altına aldığı öğrenildi.

Malatya’da A.C. simli erkek, depremzede olan 7 yaşında bir kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Aydın’da M.G, M.C., A.S. ve M.T. isimli erkekler, üç kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

21 Mart

Şiddet / Yaralama

Bursa’da M.T. isimli erkek (28), karısı D.T.’yi (27) darp ederek burnunu kırdı, tehdit ve hakaret etti. Erkek tutuklandı.

22 Mart

Meşru Müdafaa

Adana'da M.İ. isimli kadın, kendisini ve oğlunu öldürmekle tehdit eden boşanma aşamasındaki kocası Uğur İ.’yi (29) silahla vurarak öldürdü. Kadın tutuklandı. Kadın, "kendimi ve oğlumu korumak için öldürdüm" dedi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da temizlik görevlisi Ç.A. isimli erkek, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan G.K. isimli kadını istasyonda bıçaklayarak yaraladı. Kadın, iki sene boyunca kendisini taciz ve tehdit eden erkek hakkında çok kez şikâyette bulunmuştu. Hatta, erkeğin 8 Mart’ta kendisini farklı bir telefon numarasından arayarak kendisine bıçakla saldıracağını söyleyen erkeğin 11 farklı suçlu kaydı olduğu öğrenildi.

Çocuk İstismarı

Konya'da mali müşavir M.Ş. isimli erkek, staj başvurusu için işyerine gelen Ç.G. (15) isimli kız çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı. Erkeğin kıza mesaj atarak “nefsime yenik düştüm” dediği öğrenildi.

Maraş'ta spor salonunda antrenörlük yapan Ö.M. (36) isimli erkek, 12 ile 14 yaşlarında üç kız çocuğunu salonda istismar etti. Erkek "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

23 Mart

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.D. isimli erkek, karısı R.D.’yi darp etti, kadının annesi R.D.’yi ise tehdit etti, hakarette bulundu. R.D. şikayetçi oldu.

Uşak’ta cezaevinden izne gelen M.A. (48) isimli erkek, ailesinin evine gelerek ablası N.A.’yı balkonda bıçakla rehin aldı, tehdit etti. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

Sakarya'da G.C. (23) isimli erkek, annesi N.N.’yi evde bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

24 Mart

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Hatice D. (70) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'da Gamze İ. (22) evinde kendini eşarp ile doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Şiddet / Yaralama

İzmir'de bir erkek, tartıştığı kadını sokakta darp etti.

İstanbul’a sosyal medya fenomeni M.T. isimli kadın, eski erkek arkadaşının yedi-sekiz ay boyunca kendisini darp ettiğini, yaraladığını ve tehdit ettiğini söyledi.

Denizli’de M.G. (50) isimli erkek, sokakta karısı Ü.G.’yi (48) M.Y. (28) isimli erkekle beraber görünce silaha vurarak yaraladı. Ü.G. ile M.Y. hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Adana’da bir camide imamlık yapan M.A. isimli erkek, 11 yıl boyunca camideki kuran kursuna gelen Ç.K. isimli oğlan çocuğunu istismar etti, aldığı kamera görüntüleriyle tehdit etti. Erkek tutuklandı. Korktuğunu belirten Ç.K. erkeğin “seni seviyorum, canımsın” dediğini, istismarın her salı ve cumartesi günleri yatsı namazından sonra yaşandığını belirtti.

25 Mart

Cinayet

İstanbul’da cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur F. (35), annesi Hüsna F. (59) ile kız kardeşi İrem F. (22) silahla başlarından vurarak öldürdü, sonra camide aynı silahla intihar etti. Erkeğin yankesicilik, uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Sümeyra G. (38) bir sitenin arka bahçesinde ölü bulundu. Kadının, sitenin altıncı katının apartman merdiveni penceresinden “atlayarak” intihar ettiği bildirildi.

Antalya’da Sehan K. (52) isimli kadın, yaşadığı apartmanın sekizinci katındaki balkondan “atlayarak” öldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.D. isimli erkek, karısı F.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Edirne’de M.T. isimli erkek, eski karısı S.Ş.’yi telefonla taciz etti. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da 7 erkek, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Tokat’ın malulen emekli uzman çavuş M.A. (56), sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yaparken çocukları istismar etti, gözaltına alındı.

26 Mart

Şüpheli Ölüm

Malatya'da Ümit S. (56) isimli kadın bir iş merkezinin 17. katından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da H.A. isimli erkek, karısı M.A.’yı evde bıçakla yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

27 Mart

Cinayet

Kütahya'da E.U. (29) isimli erkek, akraba ziyareti için gittikleri evde hamile karısı Esra U.’yu (26) bıçakla öldürdü, tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Kocaeli'de E.K.D. (20) isimli erkek, sevgilisi ile sokakta oturan Kadem Can Ç. (16) isimli oğlan çocuğunu silahla göğsünden vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Isparta'da bir otelde konaklayan Emine G. (67) odasında ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da A.Ü.Ş. isimli erkek sokakta bir kadını darp etti, tutuklandı. Erkeğin, 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çocuğa Şiddet

Antalya'da bir erkek, sokakta yürüyen ve tanımadığı bir kız çocuğunu darp etti.

Taciz

Uşak’ta bir üniversitede öğretim görevlisi olan erkek, bir kadın öğrenciyi taciz etti, açığa alındı.

28 Mart

Cinayet

İstanbul’da V.Y. isimli erkek, karısı Serap Y.’yi evde silahla başından vurarak öldürdü, gözaltına alındı.

Muğla’da V.G. (39) isimli erkek, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısı Neşe G.’yi (34) tabancayla başından vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da H.G. isimli kadın, eski sevgilisi S.K. isimli erkeğin kendisini aylarca darp ettiğini, baskı ve manipülasyon uyguladığını söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İzmir'de T.A. isimli erkek, ziyaret için gittiği evde yalnız olan İ.N. (12) isimli kız çocuğunu istismar etti, silahla öldürmekle tehdit etti. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

29 Mart

Cinayet

İstanbul'da O.Ö. (31) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Emine Ö.’yü (26) evde bıçaklayarak öldürdü.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Antep’te Naciye C. (32) yol kenarında vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.T. isimli erkek, karısı S.T.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Erkek suçlamayı kabul etmedi, serbest bırakıldı.

Edirne’de M.A. isimli erkek, karısı N.A.’yı darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ş.K. isimli erkek, karısı H.K.’nin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, toplu taşımada bir kadına bakarak mastürbasyon yaptı.

30 Mart

Cinayet

İstanbul’da özel güvenlik görevlisi C.V. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Sibel Kavıllı’yı (43) evine gelerek silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da R.O. (45) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Nariye Ü. (49) evinde ölü bulundu.

31 Mart

Çocuk Cinayeti

Van'da uzman çavuş bir erkek, silahla 4 aylık bebeğini öldürdü, karısını yaraladı, intihar girişiminde bulundu. Yaralı erkek ve kadın hastaneye kaldırıldı.

(EY/EMK)