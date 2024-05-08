Erkek şiddeti Nisan 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Nisan’da en az 30 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

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Erkekler, Nisan’da en az 33 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 20 çocuğu istismar eden erkekler, en az 10 kadını taciz etti. Erkekler en az 20 kadını da seks işçiliğine zorladı.

Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

1 Nisan

Cinayet

Diyarbakır'da A.M. (35) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Sevda M. (34) ile yanındaki erkeği Mehmet Sadıç’ı (50) adliye çıkışı takip edip evlerine girerken tabanca ile öldürdü. Olay yerinden kaçan A.M., saklandığı yerde gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da zihinsel engelli Deniz Y. (46) isimli kadın yol kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.E. isimli oğlan çocuğu, sevgilisi P.Ç. isimli kızı yumruklayarak darp etti.

Sivas’ta T.Ö. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı G.Ö.’yü silahla bacağından vurarak yaraladı, sonra rehin aldı. Erkek gözaltına alındı, kadın hastaneye kaldırıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, bir kadını parkta taciz etti. Olayı görenler erkeği darp etti.

2 Nisan

Çocuk Cinayeti

İzmir’de Umut A. (34) isimli erkek, karısı E.A. (30) “barışma isteğini reddedince” kız çocukları Tuğçe A.’yı (6) ve S.A.'yı (10) kendisinin yaşadığı eve götürerek silahla vurdu. Tuğçe’yi başından vurarak öldürdü, S.A.'nın da karnına ateş ederek ağır yaraladı. Erkek intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan Fatma H. evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.K. isimli erkek, sevgilisi B.Ö. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

Edirne’de F.B. isimli erkek, karısı G.B.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Tehdit

Edirne’de K.Ç. isimli erkek, uzaklaştırma kararına rağmen eski karısı Ö.Ç.’nin evinin yakınına gelerek kadını araba ile kovaladı, tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Cinsel Saldırı / Tehdit

Samsun’da R.K. (38) isimli erkek, komşusun evine balkondan girip mutfakta yemek yapan H.U. (59) isimli kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Erkek, olayı polise haber vermesi durumunda kadının kocasını öldürmekle tehdit etti. Erkek tutuklandı.

3 Nisan

Cinayet

Karabük'te E.A. isimli erkek, “kedi beslediği için çıkan tartışmada” komşusu Gülseren Y.’yi (58) tüfekle ateş ederek öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.K. isimli erkek, F.Ö. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

İstanbul’da M.U. isimli erkek, annesinin kiracısı S.U. isimli kadını “evden çıkmazsan seni öldüreceğim, dağa kaldırıp tecavüz edeceğim” diye tehdit etti, kapsını tekmeledi, hakarette bulundu ve eşyalarını çaldı. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de C.Ö. isimli erkek, eski sevgilisi N.G. isimli kadını telefonda tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

4 Nisan

Cinayet

Mersin’de M.Ç. (32) isimli erkek, refakatçi olarak yanında kaldığı annesi Selma Ç.’yi (61) bıçakla boğazını ve ayaklarını kesip tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de Nurhan D. (60), evinin altıncı katındaki penceresinden “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.U. isimli erkek, karısı A.U.’yu darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de hakkında karısına hakaretten uzaklaştırma kararı bulunan E.A. isimli erkek, karısı E.A.’yı çok kez rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu.

5 Nisan

Cinayet

Kırıkkale’de E.B. isimli erkek, sevgilisi F.C. (42) isimli kadını otomobil kullanırken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Mersin'de Nurgül K. (40) ve oğlu Emrullah K. (11) evde yanmış halde ölü bulundu. Kadının kocası Neşet K. (42) ise 5 kilometre mesafede bir otomobilde yanmış halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.G. isimli erkek, karısı D.G.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da F.K. isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen karısı D.G.K.’yi (24) bıçaklayarak ağır yaraladı, çocuğunu öldürmekle tehdit etti. Erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de S.C. isimli erkek, eski karısı İ.T.’ye hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de K.S. isimli erkek, anne ve babası ile eski karısı G.S.’nin evinin önüne gelerek tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

6 Nisan

Cinayet

İstanbul’da Y.F. isimli erkek, annesi Sabiha ile abisi Bilal’i silahla vurarak öldürdü, babası M. ile kız kardeşi Z.’yi ağır yaraladı. Kendisini de vuran erkek ile babası ve kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.K. isimli erkek, karısı T.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Cinsel Saldırı

İstanbul’da özel bir hastanede doktor olan erkek, dinlenme odasında narkoz etkisindeki bir kadını taciz etti. Olayı gören hemşire erkeği şikâyet etti, erkek tutuklandı.

7 Nisan

Cinayet

Samsun'da İ.Y. (70) isimli erkek, boşanma davası açan karısı Yıldız Y.'yi (43) sokakta tabancayla göğsünden ve başından vurarak öldürdü, intihara kalkıştı. Hastaneden taburcu olan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul'da Dilaray K. (25) isimli kadın rezidansın otuzuncu katından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Zeynep Y. (55) beşinci kattaki evinin camını silerken “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Şemse D. (39) isimli kadın, kuruması için dama astığı halıları toplarken “düşerek” öldü.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da polis memuru bir erkek, gösteri sırasında eli kelepçeli olan bir kadını darp etti.

8 Nisan

Cinayet

Mersin'de bir erkek, kaçarak evlenen kız kardeşi Besra K.’yi (20) sokakta silahla vurarak öldürdü.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Selda D. (41) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.R. isimli erkek, karısı N.M.’yi darp etti. Kadın uzaklaştırma kararı talep etti.

Edirne’de Ç.A. isimli erkek, karısı F.A.’yı darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Erkek hakkında önleyici tedbir kararı uygulandı.

Çocuk İstismarı

Elâzığ’da sekiz kız çocuğunu istismar eden ve serbest bırakılan lise müdürü G.C. isimli erkek, bir kızı daha istismar etti, tutuklandı.

9 Nisan

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.K. isimli erkek, karısı M.K.’yi darp etti. Kadının talebi üzerine önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı olan M.U. isimli erkek, karısı A.U.’yu darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da M.B. isimli erkek, sokakta buluştuğu boşanma aşamasındaki karısı Ş.N.B'yi bıçaklayarak yaraladı. Erkek gözaltına alındı.

Tecavüz

Urfa’da kendisini uzman çavuş ve kaymakam koruması olarak tanıtan K.K. isimli erkek, M.M. (29) isimli kadına tecavüz etti, ailesi hakkında tehdit etti.

Taciz

Bursa’da bir erkek, metroda bir kadına bakarak mastürbasyon yaptı.

10 Nisan

Cinayet

Sakarya’da Mevlüt Ç. isimli erkek, kardeşi ile ortak alınan araç konusunda tartıştığı üvey annesi Melek Ç. ile babası Vahdettin Ç.’yi mutfakta silahla vurarak öldürdü. Mevlüt Ç., olayı duyup gelen erkek kardeşi S.Ç.’yi silahla omzundan vurdu, S.Ç. de abisini bıçaklayıp öldürdü.

11 Nisan

Şüpheli Ölüm

Bursa’da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye K. (54), ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

12 Nisan

Cinayet

Ankara’da İ.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Semanur Ç.’yi (31) pompalı tüfekle öldürdü.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Hanife Y. (65) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) isimli erkekler, bir trans kadını sokakta darp etti, gasp etti. Erkekler gözaltına alındı.

Tehdit / Taciz

İstanbul'da F.Ü. (51) isimli erkek, girdiği eczanede Ş.Y. (32) isimli kadını tehdit etti, ardından cinsel organını tutarak kadına saldırdı. Soruşturma başlatıldı, erkek hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

13 Nisan

Cinayet

Edirne’de B.A. (22) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Petek A.’yı (22) karşılaştığı parkta silahla vurarak öldürdü. Beş ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Ordu’da S.A. (56) isimli kadın evinin çatısında kendini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Şırnak’ta uzman çavuş Z.Ç. isimli erkek, yolda gördüğü ve tanımadığı bir kadını taciz etti. Olayı gören çevredekiler erkeği darp etti, erkek tutuklandı.

14 Nisan

Çocuk İstismarı

Denizli’de S. (17) isimli kız çocuğu, sosyal medya hesabından H. (35) isimli erkeğin kendisini yıllarca istismar ve tehdit ettiğini söyledi. Çocuk aynı zamanda, babasının bir erkek arkadaşının kendisini 6 yaşından 14 yaşına kadar istismar ettiğini, bunu duyduğunda babasının kendisini evden attığını anlattı.

15 Nisan

Cinayet

Ağrı’da S.İ. isimli erkek, karısı Esma İ.'yi bıçakla öldürdü, araya girmeye çalışan kadının annesini ise ağır yaraladı. Erkek önce olay yerinden kaçtı, sonra tutuklandı.

Ankara'da K.C. (36) isimli erkek, 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından boşanma aşamasındaki karısı Yonca Kazan C.'yi (32) evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin karısına, oğlunun telefonundan hasta olduğu mesajı gönderdiği, oğlunun yanına gitmek için kapıyı açtığı sırada eve girince öldürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır'da A.D. (45) isimli kadın, bir plazanın 14. katından atlayarak intihar etti.

Aydın’da R.G. (35) isimli kadın, evinde tavana asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Mehmet Bahşi, düğünde karşılaştığı eski karısı Ç.A.'yı silahla ateş ederek yaraladı, sonra intihar etti.

16 Nisan

Cinayet

Antalya’da Fatih Y. (41), tartıştığı karısı Nursel Y.’yi (38) bağ evinde av tüfeğiyle öldürdü, intihar etti.

Antalya’da A.A. (69) isimli erkek, karısı Türkan A.’yı (66) evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Balıkesir’de özel harekât polisi M.K. (35) isimli erkek, bayram ziyareti için gittiği evde karısı Kübra K.’yi (32) başından silahla vurarak öldürdü, aralarında husumet bulunan ve bayram nedeniyle barıştığı kuzeni M.G. (37) isimli erkeği de yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etmeye çalıştı. Erkeğin, karısını “kuzeni ile barışmayı reddettiği” bahanesiyle öldürdüğü öğrenildi.

Tekirdağ’da E.S. isimli erkeğin, 2 ay önce darp ederek ağır yaraladığı ve hastanede tedavi gören karısı Buse Ateş S. hayatını kaybetti. Erkek tutuklandı.

Meşru Müdafaa

Ankara'da B.A. (39) isimli kadın, aynı evde yaşadığı eski kocası Veysel Dörkozan'ı (44) kendisini darp ettiği için bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin kadını bıçakla yaraladığı, yıllardır darp ettiği ve birden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul'da M.M. isimli erkek, karısı M.M.'yi yüzünü çatalla çizerek yaraladı, kızına da tokat attı. Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında üç yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Cinsel Saldırı

İstanbul'da kurye kılığına giren erkekler, tek başına yaşayan Azerbaycan vatandaşı bir kadının evine girerek darp ve gasp etti, ardından cinsel saldırıda bulundu.

17 Nisan

Cinayet

İstanbul’da B.C. isimli erkek, karısı Asya C.’yi (24) silahla başından vurarak öldürdü, intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan erkeğin 25 suç kaydı olduğu bildirildi.

Maraş’ta Mert B. (37), tartıştığı karısı Emine B.’yi (34) tabancayla ateş ederek öldürdü, sonra intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Sinop’ta İftar D. (75) isimli kadın evinin yanında ipe asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ç. isimli erkek, karısı G.Ç.’yi darp etti.

Edirne’de O.B. isimli erkek, karısı S.B.’yi darp etti.

Tehdit

Edirne’de İ.A. isimli kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi F.D.A. isimli erkeğin evinin önünden sürekli geçerek rahatsız ettiğini söyledi. Şikayetçi oldu.

Taciz

Fethiye-Adana seferini yapan şehirlerarası otobüste muavinlik yapan 16 yaşındaki oğlan, önündeki koltukta seyahat eden K.B. (26) isimli kadını taciz etti. Kadın şikayetçi oldu, oğlanın kayıtlı çalışan olmadığı ve sınır dışı edildiği öğrenildi.

18 Nisan

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ö. isimli erkek, karısı R.Ö.’yü darp etti. Kadın şikayetçi olmadı.

19 Nisan

Cinayet

Konya'da T.Ç. (31) isimli erkek, anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’yi (80) evde başını çok kez yere ve duvara vurarak öldürdü, teyzesi H.E.’yi ise darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Bolu’da S.Z. (36) isimli erkek, karısı Meltem Z. (35) ile kadının babası Turgut Doğanyiğit’i (63) evde bıçaklayarak öldürdü, araya giren kadının annesi Emine Doğanyiğit’i ise yaraladı. Erkek gözaltına alındı. Olayın, kocasıyla şiddetli geçimsizlik yaşayan Meltem’in durumu ailesine anlatması üzerine ailesinin evine gitmesi ve kocası S.Z.’nin de eve gelmesiyle başladığı öğrenildi.

20 Nisan

Şüpheli Ölüm

Van’da Ş.B. (28)isimli kadın, evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Kadının kocasının psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.D. isimli erkek, karısı Ç.D.’yi darp etti.

Edirne’de M.K. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı H.K.’yi darp etti, silah ile öldürmekle tehdit etti.

Edirne’de U.D. isimli erkek, eski karısı N.S.’yi darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Ankara’da kimliği belirsiz bir erkek, sokakta tartıştığı kadını uzun süre darp etti, tehdit etti.

21 Nisan

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Betül K. (27) isimli kadın yaylada ölü bulundu.

İstanbul’da Cansın M. (32) isimli kadın, alışveriş merkezinin beşinci katındaki korkuluklardan “atlayarak” öldü.

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan B.K. (68) isimli kadın yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Taciz

Balıkesir'de T.Ö. isimli erkek, bir devlet hastanesinin kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup kayıt yaptı, tutuklandı. Erkek 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyledi.

Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

22 Nisan

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Türkiye vatandaşı olmayan E.D. (35) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Kadının boğulmuş olduğu öne sürüldü, soruşturma başlatıldı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

İstanbul’da “kız kaçırma” meselesi nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada sonrası, Ada Nur U. (19) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

23 Nisan

Cinayet

İstanbul’da H.H. isimli erkek yakını Emine Derviş'i (35) boğarak öldürdü. Erkek kadının ziynet eşyaları ile cep telefonunu da gasp etti, tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.G. isimli erkek, karısı H.G.’yi darp etti.

Taciz

Ankara'da O.S.U. isimli erkek, aynı iş yerinde çalışan Y.I. (35) isimli kadını anonim sosyal medya hesabı üzerinden taciz etti. Erkek hakkında, “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

24 Nisan

Çocuk Cinayeti

Maraş'ta A.A. (14) isimli oğlan çocuğu, amcasının kızı Sultan A.’yı (4) “kendisine taş attığı için” boğazını keserek öldürdü, tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.A. ve A.B. isimli erkekler, S.A. isimli kadını darp etti.

Edirne’de H.Ş. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Y.Ş.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

Taciz

Antep'te bir A.İ. isimli erkek, halk otobüsünde yanına oturduğu kadına dokunup mastürbasyon yaptı. Erkek gözaltına alındı.

25 Nisan

Cinayet

Muğla’da A.İ.K. (39) isimli erkek, sevgilisi İlknur Ç.’yi (35) çalıştığı iş yerinin yakınında bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da Ö.Ö. isimli erkek, sevgilisi Selin Yalın'ı evinde tabanca ile öldürdü. Erkek, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Erkek cinayeti anlattı, gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Fatma D. (52) isimli kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Tokat'ta bir grup erkek, park yeri konusunda tartıştıkları Y.Ö. isimli kadını darp ederek yaraladı. Kadın erkeklerden birini, keserle vurmaya çalışırken biber gazıyla engellediğini söyledi. Erkekler serbest bırakıldı.

Çocuk İstismarı

Konya’da lise öğretmeni olan M.K. (55) isimli erkek, öğrencisi S.D. (14) isimli kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

26 Nisan

Cinayet

Erzurum’da A.Y.K. isimli erkek, mutfaktan aldığı bıçakla evde uyuyan annesi Serpil K.’yi boğazından bıçaklayarak öldürdü, odaya giren babası N.K.’yi ise bıçaklayarak yaraladı. A.Y.K. tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.Ö. isimli erkek, karısı Ç.Ö.’yü darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Elazığ’da hentbol antrenörü İ.B. isimli erkek, spor kulübündeki 4 kız öğrenciyi istismar etti, tutuklandı.

Ankara’da M.K. ile F.M.D. (43) isimli erkekler, S.T.K. (12) isimli kız çocuğunu istismar etti. Çocuğun annesi A.U.’nun kızını erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı öğrenildi. Kadın ve iki erkek tutuklandı.

İzmir’de bir ortaokulda fen bilgisi öğretmeni olan F.Ş. (53) isimli erkek, kız öğrencisi N.T.’yi (12) darp edip istismar etti. Erkek açığa alındı, hakkında idari soruşturma başlatıldı. Çocuğun akrabası A.E.Ö., erkeğin sekiz yıl önce görev yaptığı okulda da benzer bir suç nedeniyle soruşturma geçirip, görev yeri değiştirilerek şu anki okula tayin edildiğini öğrendiklerini söyledi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Samsun’da M.A., E.Y. ve H.G. isimli erkekler, Türkiye vatandaşı olmayan 6 kadını seks işçiliğine zorladı, gözaltına alındı.

Urfa'da 6’sı erkek olan 9 şüpheli, 11 kadını seks işçiliğine zorladı, tutuklandı.

27 Nisan

Cinayet

İstanbul’da evinde ölü bulunan N.A. (31) isimli kadını, amcası Ö.A.’nın (37) öldürdüğü öğrenildi. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.E. isimli erkek, karısı N.E.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de M.Ö.D. isimli kadın, eski sevgilisi olan erkeğin kendisini tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu söyledi. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Taciz

İzmir’de sarıklı ve cüppeli bir erkek, sokakta kadınlara ''cehennemde yanacaksınız'' diye bağırarak taciz etti.

İstanbul’da bir erkek, karşısında oturan kadına bakarak toplu taşımada mastürbasyon yaptı.

Çocuk İstismarı

Afyon’da A.Ç. isimli bir erkek, çocukların özel görüntülerini yayıp çoğalttı, tutuklandı.

Antep’te çobanlık yapan bir erkek, 13 yaşındaki iki oğlan çocuğunu istismar etti. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

28 Nisan

Şüpheli Ölüm

Uşak’ta Aysel A. (55) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da Sebahat N. (48) isimli kadın evde çıkan yangında ölü bulundu, oğlunun karısı E.N. ise ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa'da M.A. (30) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı N.Ö.A.’yı (26) barışmaya zorladı, kabul etmeyince kadının evini ateşe verdi. Olay yerinden kaçan erkek yakalanıp serbest bırakıldı.

Bursa’da H.A. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı A.A.’nın adresine gelerek pencerelere silahla ateş etti. Erkeğin, zili çaldıktan sonra “kapıya kimse çıkmadığı” bahanesiyle ateş ettiği öğrenildi.

29 Nisan

Cinayet

Manisa'da Hamza Demirkıran (24), evde karısı Buse Demirkıran’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, sonra aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İzmir'de akrabasını ziyarete giden Leyla A., bulunduğu evin üçüncü katındaki balkondan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aydın’da E.K. isimli erkek, karısı A.K.'yi bıçakla yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, erkek olay yerinden kaçtı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 6 erkek, çocuk ya da hasta bakıcılığı yapacakları vaadiyle getirdikleri Türkiye vatandaşı olmayan üç kadını seks işçiliğine zorladı. Erkeklerden 4'ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

30 Nisan

Cinayet

Maraş'ta M.T. (56) isimli erkek, tartıştığı karısı Nazlı T.'yi (57) evde bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

Samsun'da E.T. isimli erkek, karısı Gülcan Güneş'i evlerinin banyosunda tabancayla başından vurarak öldürdü. Erkek, çocuğunu da alıp olay yerinden kaçtı, yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da A.Y. isimli erkek, karısı Esra Y.’yi (25) önce boğazını sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.T. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı H.T.’yi bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de L.Y. isimli erkek, karısı S.Y.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir uygulandı.

Tehdit

Edirne’de C.K. isimli erkek, karısı A.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

(EY/EMK)