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Yayın Tarihi: 29 Mart 2025 18:01
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2025 18:07
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EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI

Beren Saat’ten gözaltılara tepki: Taleplerini dinleyin

Saat, “Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse, bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beren Saat’ten gözaltılara tepki: Taleplerini dinleyin

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası, ülke genelinde protestolar başladı.

Bu protestoların ardından binlerce kişi gözaltına alınırken, yüzlerce kişi tutuklandı. Polis müdahalelerinin sertliği, hem görüntülere hem de ifade tutanaklarına yansıdı.

Gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren isimlerden biri  oyuncu Beren Saat’ti. 

Saat, paylaşımı şöyle:

"Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse, bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
beren saat Ekrem İmamoglu İBB operasyonu gözaltılar
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