Erkek şiddeti Aralık 2023

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, en az 30 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 38 kadına şiddet uyguladı, en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az beş kadını taciz etti.

1 Aralık

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da D.B. (21) isimli kadın bir barajda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.K. isimli erkek, karısı N.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir talep etti, kadın sığınma evine gitmek istediğini bildirdi.

Kocaeli'de Ç.C. (27) isimli erkek, eski sevgilisi K.Y. (26) isimli kadının evine tabanca ve bıçakla geldi. Kadının KADES ihbarı üzerine, gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Kadının erkekten kurtulmak için çok kez ikamet değiştirdiği, tedbir ve koruma kararı aldırdığı, olayın yaşandığı eve ise yeni taşındığı öğrenildi.

Hatay’da H.A. isimli erkek, tartıştığı karısı İ.H.D.’yi tabancayla ağır yaraladı, kadının abisi E.A.’yı öldürdü. H.A. gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de C.K. isimli erkek, karısı H.K. ile kadının annesi H.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadınlar şikayetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da sürücü F.K. isimli erkek, yoldan geçen kucağında bebeği olan bir kadını taciz etti. Erkek tutuklandı.

2 Aralık

3 Aralık

Şüpheli Ölüm

Batman'da Rojda C. (21) isimli kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

4 Aralık

Cinayet

Kocaeli’de M.K. isimli erkek, sevgilisi Sibel K.’yi (25) evinde göğsünden silahla vurarak öldürdü. Erkek, olay sonrası kadının intihar ettiğini söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Trabzon'da Perihan D. (62), evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan Damla D. (17) denizde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Aksaray’da bir erkek, karısı E.D.’yi evinde darp ederek yaraladı. Kadın KADES uygulamasını kullandı, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de A.C. isimli erkek, eski nişanlısı olan sevgilisi Ç.C. isimli kadını darp etti, arabasına zarar verdi.

Ankara’da uçakta bir adam, karısını darp etti. Uçaktan indirilen erkek, yer hizmetlerinde görev alan personeli de darp etmeye çalıştı.

Tehdit

Edirne’de Y.K. isimli erkek, karısı Y.K.’yi tehdit etti, kadına hakaret etti. Kadının talebi üzerine önleyici tedbir uygulandı.

Bursa’da M.S. isimli erkek, hakkındaki istismar iddialarına karşılık olarak gazeteci N.İ. isimli kadını tehdit etti.

5 Aralık

Cinayet

Tekirdağ’da M.A.K. isimli erkek, karısının annesi Mediha S.’yi (42) evde tüfekle başından vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı. Kadın, erkeğin kızını dövdüğünü öğrenmesi üzerine kızını korumak için gittiği kızının evinde damadıyla tartıştığı öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da U.G. isimli erkek ile Özbekistan vatandaşı N.A. isimli kadın, Özbekistan vatandaşı M.K. isimli kadını seks işçiliğine zorladı. U.G. ve N.A. tutuklandı.

6 Aralık

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.M.Ö. isimli erkek, karısı E.Ö.’yü darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Y.T. isimli erkek, karısı H.N.T.’yi darp etti. Kadını talebi üzerine önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de E.D. isimli erkek, sevgilisi E.M. isimli kadını sokakta darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de C.Z. isimli kadın, ayrı yaşadığı kocası N.Z. ile akrabaları, İK., B.K. ve S.N.K.’nin kendisini evinde darp ettiklerini söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

7 Aralık

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı G.D.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.S. isimli erkek, eski karısı N.E.’nin evine gelerek darp etti, hakarette bulundu.

İstanbul’da bir erkek, karısını sokakta darp ederek yaraladı.

Tehdit

Edirne’de E.K. isimli erkek, karısı F.K.’ye engelinden dolayı aşağıladı, hakaret etti, tehdit etti. Kadının şikâyeti üzerine önleyici tedbir kararı uygulandı.

8 Aralık

Cinayet

Adana'da M.G. (57) isimli erkek, eski karısı Fadime Korkusuz’u (41) yaşadıkları aynı evi ateşe verip kapıyı üzerine kilitleyerek öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Olay 2 Kasım’da gerçekleşti, ancak kadın tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetti.

İntihara Sürükleme / Çocuk İstismarı

İzmir'de, Sümeyra D. (20) üçüncü kattan atlayarak intihar etti. Kızın babası E.D.’nin, kızını 7 yaşındayken istismar ettiği ancak konunun hiçbir zaman güvenlik güçlerine ve adli makamlara yansımadığı öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.K. isimli erkek, eski karısı D.K.’yi birlikte yaşadıkları evde kafasına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Kadın ve erkek birbirlerinden şikâyetçi oldular.

Samsun’da M.D. isimli erkek, sevgilisi Ö.K. isimli kadını darp ederek kaburgasını kırdı. Kadın hastaneye gitti, gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

Sakarya'da E.Ç. (23) isimli erkek, “kendisini aldattığını düşündüğü” karısı S.Ç.'yi (20) bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Ç. yakalandı, hastaneye kaldırılan kadının ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İşçiliğine Zorlama

Bursa'da İ.D. isimli erkek ve karısı N.D. ile H.A. ve A.T. isimli erkekler, kiraladıkları otel ve apart dairelerde 5 kadını seks işçiliğine zorladılar. Şüpheliler tutuklandı.

9 Aralık

Cinayet

Mersin’de M.A. (27) isimli erkek, evine ziyarete gittiği sevgilisi İrem Sağlam’ı (24) tabancayla başından vurarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da O.E. (26) isimli erkek, tartıştığı annesini darp etti. Gözaltına alınan erkeğin alkol zehirlenmesinden entübe olduğu öğrenildi.

Tecavüz

İstanbul’da O.İ. isimli erkek, bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı İ.B. isimli kadını davet ettiği evinde darp edip tecavüz etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek tutuklandı.

10 Aralık

Cinayet

Ankara'da E.A. isimli erkek, eski karısı M.A.’yı takside boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri'de Hayrunnisa G. (17) dokuzuncu kattaki evinin penceresinden “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de Muradiye Ö. (49) isimli kadın sokak ortasında ölü bulundu. Kadının ayak ucunda bir tabanca ile boş bir kovan bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Çorum'da Güler Selvi G. (29) evinin balkonunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma bulunan C. isimli erkek, annesini birçok kez darp etti. Kadın yardım istedi, olayı duyan komşular erkeği darp etti. Kadın “oğlum beni öldürecek” dedi, şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Konya’da A.G. (28) isimli erkek, C.S. (13) isimli kız çocuğu ile nişanlandı. İnceleme başlatıldı.

11 Aralık

Cinayet

İzmir'de B.Ç. (20) isimli erkek, evde tartıştığı annesi Fazile Ç.'yi (43) başına sehpa ile vurup bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Manisa’da Alaattin T. (65), karısı Tülin T.’yi (58) ile kadının abisi Bülent Eslik'i (55) tabanca ile öldürdü, sonra aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.T. isimli erkek, karısı G.T.’yi darp ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Ankara'da K.Ç. isimli erkek, seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi H.Ç. isimli kadını tabancayla vurarak yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti.

12 Aralık

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Havva K. (68) evinde ölü bulundu.

Taciz

Samsun’da S.D. isimli erkek, sevgilisi R.O. isimli kadının ev arkadaşı M.K. isimli kadını koltukta uyuduğu sırada taciz etti, olay anını cep telefonuyla kaydetti. Kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkeğe, ev hapsi verildi.

13 Aralık

Taciz

Kütahya'da A.D. (24) isimli erkek, sosyal medya üzerinden B.K. isimli kadını taciz etti.

Şiddet / Yaralama

Antep’te bir derneğin başkanı olan N.B. isimli erkek, "fahri koordinatör" olarak kendisi yerine D.İ. isimli kadın “görevlendirildiği için” kadını darp etti. Erkek, ailesi ile beraber kadını darp etti, kadın şikayetçi oldu, şüpheliler serbest bırakıldı. Kadın, erkek hakkında daha önce de şikâyetçi olduğunu söyledi.

14 Aralık

Cinayet

Ankara’da Ş.Ş. (36) isimli erkek, boşandığı karısı Nursena Kozan'ı (25) evinin önünde başından tabancayla ateş ederek öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da Merve Z. (28), yedinci kattaki evinden aşağı “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Fatma A. (77) mantar toplamaya gittiği alandan yaklaşık 5 kilometre uzakta ölü b ulundu.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Diyarbakır'da Medine Polat (41), evde başına kurşun isabet etmesi sonucu öldü. Gözaltına alınan A.A. (16) isimli oğlan, serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri'de S.Ç. isimli erkek, aynı evde yaşayan M.A. isimli kadını av tüfeği ile ateş ederek sol bacağından yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

15 Aralık

Şüpheli Ölüm

Samsun'da Fatma K. (58) kendi tarlasında ağaca asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Bursa'da boş arsada yürürken fenalaşan Nebiye A. (64), sürücüsünün hareket ettirdiği tırın önüne “düşerek” hayatını kaybetti. TIR sürücüsü C.Y. isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kırklareli’de P.B. simli erkek, karısı E.B.’yi rehin aldı. Erkek, yakalanıp gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Bursa’da 13 ila 15 arasında yaşı değişen 7 oğlan çocuğu, 16 yaşındaki kız çocuğunu şantajla tehdit ettiler, ormanlık alanda istismar ettiler. 7 oğlan tutuklandı.

16 Aralık

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da A.G. (52) isimli erkek, oğlu Onur G.’yi (23), babasını ve kendisini engellemeye çalışan annesi G.G.’yi evinde bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Onur G. hayatını kaybetti. Tehdit ve hakaret gibi 17 ayrı suçtan dosyası olan A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Denizli'de 5 kişi, Özbekistan vatandaşı 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

17 Aralık

Cinayet

Bursa’da uzaklaştırma kararı yeni biten M.A.A. (34) isimli erkek, karısı Burcu A.’yı (32) evde göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. Kadının akrabalarına, “benim ölümüm A.’nın elinden olacak. Bunu biliyorum ve çok korkuyorum” dediği öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da S.U. (52) isimli kadın, bir sitenin onikinci katındaki apartman boşluğundan “atlayarak intihar etti.” Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Y.Ç. isimli erkek, karısı R.Ç.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’de otobüs şoförü E.C. isimli erkek, yolcu S.A. isimli kadını darp etti, otobüsten indirdi. Kadın şikayetçi oldu.

18 Aralık

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Leyla Y. (76) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da S.K. (35) isimli kadın, eski kocasının babası ve annesinin kendisini sokakta darp ettiğini, eski kocasının hala kendisini tehdit ettiğini söyledi. Kadın eski kocası ve ailesinden şikayetçi oldu, anne ve baba tutuklandı. S.K., eski kocasının evliyken kendisini sürekli darp ettiğini, hamileyken üzerinde sigara söndürdüğünü belirtti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kütahya’da 8 erkek, 13 kadına uyuşturucu vererek seks işçiliğine zorladı. Şüphelilerden T.V (59), H.K (51) ve F.O. (24) isimli erkekler tutuklandı.

19 Aralık

20 Aralık

Cinayet

Afyon’da M.M.T. isimli erkek, eski karısı Havva Ş., kadının babası Adem Ş., annesi Cemile Ş. ve anneannesi Emine T.'yi evlerinde silahla vurarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de Y.Ö. isimli kadın, beşinci katındaki dairesinin penceresinden “atlayarak” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Van’da Saliha S. (70) isimli kadın sokakta donmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da seyir halindeki otomobili kullanan O.M. isimli erkek, arka koltukta oturan kadını darp etti. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit / Taciz

Denizli’de muhtarlık binasına sağlık taraması için gelen H.G. isimli erkek, hekim N.K. ve ebe hemşire Y.Y.Ö. isimli kadınları taciz etti, erkeğin dayısı da içeri girmeye çalışarak birçok kez ölümle tehdit etti. Kadınlar şikayetçi oldu, erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Rize’de M.Y, K.Y, B.Ö, Z.G. ve N.G. isimli erkekler, kadınları seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

21 Aralık

Cinayet

İzmir'de S.K. (30) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Gözde K.’yi (29) buluştukları parkta sırtından ve başından silahla vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, kullandığı otomobilden bir kadını indirdi, kadının "beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırması üzerine darp etti.

22 Aralık

Cinayet

İzmir’de M.A. (21) isimli erkek, evde tartıştığı babaannesi H.A.’yı darp etti, araya giren halası Gurbet Ayaz’ı (43) boynuna satırla vurarak öldürdü. Erkek, daha sonra elindeki satırla kendi boynuna vurdu, ağır yaralandı.

23 Aralık

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, metrobüs üst geçidinden “atlayarak” öldü.

24 Aralık

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da müstakil evde “sobadan çıkan yangında” Meryem Ş. (85) yanarak öldü, oğlunun karısı S.Ş. ise dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

25 Aralık

Cinayet

Ankara’da M.B. (45) isimli erkek, evde tartıştığı karısı Sultan B.’yi (38) tabancayla ateş ederek öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

İzmir'de K.B. (39) isimli erkek, evde tartıştığı karısı Zehra B.’yi (37) bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklama olayından sonra yaralı halde evden kaçan kadının, sığındığı yerde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de Önder D. isimli erkek, "tapu anlaşmazlığı" nedeniyle tartıştığı ablası Dudu U.’yu silahla öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

İzmir'in bir taksi şoförü erkek, 20 TL eksik verdiği iddiasıyla tartıştığı müşterisi olan bir kadını araç içinde darp etti. Olay gören kadının arkadaşları da erkeği darp etti.

26 Aralık

Cinayet

Urfa’da A.Ö. isimli erkek, evde karısı Dünya Ö.’yü darp ederek öldürdü. Kadının abisi, “kardeşim yıllarca bu insandan şiddet gördü” dedi.

Şiddet / Yaralama

Çanakkale’de R.A. (42) isimli erkek, B.A. (24) isimli kadını çalıştığı iş yerinde yüzüne kimyasal madde atarak yaraladı. Erkeğin tartışma sonrasında aracından aldığı teneke kutu içerisindeki kimyasal maddeyi kullanarak kaçtığı bildirildi. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına aldı.

Çocuk İstismarı

Tokat'ta M.N. (63) isimli erkek, 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin'de 6 erkek 4 kadını seks işçiliğine zorladı. 6 şüpheliden 2’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

27 Aralık

Cinayet

Bayburt’ta F.S. (45) isimli erkek, kendisiyle aynı lokantada çalışan Filiz Çankıroğlu'nu evinde boğarak öldürdü. Erkek, polise teslim oldu.

Antalya’da 25 Eylül’den beri kayıp olarak aranan Kırgızistan vatandaşı Damira Kozhogulova isimli kadın, ormanlık alanda toprağa gömülü halde ölü bulundu. Cinayet ile ilgili E.B. isimli erkek, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Van'da korucu Fatih G., karısı Çiğdem G.'yi silahla öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Manisa’da Meltem Memiş (35), dördüncü kattaki evinin penceresinden “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Adıyaman’da İ.M.A. isimli bir erkek, Abdullah El Hamud’u (16) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Mardin'de kimliği belirsiz kişi/kişiler, Zeynep Gül K.’yi (31) sokakta yürürken silahla vurarak öldürdü.

Çocuk İstismarı

İstanbul'da M.C.A. (19) isimli erkek, M.İ.B. (16) isimli kız çocuğunu istismar etti. 42 sabıka kaydı olan erkek, “cinsel taciz” suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

28 Aralık

Cinayet

Ankara’da bekçilik yapan Orkun O., karısı Ayşe O.’u silahla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Ankara’da S.D. isimli erkek, aynı evde yaşayan oğlunun karısı Derya D.'yi tartışma sırasında başından ve sırtından silahla vurarak öldürdü, tutuklandı. S.D.'nin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Sezen A. (45) isimli kadın denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.C.S. isimli erkek, karısı B.S.’yi darp etti

İstanbul’da M.A.Y. isimli erkek, karısı H.Y.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de H.K. isimli erkek, karısı N.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de U.E.B. isimli erkek, sevgilisi E.E.Y. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

İstanbul’da M.A.G. isimli erkek, eski karısının evinin önünde silahla ateş ederek eski karısı H.B.’yi kasığından ve karnından yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, erkek olay yerinden kaçtı. Olayı gören komşular, erkeğin günde 3-4 defa mahalleye geldiğini ve kadını rahatsız ettiğini söyledi.

29 Aralık

Cinayet

Aydın’da H.S. (27) isimli erkek, tartıştığı karısı Gülbeyaz S.’yi (25) bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

30 Aralık

Cinayet

Konya’da B.D. isimli erkek, 3 ay önce boşandığı eski karısı Ayşe Gezer ile kızı Gözdenur D.’yi (19) aracından aldığı tüfekle evlerinde vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Trabzon’da Yaşar Aytekin (80), zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i (52) tabanca ile öldürdü, intihar etti.

Zonguldak’ta jandarma uzman çavuş M.D. (32) isimli erkek, dini nikahlı karısı Yasemin Yolcuoğlu'nu (40) evinin yakınındaki ormana götürüp tabancayla ateş ederek öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.Z. isimli erkek, karısı Z.Z.’yi darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de S.Ç. isimli erkek, karısı Ö.R.’yi tehdit etti ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

İstanbul'da H.Y. isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı U.Ç. isimli erkeğin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. U.Ç. hakkında “hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçlarından 3 farklı dosya olduğu, uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi. Yine aynı suçlardan erkeğe elektronik kelepçe takıldı.

31 Aralık

Cinayet

Osmaniye’de S.K. isimli erkek, evde tartıştığı hamile karısı Hediye K.’yi (28) bıçakla öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürerek intihar teşebbüsünde bulundu. Erkek, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Erzurum'da B.Ö. isimli kadın bir apartmanın dördüncü katından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te Cengizhan Sayın, evine gelen karısının babası H.K. ile annesi S.K.’yi tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti.

İstanbul’da otomobil kullanan bir erkek, seyir halindeyken yanındaki kadını tokat ve yumrukla birçok kez darp etti.

Çocuğa Şiddet

Adana’da A.G. (42) isimli erkek, gürültü yaptığı için küçük yaştaki oğlunu kemerle darp etti, kollarından ısırdı. Erkeğin karısını sürekli darp ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

