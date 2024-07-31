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KADIN
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 15:46
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 15:17
2 dk Okuma

Eski eşini öldüren polisten aynı “ezber” savunma: Akıl sağlığım yerinde değil

Ali K.’nin öldürdüğü Sevda K.’nin kardeşi Kübra Karasu da mahkemenin adaleti sağlamak adına bir an önce duruşmaları ilerletmesi gerektiğini söylüyor. “Biz kardeşimi öldüren erkeğin en ağır şekilde cezalandırılmasını hiçbir indirim uygulanmamasını istiyoruz” diyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Eski eşini öldüren polisten aynı “ezber” savunma: Akıl sağlığım yerinde değil
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

“Bu kişi polis memuru olarak çalışmıyordu. Bu kişi polis amiri olarak çalışıyordu. Normal, sıradan bir polis değildi. Şimdi ‘akıl sağlığım yerinde değil’ diyor fakat eğer öyle olsaydı bu kişiyi, sanığı polis komiseri yaparlar mıydı?"

Soru erkek şiddeti sonucu ablasını kaybeden Kübra Karasu'dan. 

Karasu’nun ablasını eski eşi Ali K. “kıskançlık” bahanesi ile öldürdü. Tarih, Şubat 2024'tü. Sonasında Ali K. tutuklanarak cezaevine kondu.

Davanın üçüncü duruşması dün Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık polis, “akıl sağlığı yerinde olmadığı” gerekçesi ile hastaneye yatırıldığı için bir kez daha mahkemeye katılmadı.

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Mahkeme heyeti, bundan önceki iki davada olduğu gibi bir kez daha  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmasının alınmasına karar verdi, davayı 29 Eylül’e bıraktı.

Sanık erkek, mahkemeye katılıp savunmasını yapmadığı için dava ilerlemiyor. Savcı, mütalaasını açıklayamıyor. Adalet yerini bulmuyor. Peki ne oluyor da bu sanık bir türlü savunmasını yapmıyor.

Burada daha önce birçok erkek şiddeti davasında karşımıza çıkan “akıl sağlığım yerinde değil” savunmasını devreye giriyor.

"Davayı sabote ediyor"

Sonrasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatı Bilge Çarpıcı anlatıyor:

“Bu savunmalar mahkemelerin en çok sabote edildiği savunmalar oluyor. Erkekler, duruşmaya katılmadıkları için dava ilerlemiyor. Geçen celse de ‘SEGBİS’le bağlansın’ denildi fakat bağlanılmadı. ‘Hastanenin koşulları uygun değil’ deniyor. Peki gerçekten öyle mi bilmiyoruz. Bu duruşmada da dün, mahkeme yine ‘SEGBİS’le gelecek duruşma savunmasını alalım’ dedi. Peki bu sefer olacak mı? Biz bu konuda çok şüpheliyiz. Erkeğin, resmen davayı ilerletmemek adına bunu yaptığını düşünüyoruz. Öldürülen kadının ailesi de bu durumun adaleti erteletmeye yönelik olduğunu düşünüyor. Aklı dengem bozuk, ruh sağlığım bozuk en çok duyduğumuz savunmalardan.”

Ali K.’nin öldürdüğü Sevda K.’nin kardeşi Kübra Karasu da mahkemenin adaleti sağlamak adına bir an önce duruşmaları ilerletmesi gerektiğini söylüyor. “Biz kardeşimi öldüren erkeğin en ağır şekilde cezalandırılmasını hiçbir indirim uygulanmamasını istiyoruz” diyor.

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(EMK)

erkek şiddeti eril baskı eril yargı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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