Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Mart’ta kadınların mücadelesine yansıyanlar Instagram, Mor Dayanışma’nın uzun süredir kullandığı ve arşiv görevi gören hesabını 8 Şubat 2024 günü “dolandırıcılık” iddiasıyla kapattı. Mor Dayanışma’dan Aslı Elibol ve İlknur Kazan süreci ve teknoloji şirketlerinin eril politikalarını bianet’e aktardı. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), son dönemde artan çocuk istismarı haberlerine dair yazılı abir açıklama yayınladı. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde belediyelere yönelik talepleri sıraladı. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün İstanbul’daki adresi bu yıl da Taksim oldu. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, çeşitli engellemelere rağmen “Kurtuluşumuz feminist mücadele” diyerek Sıraselviler’de bir araya geldi, Cihangir’e yürüdü. Diyar Saraçoğlu’nun objektifinden 22. Feminist Gece Yürüyüşü. Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kolej Meydanı’ndan Sakarya Caddesi’ne kadar yürüyüş düzenledi. 22. Feminist Gece Yürüyüşü’nün İstanbul’daki adresi bu yıl da Taksim oldu. Kadınlar ve LGBTİ+’lar her yıl olduğu gibi İstiklal Caddesi’nde yürümek isteyen kadınlar ve LGBTİ+’lara İstanbul Valiliği izin vermedi. Polis, İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün sokakları ve Taksim Meydanı'nı bariyerlerle kapattı. Taksim’i abluka altına aldı. İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü, polis engellemelerine rağmen kitlesel katılımla yapıldı. Taksim Sıraselviler’de başlayan yürüyüş Cihangir Caddesi'nde sona erdi. 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısı ile İstanbul Kadıköy’deki İskele Meydanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mitingi düzenlendi.

Cinayet

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı Vildan B.’yi (23) evlerinde 38 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldüren, ardından uyuyan ve karısının kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu karısının kardeşi Fatma Zehra Koyun’u (18) da 22 yerinden bıçaklayarak öldüren F.B. (30) isimli erkek ile ve ona yardım eden arkadaşı A.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 6 Mart’ta devam etti. Hazırlanan adli tıp raporunda Fatma Zehra Koyun’un tırnak içinde sanık A.T.’nin DNA’sının bulunduğu bildirildi. Mahkeme heyeti, sanık F.B.’nin tutukluluk halinin devamına ve A.T. hakkında zorla getirilmesine karar verdi, duruşma ertelendi.

İstanbul’da karısı Kudret K.’yi (32) uyurken başından silahla vurarak öldüren F.K.’ye (39) 7 Mart’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muğla’da karısı Figen Ç.’yi (40) öldüren M.E.A.Ç.’nin ve erkek kardeşi S.Ç.’nin yargılandığı dava 7 Mart’ta devam etti. Savcı mütalaa verdi, kadının “iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle” erkek hakkında “haksız tahrik indirimi” uygulanmasını, S.Ç. için ise eyleme iştirakten ceza verilmesini talep etti. Duruşma 4 Nisan’a ertelendi.

İzmir’de dini nikahlı karısı S.G.’yi silahla yaralayıp, annesi Aysel G.’yi öldüren tutuklu sanık D.Y. isimli erkeğe 8 Mart’ta ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası verildi.

Konya’da birlikte yaşadığı Damla Dakım’ı boğazından ve sırtından bıçaklayarak öldüren cezaevinden izinli çıkan N.G. isimli erkeğin yargılandığı dava 12 Mart’ta devam etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve kadının çocuğunun tanık olarak dinlenmesine karar verildi, duruşma ertelendi.

Çanakkale’de boşanma aşamasındaki karısı Ayşe K.’yi (38), kadının babasının evinde av tüfeğiyle vurarak öldürüp, sosyal medyadan “gururlu hissediyor” paylaşımı yapan G.K.’ye (41) 12 Mart’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli'nde Hatice Çetinbaş'ın (64) kahvesine uyuşturucu hap koyarak tecavüz edip öldüren R.K. (35) ile Z.K. (42) isimli erkeklerin tekrar yargılandıkları davada 13 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, “iyi hal” indirimi uyguladı, R.K.’ye 33 yıl 4 ay, Z.K.’ye ise 17,5 yıl hapis cezası verdi. 12 Ocak 2022'de mahkeme R.K.’ye 62 yıl 11 ay, Z.K.’ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası vermiş, Yargıtay bu kararı bozmuştu.

Denizli'de karısı Hülya T'yi bıçakla öldüren M.T. isimli erkeğe 14 Mart’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Çanakkale’de eski karısı Elif Gedik’i (35) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık H.K. isimli erkeğin, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından yargılandığı dava 15 Mart’ta başladı. Erkek savunmasında, “zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm” dedi. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşma 5 Nisan’a ertelendi.

Ankara’da eski karısı Nursena Kozan’ı (25) evine doğru yürürken silahla vurarak öldüren Ş.Ş. (36) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 15 Mart’ta basına yansıyan iddianameye göre erkek, “tasarlayarak eski eşi kasten öldürmek”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından 11 Haziran’da yargılanacak.

Erzurum'da aynı evde yaşadığı Ayşecik Dağıstanlı'nın (46) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan F.I. (28) isimli erkek ile tutuksuz yargılanan E.İ. (34) isimli erkek hakkında 16 Mart’ta karar çıktı. F.I.’ya “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.İ.’ye ise “suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da diş hekimi Şeyma Biran’ı (64) muayenehanesinde bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Z.E. (52) isimli erkek ile tutuksuz sanık A.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Mart’ta karar çıktı. Z.E.’ye “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile “nitelikli yağma” suçundan 11 yıl hapis cezası verildi. A.A. (42) isimli erkeğe ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan beraat kararı verildi.

Sakarya’da karısı Tansu A.'yı silahla ateş ederek öldüren ve kadının yanındaki B.Y.T. isimli erkeği de aynı silahla yaralayan İ.A. isimli erkek hakkında 18 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulandı, 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. B.Y.T. isimli erkeği aynı silahla yaralamaktan "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulandı, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Antalya'da karısı Saibe A.'yı (37) keserle öldüren E.A.’nın (38) yargılandığı dava 20 Mart’ta devam etti. Sağlık görevlisi E.D.D. tanık olarak ifade verdi, kadının kafa arka bölgesinde açık yara olduğunu, göğsünü açtıklarında eski ve yeni darp izleri ile sigara yanığına benzer yanıklar ve damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördüğünü, genital bölgede de yanık izleri olduğunu söyledi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İstanbul’da Pınar Damar’ı (32) tecavüz edip öldüren M.A. isimli erkeğe 21 Mart’ta ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan 15 yıl, ''nitelikli kasten öldürme'' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya’da tartıştığı karısı Nadire G.’yi (42) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İ.G. (49) hakkında iddianame hazırlandı. 21 Mart’ta basına yansıyan iddianamede erkek hakkında, “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da tartıştığı karısı Meryem Ç.’yi yıllarca darp ve tehdit edip silahla öldüren Ş.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. 28 Mart’ta basına yansıyan iddianamede erkek hakkında, “ağırlaştırılmış müebbet” ve “3 yıla kadar hapis cezası” talep edildi, dava açıldı.

Meşru Müdafaa

Burdur’da kendisini sürekli darp eden kocası İsmail I.’yı av tüfeğiyle vurarak öldüren A.I. (29) isimli kadına, “kasten öldürme” suçundan yargılandığı davada 13 Mart’ta 15 yıl hapis cezası verildi.

Bursa’da I.F. (31) isimli kadının, kendisini darp eden sevgilisi Turan Döner’i (39) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava devam etti. 21 Mart’ta basına yansıyan davada savcı mütalaa verdi, kadın hakkında haksız tahrik indirimi ile 18 yıl hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Ölüm

İzmir'de C.K. isimli erkeğin, sevgilisi Özlem Eryakşi'nin (37) evde tabancayla yaralanıp kaldırıldığı hastanede ölmesine ilişkin tutuklu yargılandığı dava devam etti. 11 Mart’ta basına yansıyan davada, olay günü kadına müdahale eden acil sağlık çalışanlarının tanık olarak mahkemeye getirilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da karısı Hilal A.’yı darp edip psikolojik şiddet uygulayan kocası M.A.’nın yargılandığı davada 7 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe “intihara yönlendirmek” suçundan 6 yıl, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan ise 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezası verildi.

İstanbul’da öz kızı Sinem Nur T.’yi 2009 yılından 2022 yılına kadar istismar etmesi sonucu intihar etmesine neden olan T.E.’ye 7 Mart’ta 28 yıl hapis cezası verildi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da sevgilisi A.Ç. isimli kadını darp ettiği suçlamasıyla yargılanan C.T. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede erkek hakkında, altı yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara’da kendisiyle görüşmek istemeyen eski sevgilisi E.M. (22) isimli kadını evine giderken yolunu kesip boynundan, göğsünden ve karnından bıçaklayarak ağır yaralayan N.M.Y. (24) isimli erkeğe tutuklu yargılandığı davada 15 Mart’ta “iyi hal” indirimi ile 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Edirne'de bir hastanede annesinin ölümünü veren asistan doktor B.B.Ö. isimli kadını darp ederek gözünden yaralayan tutuklu sanık V.K. isimli erkek serbest bırakıldı. Mahkeme, kadın ile ilgili doktor raporunun beklenmesi için duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

İstanbul’da olay sırasında karısı olan M.V.’yi 58 yerinden bıçaklayarak yaralayan Y.Y. hakkında savcı mütalaa verdi. Erkek hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çocuk İstismarı

Antalya'da özel bir yurtta kalan 10 oğlan çocuğu istismar eden eğitmen G.R.U. (21) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. Erkek hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar”, “çocuğa karşı cinsel taciz”, “çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek”, bir öğrenciye yönelik ise “nitelikli cinsel istismar” suçlamalarıyla toplam 94 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Ankara’da dini nikahlı karısının eski kocasından olan H.Ç. (3) isimli kız çocuğunu darp edip istismar eden Y.C.Ü. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede erkek hakkında, “çocuğa karşı eziyet” suçundan 8 yıl, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 27 yıl hapis cezası talep edildi.

Antep'te kardeşi K.T. (10) isimli kız çocuğunu istismar eden M.T. (21) isimli erkeğe “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” suçundan yargılandığı davada "iyi hal" indirimi uygulandı, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da E.İ. (48) isimli erkek ile oğlu S.A.İ.’nin (23), hafif düzeyde zekâ geriliği olan öz kızı Z.N.İ.'yi (18) 10 yaşından beri istismar ettikleri suçlamasıyla yargılandıkları dava başladı. Z.N.İ., soruşturma aşamasında abisinin suçsuz olduğunu, ona iftira attığını söyledi. Mağdur Z.N.İ. ifadesinde, "babam yanına götürdüğü kişilerle cinsel ilişkiye girmem için beni zorluyordu. İlişki yaşadıktan sonra babam para da alırdı" dedi. S.A.İ.'nin tahliyesine, E.İ.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 5 Haziran'a ertelendi.

Yalova’da 17 yaşındaki kız çocuğunu birçok kez istismar edip şantaj uygulayan sağlık merkezinde psikolog olarak çalışan ve tutuklu sanık E.Ç. (27) ile güzellik merkezinde yönetici olarak çalışan M.S. (26) isimli erkekler hakkında iddianame hazırlandı. 18 Mart’ta basına yansıyan iddianamede, M.S. ile tutuksuz yargılanan dövmeci E.B. (44) isimli erkeğin başka bir kız çocuğunu da istismar ettikleri yer aldı.

Ankara’da aynı mahallede oturan H.A. (9), A.K. (10), A.G. (10) ve Ö.M.B. (11) isimli oğlan çocuklarını istismar edip H.A.’nın cinsel organını ısırarak koparan E.D. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Sosyal hizmet uzmanı, H.A.'nın herhangi bir zihinsel engeli, geriliği veya gelişiminde bir sorun olmadığını ve detaylı ifade verebileceğini söyledi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 13 Haziran'a ertelendi.

Ankara'da üvey torunu E.S.T.’yi (8) beş yaşından itibaren 2 yıl boyunca istismar ettiği gerekçesiyle D.Ü. (58) isimli erkek hakkında 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

(EY/EMK)