Adana'da Kadın Dayanışması: AKDAM, 27. yılında mücadeleye devam ediyor

Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi (AKDAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 27. yılını kutluyor. Kadın hakları mücadelesinde önemli bir rol üstlenen AKDAM, Türkiye’deki Kadın Sığınakları ve Danışma Merkezleri Kurultayı’nın bir parçası olarak, şiddet mağduru kadınlara destek vermek için yıllardır var gücüyle çalışıyor.

Yeni Zorluklar: Ekonomik şiddet ve güvensizlik

AKDAM'ın 2024 yılı raporuna göre, kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinde büyük bir değişim yaşanıyor. Artık en yaygın şiddet türü, ekonomik şiddet. Geçim sıkıntıları ve maddi zorluklar, kadınları şiddet döngüsünden çıkmaktan alıkoyuyor.

Kadınlar, iş bulma talepleriyle danışma merkezlerine başvuruyor fakat çoğu, ekonomik bağımsızlıklarını kazanamamanın zorluklarıyla karşılaşıyor. Ayrıca, 12 yaşından büyük erkek çocuklarından ayrılma korkusu da, birçok kadının sığınma evlerine başvurmayı reddetmesine neden oluyor. Bu kaygılar nedeniyle, maalesef şiddet ortamına geri dönmek zorunda kalan kadınlar da bulunuyor.

Son dönemlerde kadınlar, uyuşturucu bağımlısı yakınları tarafından tehdit edilme ve artan can ve mal güvenliği riskleri ile karşı karşıya. Bu yeni zorluklar, ekonomik şiddetin boyutlarını daha da büyütüyor.

Kadınlar için güvenli alanlar

AKDAM’ın 2024 yılı verilerine göre, 73 kadın sığınma evlerine başvurdu ancak çoğu, ekonomik sebepler veya 12 yaşından büyük erkek çocuklarıyla ayrılma korkusuyla bu başvurularını geri çekti. Şiddet mağduru kadınların büyük bir kısmı, resmi veya dini nikahlı eşlerinden şiddet görüyor.

AKDAM, bu kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, onları ilgili kurumlara yönlendiriyor. Danışma merkezine haftada ortalama 10-15 kadın başvuruyor ve çoğu, ücretsiz avukat ve iş talebinde bulunan kadınlar oluşturuyor.

Kadın mücadelesinde yerel yönetimlerin rolü

AKDAM, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor ve kadınların şiddetten uzak, güvenli bir yaşam kurmalarına yardımcı oluyor.

AKDAM, aynı zamanda Adana Kent Konseyi Şiddet Komisyonu Başkanlığı'nı yürütüyor. Daha önce Adana’daki 13 karakolda polislere eğitimler vererek olumlu sonuçlar elde etti. Devlet destekli sığınma evlerinde kadınların karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, belediye destekli sığınma evlerinin daha erişilebilir olduğu vurgulanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle AKDAM, ilk danışma merkezini açmış ve bir sığınma evinin açılışını da gerçekleştirmişti. Şimdi ise, yeni bir belediye destekli sığınma evinin açılışına hazırlanıyor.

AKDAM, 27 yıl boyunca üç farklı sığınma evi ve pek çok kamu kurumu ile işbirliği yaparak kadınların hak mücadelesine katkı sağladı. Kadınların güçlenmesi ve şiddetten uzak bir yaşam kurabilmesi için mücadele eden AKDAM, gönüllü ve profesyonel ekibinin özverili çabaları ile önemli başarılara imza attı. Yerel yönetimlerin sağladığı destek de bu başarının temel taşlarını oluşturuyor.

AKDAM, kadın dayanışmasını her geçen yıl daha da büyütmeyi ve kadınların güvende, güçlü bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamayı hedefliyor. 27 yıl boyunca süren mücadelesiyle, AKDAM kadın hakları mücadelesinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

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Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(DBMK/EMK)