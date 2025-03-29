Kocaeli’de öğrencilerin başlattığı mücadele boykota dönüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ertesi sabah 105 kişi ile gözaltına alınması ile başlayan eylemler perşembe günü Kocaeli’ne de sıçradı.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin kampüs önünde gerçekleştirdiği eylem için polis barikatları kurulurken yürümek isteyen öğrencilere biber gazı ile müdahale edildi. Altı öğrenci ve bir akademisyen işkence ile gözaltına alındı.

Öğrencilerin başlattığı bu protesto kentteki muhalefet güçlerinin eğilimini de değiştirdi. Gözaltıların serbest bırakıldığı yerde onları yüzlerce insan karşılarken ana muhalefet Saraçhane’ye giden otobüslerini çevirdi ve öğrencilerin yürüyüşüne desteğe geldi.

Üniversiteliler muhalefeti harekete geçirdi

Ertesi gün öğrencilerin gözaltılara yönelik protestosu da CHP ve diğer demokrasi güçleri tarafından desteklendi. Yaklaşık beş bin kişi sert bir polis ve TOMA müdahalesi ile karşılaştı. 13 kişi gözaltına alınsa da kitlenin kararlılığı barikatın açılmasını ve yürüyüşün gerçekleşmesini sağladı.

Başını öğrencilerin çektiği kitlenin eylem ve yürüyüş talebi ilerleyen günlerde de sürdü. Ana muhalefetin eylemlerin niteliğini mitinge çevirmesine itiraz eden öğrenciler, kitlesel katılımıyla miting sahnelerini aştı; AKP il binası gibi farklı lokasyonlara yürümeye çalıştı. Yalnızca pazar günü 77 kişi gözaltına alınırken 6 genç tutuklandı. Üçü serbest bırakıldı.

Halk desteğinin zayıflaması ve hayatı durdurma ihtiyacının bir sonucu olarak üniversiteliler, ODTÜ öğrencilerinin boykot çağrısını tartışmaya başladı.

Boykot çağrısına üniversitelilerden cevap

Pazar günü boykot forumu çağrısı yapan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, 24 Mart Pazartesi üniversitenin açık hava amfisinde gerçekleştirdiği kitlesel forumda akademik boykot kararı aldı.

Boykotun ilk gününde Eğitim-Sen’li akademisyenler de öğrencilere destek verirken çoğu fakültede eğitim faaliyeti durduruldu. Yapılan açılış toplantısında öğrenciler taleplerini belirledi. Yaklaşık 1.000 öğrencinin katıldığı toplantıda alınan kararlar şu şekildeydi:

- ⁠Gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması,

- Laik ve bilimsel eğitim koşullarının oluşturulması,

- Yerleşkelerin taşınma kararlarının iptal edilmesi,

- Karamürsel’deki öğrencilerin yurtlarının kullanıma hazır hâle getirilmesi,

- Fakültelerdeki laboratuvar sayılarının arttırılması,

- Yemekhanedeki fiyatların makul düzeyde ve yemeklerin hijyenik olması,

- Boykot yüzünden öğrencileri tehdit eden hocalara yaptırım uygulanması,

- Öğrencilere disiplin soruşturması açılmaması,

- Dersliklerde kaloriferlerin çalıştırılması,

- Fakülte tuvaletlerine sabun ve peçete koyulması,

- Üniversiteye giden otobüslerin sefer sayılarının arttırılması,

- İnternet bağlantısındaki sorunların çözülmesi,

- Ulaşım için abonman sistemlerinin geliştirilmesi,

- Ring hizmetlerinin geliştirilmesi,

- Hereke’de Güzel Sanatlar Fakültesi için yapılan yerleşkenin oradaki öğrencilere verilmesi.

Bayram sonrası mücadele sürecek

Açılış forumunun ardından müzik ve döviz atölyeleri ile devam edildi. İlk gün, yapılan yürüyüş ve basın açıklaması ile sonlandı. Program diğer günlerde de benzer şekilde devam etti.

İlerleyen günlerde fakülte forumları gerçekleştirilirken fakülte birlikleri ve temsilcilikleri kuruldu. Her fakülte kendi taleplerini belirleyerek diğer arkadaşlarına boykotu büyütme çağrısı yaptı.

Örneğin İletişim Fakültesi öğrencileri Kocaeli’deki yerel basın organlarının öğrencileri düşmanlaştırması ve kaldırılan zorunlu staj uygulamasının geri getirilmesi etrafında mücadeleyi büyütme çağrısı yaparken Eğitim Fakültesi öğrencileri ise akademik personel eksikliğinin giderilmesi ve derslik sorunlarının çözülmesi taleplerini kamuoyuna duyurdu. Hukuk Fakültesi, Teknoloji Fakültesi gibi fakültelerden katılan öğrenciler de kendi taleplerini belirleyerek boykotu büyütme çağrısı yaptı.

Bayramın yaklaşması ve akademisyenlerin yoklama almamaya yönelik tutumlar geliştirmesi üzerine boykota katılım azalsa da Cuma gününün sonuna kadar boykot devam etti.

Müzik atölyesi, kolaj ve döviz çalışmaları ve kampüs içerisindeki yürüyüşler ile devam eden boykotta bayram sonrasında mücadeleye devam etme kararı alınırken bayram sürecinde birlikteliği sürdürmek adına da fakülteler düzeyinde etkinlikler planlandı. Akşamları emek ve demokrasi güçlerinin gerçekleştirdiği eylemlere birlikte katılma kararı alındı.

(AV/EMK)