Erkekler Kasım’da 35 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Kasım’da en az 35 kadını ve sekiz çocuğu öldürdü.

Kasım’da en az 36 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, en az 60 kadına şiddet uyguladı, en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az üç kadını taciz etti. Kasım’da erkekler en az iki kadına tecavüz etti.

Kasım 2023’te erkekler, iki kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler, en az yedi kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Kayseri'de M.U. isimli kadın, meşrü müdafaa hakkını kullandı, sürekli şiddet gördüğü, olay günü de kendisini darp eden kocası Ahmet U.’yu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alındı.

2023, 2022 ve 2021’de erkek şiddeti

2023’ün ilk on bir ayında erkekler, 303 kadını öldürdü, 350 kadını taciz etti, 118 çocuğu istismar etti, 707 kadına şiddet uyguladı, 17 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 336 kadını seks işçiliğine zorladı. 251 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü.

2022’nin ilk on bir ayında erkekler, 308 kadını öldürdü, 140 kadını taciz etti, 209 çocuğu istismar etti, 728 kadına şiddet uyguladı, 26 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on bir ayında 171 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on bir ayında en az 36 çocuğu öldürdü.

2021'in ilk on bir ayında erkekler, 290 kadını öldürdü, 412 kadını taciz etti, 171 çocuğu istismar etti, 89 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 642 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 732 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on bir ayında 199 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 30 çocuğu öldürdü.