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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 00:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 12:23
7 dk Okuma

ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ KASIM 2023

Erkekler Kasım’da 35 kadını öldürdü

Erkekler, en az 60 kadına şiddet uyguladı, sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az üç kadını taciz etti.

Evrim Kepenek
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/erkekler-kasimda-35-kadini-oldurdu.jpg
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Kasım’da en az 35 kadını ve sekiz çocuğu öldürdü.

Kasım’da en az 36 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Şüpheli ölüm illeri

Ankara (1), Antalya (3), Artvin (1), Aydın (1), Bilecik (1), Bolu (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Edirne (1), Isparta (1), İstanbul (4), İzmir (1), Kastamonu (2), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (2), Mardin (1), Muğla (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Samsun (5), Trabzon (1).

Erkekler, en az 60 kadına şiddet uyguladı, en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az üç kadını taciz etti. Kasım’da erkekler en az iki kadına tecavüz etti.

Kasım 2023’te erkekler, iki kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler, en az yedi kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Kayseri'de M.U. isimli kadın, meşrü müdafaa hakkını kullandı, sürekli şiddet gördüğü, olay günü de kendisini darp eden kocası Ahmet U.’yu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alındı.

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2023, 2022 ve 2021’de erkek şiddeti

2023’ün ilk on bir ayında erkekler, 303 kadını öldürdü, 350 kadını taciz etti, 118 çocuğu istismar etti, 707 kadına şiddet uyguladı, 17 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 336 kadını seks işçiliğine zorladı. 251 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü. 

2022’nin ilk on bir ayında erkekler, 308 kadını öldürdü, 140 kadını taciz etti, 209 çocuğu istismar etti, 728 kadına şiddet uyguladı, 26 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on bir ayında 171 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk on bir ayında en az 36 çocuğu öldürdü.

2021'in ilk on bir ayında erkekler, 290 kadını öldürdü, 412 kadını taciz etti, 171 çocuğu istismar etti, 89 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 642 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 732 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on bir ayında 199 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 30 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Kasım’da en az 35 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 28 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az bir erkeği de öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri İngiltere’den bir kadın da Rusya’dan gelmişti.  

Erkekler, en az sekiz kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Kasım’da erkeklerin öldürdüğü kadınlar

A.N.K., Ajda Yatar, Aleyna Dayıoğlu, Atike Eroğlu, Ayan Mohomed Dhoba, Ayşe Acar, Ayşe D., Ayşe Ö., Aytan N., Behiye Turgut, Çiğdem D., Devrim G., Doğa E., E.D., Fidan U., Figen B., Filiz Çilingir, Halime K., Hasibe S., Hürü B., Irina Dvizova, Işıl Deniz P., İpek L., Kezban G., Kezban G., Neşe K., Özlem Ülker, Pınar Bektaş, Recibe K., Sevgi T., Sevilay N., Sunay Turgut, Şadumane K., Zekiye E., Zeynep Özdemir.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller

Adana (2), Ankara (3), Balıkesir (1), Bursa (1), Çankırı (2), Denizli (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kayseri (1), Kocaeli (2), Konya (2), Malatya (1), Manisa (3), Muğla (2), Tekirdağ (1), Urfa (2).

Erkekler 16 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, üç kadını “kıskandığı” için öldürdü. Bir kadını “çocuğun velayeti” için, üç kadını “çocuklar gürültü yaptığı” için iki kadını da “para vermediği” için öldürdü.

Erkeklerin 10 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 25 kadını kocası/sevgilisi erkekler, dört kadını üvey babası/oğlu öldürdü. Bir kadını arkadaşı erkek, beş kadını da komşusu erkekler öldürdü.

Erkekler, yedi kadını ev dışında otel, park gibi alanlarda, 28 kadını da ev içinde öldürdü.

Erkekler, 23 kadını ateşli silahlarla, yedi kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, dört kadını darp ederek/boğarak öldürdü. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren 35 fail erkek vardı. Sadece 16 fail tutuklandı. Bir failin hukuku süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. Altı fail intihar etti. En az 12 fail de gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti  

Erkekler, Kasım’da sekiz çocuğu öldürdü.

Dört çocuğu babası, bir çocuğu üvey babası, üç çocuğu da komşusu erkekler öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller

Ankara (3), Bursa (2), İstanbul (2), Muğla (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi

Batuhan Ö., Çınar Ali, Dayana Dvizova, Hezdar Alaz, Mehmet Ali Ş., Metehan Ö., Mustafa, Ceyda.

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren beş fail vardı, iki fail intihar etti, bir fail tutuklandı, bir fail gözaltına alındı, bir fail de kaçtı.

Taciz

Kasım’da erkekler en az üç kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay dokuz idi.

Üç taciz sistematikti. Erkeklerin taciz ettiği kadınlardan biri Almanyalı biri de Türkmenistanlıydı. 

Erkekler, bir kadını sözlü ve fiziki yollarla, bir kadının da fotoğrafını çekerek taciz etti. Erkekler, bir kadını da karşısında cinsel tatmin işleri yaparak taciz etti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını kocası, kuaför taciz etti. İki kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller

İstanbul (2), Kayseri (1).

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden üç fail vardı. Sadece iki fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Kasım’da en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, dört idi.

Erkekler, sekiz çocuğu tarikat yurdu, baraka gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

Beş çocuğu tarikat yurdundaki din hocası, bir çocuğu öğretmeni, bir çocuğu muhtar, bir çocuğu komşusu erkekler istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller

Aksaray (1), Antalya (1), İzmir (1), Urfa (1).

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden dört fail erkek var. Hiçbir fail tutuklanmadı. Bir fail adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir fail hakkında da soruşturma açıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler, Kasım’da iki kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı bir idi. Bir kadına şoför, bir kadına fizyoterapist tecavüz etti.

Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri zihinsel engelleydi.

Erkekler kadınlara ev dışında içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il

Balıkesir (1), İstanbul (1).

Hukuki süreç

Kadınlara tecavüz eden iki fail erkek vardı. Biri tutuklandı. Bir fail hakkında dava açıldı.

Şiddet/Yaralama

Erkekler, Kasım’da 60 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 53 idi. En az sekiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az on iki kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı. 

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller

Adana (1), Aksaray (1), Ankara (3), Antalya (2), Balıkesir (1), Burdur (1), Bursa (5), Diyarbakır (1), Edirne (34), İstanbul (2), Kocaeli (2), Konya (2), Mersin (1), Sivas (2), Urfa (2).

En az 48 kadını kocası/sevgilisi yaraladı, bir kadını arkadaşı, bir kadını komşusu, bir kadını taksiciler, iki kadını damadı/oğlu, bir kadını da iki hasta yakını yaraladı. En az dört kadını yaralayan erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 12 kadını “kıskandığı” için, en az 40 kadını da “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkekler iki kadını “ekonomi nedeniyle” çıkan tartışmada yaraladı. Erkeklerin altı kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 47 kadını darp etti, beş kadını kesici aletle, altı kadını ateşli silahla yaraladı. Erkekler bir kadını araçla ezdi, bir kadını da yaktı.

Erkekler, 46 kadını ev içinde, 14 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı.

Hukuki Süreç

Kadınları yaralayan en az 59 fail erkek vardı. Sadece dört fail erkek tutuklandı. İki failin durumu “kaçtı” olarak yansıdı. İki fail serbest bırakıldı. En az 34 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. On fail gözaltına alındı. Bir faile dava açıldı. Altı failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Kasım’da en az iki kadını seks işçiliğine zorladı.

Seks işçiliğine zorlanan kadınlar Türkiye yurttaşıydı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller

Hatay (2)

Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan bir fail vardı. Tutuklandı.

Açıklama

bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz.

Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz.

Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz.

Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz.

Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz.

Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi).

İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz.

Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz.

Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor.

Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi.

Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-270631
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/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
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/haber/tekirdagda-erkek-siddeti-protestosu-adalet-istiyoruz-286854
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/haber/aymden-erkek-siddeti-davalari-icin-ornek-karar-285438
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