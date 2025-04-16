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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 09:08
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 10:22
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23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan Anma Haftası etkinlikleri

Tüm etkinlikler ücretsiz olup, katılım için kayıt gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan Anma Haftası etkinlikleri

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, açılışının 6. yılına denk gelen 21-27 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle hem Hrant Dink’in düşünce mirasına hem de 1915’te hayatını kaybeden Ermenilere bir anma alanı açıyor. Etkinlikler, Hrant Dink’in 1996’da Agos Gazetesi’nde yayımlanan “23,5 Nisan” başlıklı yazısından ilham alıyor. Bu yazı, acı ile umut arasında bir sarkaç, geçmişle gelecek arasında ise köklü bir değişime çağrı olarak yorumlanıyor.

Hafta boyunca sanatçılar Selen Hayal, Hera Büyüktaşcıyan, Nesim Ovadya İzrail ve Lusine Hovhannisyan tarafından atölye, yürüyüş, müzik dinletisi ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Hafıza Panosu: Kaybettiklerimizi birlikte anıyoruz

Tarih: 21–27 Nisan 2025
Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı

Ziyaretçilere açık olacak bu etkinlikte, 24 Nisan 1915’te tutuklanan Ermeni aydınların fotoğraflarıyla başlatılacak anma panosu, katılımcıların duygularını, düşüncelerini ve kaybettikleri kişilerin adlarını, fotoğraflarını paylaşmasına olanak tanıyacak. Kartlar mekânda temin edilecek ancak isteyenler kendi materyallerini getirebilecek.

Umuda İzinizi Bırakın: Çocukların Yağmur Çağrısı

Tarih: 21–27 Nisan 2025Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı

Sanatçı Sarkis’in kalıcı eserlerinden “Çocukların Yağmur Çağrısı” için çocuklar ve gençler gökkuşağı renkleriyle parmak izlerini bırakmaya davet ediliyor. Bu izlerin umudu ve çocukların dünyamıza kattığı benzersizliği simgelemesi hedefleniyor.

“Bir Bohça – Cebimdeki Yuva” Atölyesi – Selen Hayal

Tarih: 22 Nisan Salı, 16.00
Katılımcı sayısı: 12 kişi ile sınırlı
Süre: 2–3 saat
Kayıt: Form doldurularak yapılır

Dikiş, kolaj ve kişisel hatıraların birleşimiyle, katılımcılar birlikte tasarlayacakları parçaları ya duvara asılabilir bir iş ya da katlanıp saklanabilecek bir “bohça” olarak üretecek. Katılımcılar yanlarında kumaş parçaları, eski eşyalar, efemeralar getirebilir.

Rehberli Turlar: Hrant Dink’in hayatı ve mücadelesi

Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı
Kayıt: Form aracılığıyla
Katılımcı sayısı: 15 kişiyle sınırlı

  • 21 Nisan Pazartesi – 15.00 (Türkçe)
  • 22 Nisan Salı – 13.00 (Türkçe)
  • 23 Nisan Çarşamba – 18.30 (Türkçe)
  • 25 Nisan Cuma – 15.00 (İngilizce)

Rehberli turlar, Hrant Dink’in yaşamı üzerinden azınlık hakları, ifade özgürlüğü ve yakın dönem Türkiye tarihine odaklanıyor.

“Bir Önceki Günün Portresi” Atölyesi – Hera Büyüktaşcıyan

Tarih: 23 Nisan Çarşamba, 16.00
Süre: 2 saat
Katılımcı sayısı: 15 kişi ile sınırlı

Katılımcılar geçmişten bugüne taşıdıkları nesneler üzerinden anılarını yeniden kurgulayacak. Portreler kolaj ve yazılı içeriklerle oluşturulacak, isteyenler kendi materyallerini getirebilecek.

“24 Nisan’ın İzinde” Hafıza Yürüyüşü – Nesim Ovadya İzrail

Tarih: 24 Nisan Perşembe, 15.30
Yer: Pangaltı çevresi, başlangıç 23,5
Süre: 1 saat
Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

24 Nisan 1915’te tutuklanan Ermeni aydınların yaşadığı yerler ziyaret edilerek, hayat hikâyeleri yerinde anılacak.

Gomidas Vartabed Dinletisi – Lusine Hovhannisyan

Tarih: 24 Nisan Perşembe, 18.00
Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, Atlantis Uygarlığı Odası
Katılımcı sayısı: 30 kişi ile sınırlı
Süre: 30 dakika

Piyanist Lusine Hovhannisyan, harmonyum eşliğinde Gomidas Vartabed’in eserlerini seslendirecek. Katılımcılar, bu dinletiyi hafıza mekânının odalarında dolaşarak deneyimleyebilecek.

Birlikte hatırlamak, birlikte üretmek

Hafta boyunca irmik helvası kavrulacak, paskalya çörekleri ikram edilecek. Mekâna gelenler, hem fiziksel olarak iz bırakma hem de geçmişle yüzleşme ve geleceğe umutla bakma çağrısına ortak olacaklar.

Tüm etkinlikler ücretsiz olup, katılım için kayıt gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hrant dink Hafıza Mekanları
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