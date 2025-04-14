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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 16:27
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 16:56
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CHP’li Taşcıer’den “normal doğum” tepkisi: Anormal olan sizin zihniyetiniz

Kadın bedeninin ne devlete ne futbolcuya ne de herhangi bir erkeğe ait olmadığının altını çizen Taşcıer, “Topun peşinden koşanlar kendi oyununu oynasın ama kadınların hayatına karışmasın. Kadınlar olarak buna izin vermeyeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’li Taşcıer’den “normal doğum” tepkisi: Anormal olan sizin zihniyetiniz
Fotoğraf: CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bazı futbol karşılaşmalarındaa açılan “Doğal olan normal doğumdur” pankartına tepki gösterdi. Taşcıer, “Biz normaliz, anormal olan sizin sapkın zihinleriniz” ifadelerini kullandığı açıklamasında, bu tür mesajların kadın haklarına açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Kadınların bedenine ve doğum tercihlerine yönelik iktidar baskısının sistematik bir hal aldığını vurgulayan Taşcıer, “Futbol sahaları kadın bedeninin propaganda alanı değildir. Doğumun zamanı da, şekli de yalnızca kadını ilgilendiri,” dedi.

Sezaryen ya da epidural doğum tercihlerinin yargılayıcı bir dille tartışmaya açılmasını eleştiren Taşcıer, “Bu tür ifadeler kadınları makbul olup olmama üzerinden sınıflandırmak anlamına geliyor. Bu tahakküm dilini reddediyoruz” diye konuştu.

Kadın bedeninin ne devlete ne futbolcuya ne de herhangi bir erkeğe ait olmadığının altını çizen Taşcıer, “Topun peşinden koşanlar kendi oyununu oynasın ama kadınların hayatına karışmasın. Kadınlar olarak buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Futbolcuların “normal doğum” pankartına tepki: Tamam erkekler siz normal doğurun
Futbolcuların “normal doğum” pankartına tepki: Tamam erkekler siz normal doğurun
14 Nisan 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın CHP Normal Doğum Sezaryen doğum
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