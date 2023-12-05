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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 16:45
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 16:50
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Gergerlioğlu: Eda Kaya gözaltında taciz edildi

Eda Kaya gözaltındayken iki sivil şahsın odaya girerek kendilerini istihbaratçı olarak tanıttığını söyleyen Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklama yapmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/gergerlioglu-eda-kaya-gozaltinda-taciz-edildi.jpg

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Maslak İl Jandarma Komutanlığında gözaltında bulunan Eda Kaya’nın tacize uğradığını açıkladı.

Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

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“Seninle tekrar görüşeceğiz demiştim”

Eda Kaya gözaltındayken iki sivil şahsın odaya girerek kendilerini istihbaratçı olarak tanıttığını söyleyen Gergerlioğlu, şöyle dedi:

“35 yaşlarında, renkli gözlü, kemik çerçeveli gözlük kullanan, 1.85-1.90 boylarında, normal kiloda olan şahıs; müvekkile ‘’Seninle tekrar görüşeceğiz demiştim.’’ diyerek sinkaflı küfürler etmiş. Eda Kaya'nın vücut bölgelerine dokunmaya başlamış. Eda Kaya'nın yaşadığı olaylar baştan aşağı psikolojik işkencedir. Cinsel taciz, tehdit, şantaj ve hakaret içeren fiiller ile başka insanlar aleyhine ifade vermesini isteyen bu kişiler hakkında avukatları suç duyurusunda bulundu! Bir an evvel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu konu hakkında açıklama yapmasını bekliyorum."

(EMK)

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