Erkek şiddeti Ekim 2023

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Erkekler en az 21 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 69 kadına şiddet uyguladı, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 291 kadını taciz etti. Ekim’de erkekler en az üç kadına tecavüz etti.

1 Ekim

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bartın'da S.K. (61) ve Ö.Ç. (24) isimli erkekler, aynı köyde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp istismar etti. Erkekler tutuklandı.

2 Ekim

Cinayet

Mardin’de karısını darp ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer D. (42), karısı Semra D.’yi (36) evinin kapsının önünde tabancayla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti. Erkeğin bir önceki gün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Eda E. (28) kardeşinin evinde balkondan “düşerek” hayatını kaybetti.

Şiddet / Yaralama

Hatay’da M.A.S. (24) isimli erkek, annesini bıçakla yaraladı, babası Haşim S.’yi (65) öldürdü.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da H.G. isimli taksi şoförü erkek, taksi bekleyen İ.Ö. (13) isimli kız çocuğunu yanına çağırarak istismar etti. Tutuklanan erkek tahliye edildi.

3 Ekim

Cinayet

İzmir’de polis memuru A.E.Ö. (41) isimli erkek, sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Elvin Ö. (42) isimli kadını tabancayla öldürdü, kadının sevgilisi F.B. (46) isimli erkeği yaraladı. A.E.Ö. olay yerinden kaçtı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.A.Ö. isimli erkek, sevgilisi S.Ş.’yi darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Mardin’de adli tıp uzmanı G.B. isimli kadın, ismini vermediği bir savcı ile iki kişinin kendisini arabasında darp ve tehdit ettiğini beyan etti. Kadın, “kendi aracımın yan koltuğunu bindirildiğimde yaklaşık 1 saat süren arbeden sonra her iki omzumda darbelere bağlı olarak yumuşak doku travması oluştu. Eliyle ağzımı ve burnumu kapatarak nefes almama engel olmaya çalıştı. Saçlarımı yoldu.” Kadın şikâyetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de M.Ç. isimli erkek, eski sevgilisi M.Y.’yi tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de A.D. isimli erkek, sevgilisi G.A. isimli kadına tehdit ve hakarette bulundu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

4 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.K. isimli erkek, karısı D.K.’yi darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ü.A. isimli erkek, karısı R.A.’yı darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.D. isimli erkek, karısı A.D.’yi darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Düzce'de lise öğrencisi M.Y. (15) isimli kız çocuğu, parkta bankta oturan H.U. (60) isimli erkeğin kendisini taciz ettiğini, evine davet ettiği söyledi. Erkek gözaltına alındı.

5 Ekim

Cinayet

Sakarya’da İ.A. (36) isimli erkek, evden çıktıktan sonra karısı Tansu A.’yı (31) takip etti, silahla vurarak öldürdü, karısı ile buluşan B.T. (36) isimli erkeği ise silahla vurarak ağır yaraladı. Erkek tutuklandı. Kadın kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti, B.T. ise tedavi altına alındı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Güneş Y. (52) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da E.B. (19) isimli kadın, odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Gülhan Y. (47) banyosunda ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.P. isimli erkek, karısı A.P.’yi darp etti.

Tehdit / Taciz

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı olan A.R. isimli erkek, karısı B.R.’yi tehdit etti, hakarette bulundu, cinsel içerikli fotoğraflar atarak taciz etti.

Tehdit

Edirne’de T.B. isimli erkek, eski karısı G.Ç. tehdit etti, hakarette bulundu, tedbir kararını ihlal ettiğini söyledi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da A.D. (41) ve A.K. (28) isimli kişiler, 4 kadını seks işçiliğine zorladı.

Çocuk İstismarı

Kocaeli'nde tekvando eğitmeni E.Y. isimli erkek, öğrencisi S.T. (14) isimli kız çocuğunu 2 yıl boyunca sevgilisi olduğuna inandırdı, istismar etti. Erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Ekim

Basına Ekim Ayında Yansıyan Cinayet

Antalya’da M.Ç. isimli erkek, A.T. isimli kadını öldürdü, cesedini ormanlık alana bıraktı. Olay 24 Eylül'de gerçekleşti, erkek Tekirdağ'da tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.M. isimli erkek, sevgilisi F.D. isimli kadını darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da E.T., H.İ.Ç. ve O.Y. isimli erkekler, 30 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

7 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.P. isimli erkek, sevgilisi G.T. isimli kadını sokakta darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de B.Ö. isimli erkek, karısı S.Ö.’yü darp etti.

8 Ekim

Cinayet

Antep’te Erkan D. (33) isimli erkek, evine gittiği sevgilisi Fulya Aslan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdü, kadının annesi G.G.’yi (54) aynı tabancayla yaraladı, sonra intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Samsun'da Cezayir vatandaşı Asma Sıdı Aıssa (30) isimli kadın ile yanında 10 aylık bebeği ile evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Afyon’da bir erkek, eski sevgilisi olan kadının kapısına gelerek kadını darp etti. Kadının, “gelme artık kapımın önüne, yeter bıktım. Alacağım uzaklaştırma alacağım yeter” şeklinde bağırdığı öğrenildi.

Cinsel Saldırı / Taciz

İstanbul’da Türkmenistan vatandaşı M.A. (20) isimli kadın, okula gitmek için bindiği metrobüste B.B. isimli erkeğin kendisine cinsel saldırıda (bacağına dokunup boşaldı) bulunduğunu söyledi. Kadının tepkisi üzerine olayı görenler erkeği darp etti, erkek gözaltına alındı.

9 Ekim

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Gürcistan vatandaşı Sakhıb N. (53) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.D. isimli erkek, sevgilisi Y.Ç. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de E.D. isimli erkek ve oğlu T.R.D., karısını darp ve tehdit etti. Kadın her iki erkekten şikâyetçi oldu.

Edirne’de S.K. isimli erkek, karısı N.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Sinop’ta Fatih Kalafat (50), pazardan evine dönen eski karısı S.G.’ye tabancayla ateş etti, kadının yanındaki E.Ö. isimli kadını bacağından yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti, E.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Çocuğa Şiddet

Urfa’da dini bir tarikata mensup dergâhta bir grup erkek, 6-8 yaşlarındaki çocukların karnına şiş sokarak zikir çekti. Failler tutuklandı.

Çocuk İstismarı

İstanbul'da dini bir tarikatın erkek öğrenci yurdunda hocalık yapan İ.S. (22) isimli erkek, on bir yaşında bir oğlan çocuğunu birçok kez istismar etti. Erkek tutuklandı, olayın gerçekleştiği yurt kapatıldı.

10 Ekim

İntihar

Ağrı'da S.T.K. (28) isimli kadın evinde hap içerek intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.T. isimli erkek, karısı G.T.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Kocaeli’nde E.G. isimli erkek, evde tartıştığı karısı Y.G.’yi elinden bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de M.F.A. isimli erkek, telefondan eski sevgilisi N.E. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da işletmesinde ortak kullanılan tuvalete gizli kameralar yerleştiren O.A. (40) isimli erkek, 285 kadının görüntülerini kaydetti. Erkeğin iş yerinde eski çalışan olan E.Ö. (19) isimli kadını da "ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?" gibi sorularla taciz ettiği öğrenildi.

11 Ekim

Cinayet

Mardin’de güvenlik korucusu İ.Y. (35) isimli erkek, kısa süre önce evlendiği ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen karısı Sahra Y.’yi (33) silahla vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Bayburt'ta M.R.K. (59) isimli erkek, tartıştığı kız kardeşi Radiye K.’yi (56) tabancayla öldürdü, kardeşinin kocası M.K.’yi (63) ağır yaraladı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da denizde kimliği belirsiz bir kadın ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ç.Y. isimli erkek, karısı E.Y.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de ismi verilmeyen bir kadın, kocasının kendisini darp ettiğini söyledi, şikâyetçi oldu.

Edirne’de N.K. isimli erkek, karısı M.K.’yi evde darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da S.E. isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen karısı E.E.’nin kaldığı evi taşlayarak camlarını kırdı. Kadın, erkeğin kendisi sürekli darp ve tehdit ettiğini, şikayetçi olduğunu ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da voleybol antrenörü U.T. isimli erkek, öğrencisi olan iki kız çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı.

12 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Ç. isimli erkek, karısı T.Ç.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta köy muhtarı O.A. (42) isimli erkek, istismar ettiği zihinsel engelli M.A. (17) isimli kız çocuğunu hamile bıraktı. Erkek tutuklandı.

13 Ekim

Cinayet

Edirne’de B.Ş. isimli erkek (32), evde tartıştığı annesi Bahriye Ş.’yi (67) bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Zülay Ö., evinde boynu kırılmış halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.A. isimli erkek, karısı G.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de İ.E. isimli erkek, karısı S.E.’yi darp etti, kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

14 Ekim

Cinayet

İzmir’de D.Y. isimli erkek, dini nikâhlı karısı S.G. evi terk etmeye çalıştığı sırada tabancayla vurarak yaraladı, aynı silahla kadının annesi Aysel G.’yi başından vurarak öldürdü. Erkeğin karısına zorla uyuşturucu verdiği, darp ettiği ve bacağından daha önce de tabancayla yaraladığı bildirildi. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul'da İrlanda vatandaşı Annetta Barbara Rohder isimli kadın kaldığı otelde ölü bulundu.

İstanbul'da Zülay Ö. (63) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Urfa’da polis memuru G.Y. isimli erkek, evine gelen S.A. isimli kadını çok kez darp etti. Bina sakinleri, erkeğin birlikte yaşadığı ya da evine gelen kadınları sürekli darp ettiğini duyduklarını söyledi. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da M.Y. isimli erkek, evde uyuyan babası S.Y. ile sesi duyup gelen ablasını bıçakla yaraladı, darp etti, rehin aldı. M.Y. gözaltına alındı, baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Tehdit

(Şehir yok) Ş.D. isimli kadın, 17 yıl boyunca kendisini darp eden, hakaret eden eski kocasının hala tehdit ve tacizlere devam ettiğini söyledi. Kadın, eski kocasının patronlarını da tehdit ettiğini, bu nedenle defalarca işten çıkarıldığı belirtti. Kadın “ya benim onu öldürmem lazım ya onun beni öldürmesi lazım. Ancak o zaman adam yerine koyacaklar” dedi, şikâyetçi oldu.

Tecavüz

Düzce’de M.Ç. isimli erkek, karısının 22 yaşındaki kız kardeşine tecavüz etti, hamile bıraktı. Erkeğin daha önce de sokak köpeğine tecavüz ettiği iddiası ile gözaltına alındığı öğrenildi.

15 Ekim

Şiddet / Yaralama

İstanbul'da bir erkek, metro hattında tartıştığı kadın yolcuya yumruk attı, çevredekiler erkeği darp etti.

Antalya’da Ö.B. (32) isimli erkek, sokakta tartıştığı sevgilisi B.Y. (28) isimli kadını sağ baldırından bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Aydın'da hırsızlık suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan U.A. isimli erkek, sevgilisi Z.G. isimli kadını demir çubukla yaraladı. Erkek tutuklandı.

Ordu’da V.B. (29) isimli erkek, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştığı eski karısı Y.O.’yu (29) silah ateş ederek yaraladı. Erkek olay yerinden kaçtı, kadın hastaneye kaldırıldı.

16 Ekim

Şiddet / Yaralama

Antalya’da bir erkek, bir kadını sokakta döverek darp etti.

Taciz

Antalya’da A.K. isimli erkek, tatil yaptığı otelin plajında yürüyüş yapan Alman turist K.B. isimli kadını, penisini göstererek ve uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Trabzon'un 3 kişi, 9 kadını seks işçiliğine zorladı.

17 Ekim

Cinayet

Trabzon'da M.B. (49) isimli erkek, metruk binada buluştuğu Gürcistan vatandaşı Banesha Mamisheva (67) isimli kadını, yumruklayıp başına taşla vurarak öldürdü. Paralarını alıp olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

Ağrı’da baba C.T., araya giren kızı D.T’yi (20) silahla vurarak öldürdü, oğlu E.T’yi yaraladı. C.T. ile oğulları L.T. ve A.T. gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.K. isimli erkek, karısı Y.K.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da C.T. isimli erkek, sevgilisi A.Ç. isimli kadını darp etti.

Denizli'de B.Ş. (26) isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen karısı G.Ş.’yi (26) bıçakla rehin aldı, saçından sürükledi, boyun ve sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekiler erkeği darp etti, kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da C.Y. isimli erkek, boşanmak isteyen karısı A.Y.’yi darp etti, çocuklarına işkence uyguladı, tinerle yaktı. Erkek tutuklandı. Erkek ifadesinde, "kızımın erkek arkadaşı olduğunu öğrenince kızıma işkence yaptım. Çocuğun kızımın saçlarını kokladığını görünce bütün saçlarını kestim" dedi.

Tehdit

Edirne’de M.Ç. isimli erkek, karısı G.Ç.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadına önleyici tedbir kararı uygulandı.

18 Ekim

Şüpheli Ölüm

Bursa’da 45 gündür kayıp olarak aranan Nevrigül A. (22) isimli kadın zeytinlikte ağaca asılı halde ölü bulundu. Kadının babası, kızının 6 yıllık evliliğinde kocasının kızını sürekli darp ve ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.K. isimli erkek, kız kardeşi İ.A.’yı darp etti. Kadın uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de İ.T. isimli erkek, karısı E.T.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Adana’da A.C.G. (29) isimli erkek, kaldığı apartta sevgilisi N.S. (28) isimli kadını boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen Sadettin Tangüner’i (58) pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, sokakta hiç tanımadığı 3 erkeği de tüfekle yaraladı. A.C.G. tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul ve Kocaeli’nde 1’i kadın 11’i erkek toplam 12 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan 9 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüphelilerden 9’u tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Ekim

Cinayet

Ankara'da A.A. (67) isimli erkek, tartıştığı karısı Münevver A.’yı yatağında eşarpla boğup öldürdü, sonra birçok kez bıçakladı. Erkek gözaltına alındı.

Ankara'da E.R.A. (22) isimli erkek, sevgilisi Beyzanur Kaya’yı (22) silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, yakalandı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Şennur E. isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şüpheli çocuk intiharı

Sivas’ta M.K. (14) isimli kız çocuğu kayalıklardan uçuruma atlayarak intihar etti. Kızın kolunda “yaptıklarım için pişman değilim” notu bulunduğu bildirildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.Ö. isimli erkek, sevgilisi N.S. isimli kadını tehdit ve darp etti, kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.K. isimli erkek, karısı S.K.’yi darp etti.

Düzce K.K. isimli erkek, karısı ile buluşan mesai arkadaşı Yakup Yaman’ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, karısını da bıçaklayarak yaraladı.

Çocuk İstismarı

Iğdır’da F.A., O.B., V.G., C.Y., M.A. ve A.B. isimli erkekler, bir çocuğu aylarca istismar etti, şantajla seks işçiliğine zorladı. O.B., V.G., M.A. ile A.B. tutuklandı, F.A. serbest bırakıldı, C.Y. kayıp olarak aranıyor.

20 Ekim

Çocuk İstismarı

Antalya'da kayıp olarak aranan Dila Nur Şatır (14) bir inşaatta ölü olarak bulundu. Dila Nur’u istismar ettiği ileri sürülen arkadaşı E.Ç. (19) isimli erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Alman vatandaşı Helena B. (67) isimli kadın, yaşadığı yazlık evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.Ç. isimli oğlan çocuğu, sevgilisi G.K. isimli kız çocuğunu darp etti. Kız çocuğu şikayetçi oldu.

Mardin’de İsmail M., karısını darp etti. Kadının akrabaları erkeği çıkan aile kavgasında silahla vurarak öldürdü.

Cinayet

Hatay’da bir grup erkek Nahide Şimşek’i taşla ezerek öldürdü. İki kişi tutuklandı.

21 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.S. isimli erkek, P.S.’yi darp etti.

Erzurum’da B.G. (41) isimli erkek, boşandığı eski karısı K.K.’yi (25) evine gelerek bıçakla yaraladı, ardından aynı binada oturan ve karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü O.B.Y. (20) isimli erkeği de bıçakla yaraladı. Bıçakla kendisini de yaralayan erkek, olay yerinden kaçtı.

Çocuk İstismarı

Urfa’da müftü olan H.B. (37) isimli erkek, din dersi verdiği sınıftaki ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kız öğrencisini istismar etti, tutuklandı.

22 Ekim

İntihar

Eskişehir'de üniversite öğrencisi S.N.R. isimli kadın, kaldığı yurdun 5'inci katından “atlayarak” hayatını kaybetti.

23 Ekim

Cinayet – Çocuk Cinayeti

Muş’ta Şuayip Kaya (39) isimli erkek, bir hastane otoparkında boşanma aşamasındaki karısı Ayfer Kaya'yı (42) tabancayla ateş ederek öldürdü, ardından intihar etti.

Kocaeli'de emekli uzman çavuş Nevzat A., tartıştığı karısı Züleyha A. ile çocukları Oğulcan A.’yı silahla vurarak öldürdü, kızları N.A.'yı yaraladı, erkek intihar etti. Ağır yaralanan N.A., hastanede tedavi altına alındı.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da bir erkek, tanımadığı H.T. isimli kadına saldırdı, darp etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek gözaltına alındı.

İstanbul’da A.Y. (26) isimli erkek, karısı N.Y.’yi (25) evde darp etti. Kadın da kocasını göğsünden bıçaklayarak yaraladı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Adana’da K.K. (28) isimli erkek, yolda yürüyen E.N.A. (20) isimli kadını saçlarından tutup, sürükledi, sonra çantasını gasp etti. Erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Hatay’da A.A. isimli erkek, 4 çocuğu istismar etti. Erkek tutuklandı.

24 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, karısı D.A.’yı darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Mersin’de bir hastanede çalışan teknisyen E.K. isimli erkek, kız öğrenci yurdu önünde aynı hastanede stajyer doktorluk yapan N.N. isimli kadını pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Erkek olay yerinden olay yerinden kaçtı.

Cinsel Saldırı

İstanbul'da B.K. (25) isimli kadın, erkeğin kendisini darp ettiğini, tecavüz ettiğini söyledi. Kadın şikâyetçi oldu.

25 Ekim

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Hamiyet Sağer (59) evinde ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.Y. isimli erkek, sevgilisi Y.A. isimli kadını evinde darp etti, hakarette bulundu. Kadın arkadaşı G.Ç.’nin evine gitti, erkek buraya da gelerek kadına hakaret etti, evin camlarını kırdı.

Edirne’de İ.Ö. isimli erkek, karısı D.U.’yu başına bira şişesi ile vurarak darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Uşak’ta H.B. (29) isimli erkek, tartıştığı karısı A.B.'yi (28) bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

İstanbul’da M.M. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı H.M. ile kadının sevgilisi E.C. isimli erkeği bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın ve sevgilisi hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Taciz

Adana’da K.E. (37) isimli kadın, 6 Şubat depreminden sonra kaldıkları okulun müdürü olan İ.S. isimli erkeğin kendisini telefondan mesaj atarak taciz ettiğini söyledi, şikayetçi oldu. Erkeğin, 4 farklı cinsel istismar davasından yargılandığı, 2010 yılında 2 öğrenciye cinsel istismar davasında 17 ay tutuklu yargılandığı ve ardından beraat ettiği bildirildi.

26 Ekim

Cinayet

Adana’da emekli öğretmen İ.C. (70) isimli erkek, karısı Ayşe C.’yi (65) evde balta ile öldürdü. Erkek ifadesinde "benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dedi, tutuklandı.

Adana’da emekli astsubay Y.E. (53) isimli erkek, karısı Seda E.’yi (35) silahla göğsünden vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı, tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Konya’da M.C. isimli erkek, kardeşinin çocuğu M.K.C.'yi (8) darp ettiği suçlamasıyla öğretmeni H.P. isimli kadının kolu ve burnunu kırarak darp etti. Erkek tutuklandı.

27 Ekim

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.T. isimli kadın, kocası İ.T.’nin kendisini ve annesini darp ve tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu, annesinin telefonunu kırdığını söyledi. Kadınlar şikâyetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de T.F. isimli erkek, sevgilisi D.K.’yi sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret etti, evinin önüne gelerek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da 2’si kadın 11’i erkek toplam 13 kişi, 28 kadını seks işçiliğine zorladı.

28 Ekim

Ekim Ayında Aydınlatılan Cinayet

Konya’da T.K. (36) isimli erkek, 4 aydır kayıp olarak aranan karısı Bedriye K.’yi (35) öldürdüğünü itiraf etti. Erkek, “evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, … dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği bildirildi. Erkek tutuklandı, kadının cesedi henüz bulunamadı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Semiha K. (63) fındık bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Faili belirlenmemiş cinayet

Antalya'da Eslem Zehra K. (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ö.H. isimli erkek, eski karısı K.H.’yi evine gelip darp etti, evinin kapısına ve arabasına zarar verdi. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da bir akaryakıt istasyonunda H.C. (32) isimli erkek, annesi N.C.’yi (52) bıçakla tehdit etti, darp etti, telefonunu gasp etti. Olayı gören çevredekiler erkeği darp etti, erkek gözaltına alındı. Erkeğin farklı suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da bir erkek, bir zincir markette daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kasiyer N.K. isimli kadını yumruklayarak darp etti. Kadın sosyal medya hesabı üzerinden görüntüleri paylaşarak yardım istedi.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.K. isimli erkek, karısı N.K.’nin evine gelerek tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Tekirdağ’da E.K. (22) isimli erkek, ormanlık alandaki bir barakada K.A. (16) isimli kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

29 Ekim

Cinayet

Adana’da E.D. (26) isimli erkek, 5 aylık hamile karısı Hatice D.’yi (21) elleriyle boğarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm / faili belirlenmemiş cinayet

Bursa’da Gülay Ö. bir parkta ağaca asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Kırklareli ’de bir imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olan E.Y. isimli erkek, liseye bağlı pansiyonun yemekhanesinde kız ve erkek öğrencileri bölen “perdeyi açtığı için” öğretmen A.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Sivas’ta evinin balkonundan silahla karşı apartmandaki komşusunun evine silahla ateş açan F.Y. isimli erkek, yoldan geçen 3 kadını yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı, erkek olay yerinden kaçtı.

30 Ekim

Şüpheli Ölüm

Muğla’da sahilde, belden yukarısı olmayan kimliği belirsiz bir kadın ölü bulundu.

Çanakkale’de zeytin toplamak amacıyla sabah evinden çıkan E.Ş. isimli kadın ölü bulundu.

Taciz / Cinsel Saldırı

İstanbul’da adliyede temizlik personeli olarak görev yapan R.Y. (28) isimli erkek, aynı yerde çalışan S.K. isimli kadını cinsel içerikli mesajlarla taciz etti, adliyenin tuvaletinde tecavüz etmeye çalıştı. Erkeğe karşı açılan dava kapsamında, savcılık 21 yıla kadar hapis talebinde bulundu.31 Ekim

Cinayet

İstanbul’da Mehmet Buğdaycı, tartıştığı karısı Şerife Buğdaycı’yı tabancayla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Tekirdağ'da kavga sırasında S.C. isimli kişiye pompalı tüfekle ateş eden Ş.D. isimli erkek, evinin önünde oturan 7 aylık hamile Sedanur Güven’i (22) vurdu. Kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olay yerinden kaçan erkek ise yakalandı.

Mersin'de M.T. (50) isimli erkek, tartıştığı kız kardeşi Serap (47), kadının kocası Murat (50) ve çocukları Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) av tüfeği ile öldürdü, olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Alman vatandaşı turist Petra Else S. (66) isimli kadın kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Ankara’da tıp fakültesi öğrencisi İzzah Elif Zamir K. kaldığı yurdun odasında ölü bulundu.

Kocaeli’de Şükran D. (78), bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu.

Aydın’da Ayşe A. (74) evinde çıkan yangında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.D. isimli erkek, dini nikahlı karısı G.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Bursa hasta yakını T.E. (30) isimli erkek, hastasını muayene ettiği sırada doktor N.A. isimli kadının odasına girerek kadını darp etti. Erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de S.M. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı F.M.’yi tehdit ve hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Taciz

Osmaniye'de, tanrı tarafından görevlendirildiğini ve doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu öne süren A.S. isimli erkek, kadınları cinsel organlarına dokunarak taciz etti, tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Adana’da R.A. (63) isimli erkek, kendine ait fırında çalışan E.A. (16) isimli kız çocuğunu birçok kez istismar etti. Erkeğin cinsel organını gösterdiği anı telefonla kayda alan kız çocuğu şikâyetçi oldu, erkek tutuklandı.

(EY/EMK)