Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde: "Zaman eğlenme zamanı değil"
Lise öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'proje okullarda' görev yapan öğretmenlerin görev yerlerini değiştirme kararı başlattıkları "Öğretmenine sahip çık" kampanyası bugün de eylemlerle devam etti. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde öğrenciler okullarda oturma eylemi düzenledi. Öğrencilerin eylemlerine mezunlar ve aileler de destek verdi.
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi / Antalya
Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencileri geleneksel festivali “Zaman eğlenme zamanı değil” pankartıyla oturma eylemine çevirdi.
Pertevniyal Lisesi / İstanbul
Pertevniyal Lisesi mezunları ve öğrencileri bugün okul önünden oturma eylemi çağrısı yapmıştı. Eyleme bir saat kala okul önüne gözaltı araçları getirildi.
Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul
Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları, okul idarecilerinin öğrencilere ve velilere yönelik tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.
Öğrenciler ile dayanışma için Özgür Kal Mezun Dayanışma Ağı isimli bir platform kuran mezun öğrenciler, velileri ve öğrencileri tehdit eden okul idarecilerini uyardı.
Açıklamada "Asıl suç, en demokratik haklarını kullanan öğrencileri tehdit etmek, Anayasal hakların kullanılmasını engellemeye çalışmaktır. Bu hukuksuz tehditlerin failleri hakkında tarafsız hakemlerde gereği hukuki işlemleri başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Anadolu Lisesi/ İstanbul
Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunları, müdür yardımcısının, öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesini protesto eden öğrencilere saffettiği tehdit ve aşağılama içeren sözleri protesto etmek için okul önünde toplandı. Ancak okul idaresi mezunları, velileri ve 12. sınıf öğrencilerini okula almadı.
Mezunlar okul önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Öğrencilerin disiplinle korkutularak görüntülerinin kaydedilmesi ise bu kokmuşmuş rejimin ulaştığı noktayı açıkça göstermektedir. Öğrencilere gerek fiziksel şekilde müdahale ederek gerek izinsiz şekilde görüntülerini alarak suç teşkil edecek harekette bulunan idare yönetimidir. Bu görüntüler hukuka aykırı delil olarak kabul edilip disiplin soruşturmasında kullanımı da yasaktır. Sorumlu olan tek bir kişi değil, tüm idaredir" ifadeleri kullanıldı.
Yarımca Anadolu Lisesi / Kocaeli
Kocaeli Körfez ilçesindeki Yarımca Anadolu Lisesi öğrencileri proje okul atamalarına karşı oturma eylemi yaptı.
Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi / Ankara
Ankara Keçiören ilçesindeki Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi'nde kimliği belirsiz kişilerin öğrencilerin elindeki dövizleri aldığı iddia edildi.
Gazeteci İbrahim Türk'e konuşan Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi mezunu “Öğrencilerin anayasal hakları bazı öğretmenler tarafından alıkoyuluyor. Öğle arasında öğrencileri sınıflarından çıkartmıyorlar. İdare tarafından okul içinde başlayan eylem sert üslup ve müdahalelerle durduruldu. Öğrencilerin dövizleri ellerinden zorla alındı ve okulun önüne sivil araçla polis ve terörle mücadele getirip göz korkutmayı denediler. Ama biz Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi öğrencileri olarak bu hukuksuz müdahaleleri ve hukuksuz davranışları kabul etmiyoruz. Sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Atatürk Lisesi / İzmir
İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri ve velileri "İzmir Atatürk Lisesi susar mı sandın?" yazılı pankartla öğretmenleri için Konay YKM önünden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü.
Proje okullarında yapılan atamalar kapsamında okuldan 50 öğretmenin kadro dışı bırakılmasına karşı topladıkları 10 binin üstündeki imzayı müdürlüğe teslim etti.