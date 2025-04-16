Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde: "Zaman eğlenme zamanı değil"

#ÖğretmenimeDokunma #LisemeDokunma Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunları ve veliler okula alınmıyor! Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı bir öğrenciye, "Bu okul sana acıdı biliyorsun değil mi? Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun… pic.twitter.com/KRQ9mOYLYS

Beşiktaş Anadolu Lisesi/ İstanbul

Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunları, müdür yardımcısının, öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesini protesto eden öğrencilere saffettiği tehdit ve aşağılama içeren sözleri protesto etmek için okul önünde toplandı. Ancak okul idaresi mezunları, velileri ve 12. sınıf öğrencilerini okula almadı.

Mezunlar okul önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Öğrencilerin disiplinle korkutularak görüntülerinin kaydedilmesi ise bu kokmuşmuş rejimin ulaştığı noktayı açıkça göstermektedir. Öğrencilere gerek fiziksel şekilde müdahale ederek gerek izinsiz şekilde görüntülerini alarak suç teşkil edecek harekette bulunan idare yönetimidir. Bu görüntüler hukuka aykırı delil olarak kabul edilip disiplin soruşturmasında kullanımı da yasaktır. Sorumlu olan tek bir kişi değil, tüm idaredir" ifadeleri kullanıldı.