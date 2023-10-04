Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Eylül’de kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI), 2024 yerel seçimleri için hazırladığı projeyi kamuoyu ile paylaştı. KAPI, Türkiye genelinde kadın muhtar adaylarını güçlendirmeyi ve kadın muhtar sayısını artırmayı hedefliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), eski sevgilisince tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada yeterli inceleme yapılmadan takipsizlik kararı verildiğini savunan kadının haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Yuvamız İstanbul projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) erken yaşta eğitime ve kadınların işgücüne katılımını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyor. Proje kapsamında 28 ilçede 65 kreş ile hizmet verilmeye başlandı. Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), dün (25 Eylül) 30. yılını kadınlar ve LGBTİ+'larla İstanbul Şişli’deki Bomontiada’da kutladı.

Cinayet

Bir faile müebbet hapis cezası: Kırklareli'nde hakkında uzaklaştırma kararı aldıran karısı S.A.’yı (44) silahla öldüren, kızını da yaralayan Z.A.A. hakkında karar çıktı. 1 Eylül’de basına yansıyan kararda, erkeğe "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Bir davada iddianame hazırlandı: Denizli’de kaybolan karısı Mine K.’yi çıktığı televizyon programında boğarak öldürüp, ardından da gömdüğünü itiraf eden M.K. (26) hakkında iddianame hazırlandı. 5 Eylül’de basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Bir faile “haksız tahrik” indirimi: Isparta’da karısı Selver B.’yi öldüren M.B. hakkında karar çıktı. 5 Eylül’de basına yansıyan karar duruşmasında erkek “öfkeyle suç işledim" dedi, mahkemede heyeti erkeğe “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir'de sevgilisi Ayşenur Ç.’yi (21) öldüren H.F. (23) isimli erkeğin yargılandığı dava 7 Eylül’de başladı. Erkek mahkemedeki ifadesinde, "olay tamamen kazayla olmuştur” dedi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına verdi, duruşma 14 Kasım'a ertelendi.

Muğla’da karısı Sevim Çet’i bıçaklayarak öldürüp ormanlık alana atan Ö.T.’nin yargılandığı dava başladı. 8 Eylül’de basına yansıyan duruşmada, erkek savunma yapmak istemediğini söyledi. Erkeğe savunma ile ilgili süre verildi, duruşma ertelendi.

Isparta'da hamile karısı Raziye G.’yi öldüren Ş.G.’ye 9 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara’da karısı Bahar B.'yi bıçaklayarak öldüren H.B. hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ve olay anında eşinin önceki evliliğinden olan kızına bıçakla saldırdığı için “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından dava açıldı.

Denizli’de birlikte yaşadığı Nadia Noorı (30) isimli kadını zehirleyerek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan S.S. (21) isimli erkek ile kendisine yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan N.K. (16) isimli oğlan çocuğunun davası devam etti. 13 Eylül’de basına yansıyan duruşmada, S.S. beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşma 3 Ekim'e ertelendi.

İstanbul’da Sadet Fidan'ın (55) 5. kattaki evinin penceresinden “düşerek” öldüğü olayda, H.P. isimli erkeğin “boşandığı eşi kasten öldürmek” suçundan yargılandığı dava devam etti. Mahkeme heyeti 13 Kasım’da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi, duruşma ertelendi.

Eskişehir'de motosikletle giden boşandığı karısı Beyhan Gökçe'ye (39) otomobille çarparak öldüren İ.G.’nin (42) yargılandığı dava başladı. 13 Eylül’de basına yansıyan davada, erkek karısına kasıtlı çarpmadığı söyledi. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi, duruşma ertelendi.

Ankara'da eski karısı Pelin Ceylan'ı sokakta tabancayla vurarak öldüren M.E.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava devam etti. 21 Eylül’de basına yansıyan davada, sanık ve tanık ifade verdi, sanık “karıma bir kez bile şiddet uygulamadım" dedi.

Konya'da boşanma aşamasındaki karısı Ebru G.’yi (34) tabancayla vurarak öldüren Y.G.’nin (33) yargılandığı dava başladı. 22 Eylül’de basına yansıyan davada, erkek ifadesinde olaydan önce karısının “kendisiyle ilgilenmemeye başladığını” söyledi. Duruşma ertelendi. Eskişehir’de annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürüp 3 kadını yaralayan İ.A. (15) isimli oğlan ile azmettiricisi babası E.A.’nın yargılandığı dava devam etti. 19 Eylül’de basına yansıyan davada, mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

Muğla'da çocuğunun karısı Hatice Ö.’y'ü (46) öldürüp cesedini yakan K.Ö. (72) isimli erkek hakkında iddianame tamamlandı. 25 Eylül’de basına yansıyan davada, erkek hakkında “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçu”ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Bursa'da, eski karısı Yasemin A. yanındaki Yahya A.’yı silahla vurarak öldüren, olay yerindeki bir kızı yaralayan polis memuru B.A. isimli erkeğe 27 Eylül’de iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bursa'da, tartıştığı karısı Hibetullah El Muhammed El Nasır’ı bıçakla öldüren ve sağlık ekibinin müdahalesine engel olmak için evinde yangın çıkaran M.R.’ye (34) 27 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Urfa’da Hasret Tutal’ı öldüren sevgilisi Ş.B. isimli erkeğe verilen müebbet hapis cezasına 29 Eylül’de “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulandı, 15 yıl hapis cezası verildi.

Şırnak’ta derede ölü bulunan Firdevs B.’yi (17) öldüren A.B. isimli erkek hakkında savcı mütalaa verdi. 27 Eylül’de basına yansıyan mütalaada, erkek hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan ceza talep etti. Karar duruşması 18 Ekim’e ertelendi.

İstanbul’da çalılık alanda ölü bulunan Pınar Damar cinayeti davası 27 Eylül’de devam etti. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda kuzeninin sevgilisi M.A.’nın kadına öldürmeden önce tecavüz ettiği belirtildi. Dava dosyası mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi, duruşma ertelendi.

Adana’da karısı Tuğba D.’yi bıçaklayarak öldürülen B.D.’ye 28 Eylül’de indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Denizli'de karısı Elif I.’yı (18) “gaipten sesler duyduğu için” öldüren A.E.I.’nın (24) müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava 29 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için hastaneye sevkine karar verdi, duruşma 14 Kasım'a ertelendi.

Eskişehir'de karısı Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldüren A.S. hakkında iddianame hazırlandı. 30 Eylül’de basına yansıyan iddianamede, erkek hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Meşru Müdafaa

Denizli’de kendisini öldürmekle tehdit eden ve sürekli darp eden kocası Barış Selahattin E.'yi (55) öldüren E.E.’nin (35) yargılandığı dava 13 Eylül’de başladı. Kadın savunmasında, “boşanmak istediğimi söyleyince çok sinirlendi…İlk önce boğazıma sarıldı, sıkmaya çalıştı. Yerde bir süre boğuştuk. Yerdeyken bana tekme attı. 'Seni kıtır kıtır doğrayacağım, bu gece bu evden ölün çıkacak' diye tehdit etti.” dedi. Kadının tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 5 Aralık'a ertelendi.

Şiddet / Yaralama

İzmir'de eski karısı Aysel Aydemir'i (37) tabanca ile yaralamak suçundan F.B.’nin (41) yargılandığı dava başladı. Kadının avukatları, sanığın eyleminin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturduğunu belirtti, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Dava 29 Eylül'e ertelendi.

Çorlu’da B.A. isimli zihinsel engelli kadını istismar ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada F.A. isimli erkek hakkında “nesafet” indirimi talep edildi.

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı S.M.’yi silahla vurarak ağır yaralayan S.M.’nin, Yargıtay tarafından bozulan 17 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin tekrar yargılandığı davada savcı, 7 Eylül’de mütalaa verdi. Erkek hakkında 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir’de eski sevgilisi G.C. isimli kadını 15 kez bıçaklayarak yaralayan F.D. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 15 Eylül’de basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Ankara'da evlilik yüzüğünü takmadığı için tartıştığı karısı J.Y.'yi bıçaklayarak yaralayan S.Y. hakkında tutuksuz yargılandığı davada, olay tarihinde psikiyatrik tedavi görmesi nedeniyle suça karşı cezai sorumluluğunun olmadığına karar verildi, erkeğe ceza verilmedi.

Zonguldak'ta eski sevgilisi B.Y. (49) isimli kadını evinin otoparkında bıçaklayarak yaralayan M.D. (50) hakkında, “kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İstanbul’da eski futbolcu M.B. isimli erkeğin sevgilisi V.V. isimli kadını darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, adli darp raporu bulunmadığı için hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski karısı D.A.’yı (42) darp ve tehdit eden A.Ç. isimli erkek tahliye edildi.

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı S.M.’yi silahla yaralayan S.M.’ye yeniden yargılandığı davada 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Tehdit

Milli sporcu H.B. isimli kadını, "arabanı tararım, yüzüne asit atarım" diye tehdit eden M.N. isimli erkeğin yargılandığı davada erkek özür diledi, tahliye edildi.

Tecavüz

Mardin’de bir kadına şantajla sistematik tecavüz eden korucu Y.A. isimli erkek ile arkadaşları Ç.T., H.Y. ve S.Ç. isimli erkekler “adli kontrol hükümlerinin uygulanması ağır olacağı” gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Çocuk İstismar

Kocaeli'de kuzeni R.K. (8) isimli kız çocuğunu istismar etmek suçlamasıyla tutuksuz yargılanan S.K. isimli erkeğe 7 Eylül’de, suçu işlediğinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulandı, 10 yıl hapis cezası verildi.

Şırnak’ta 8 yaşındaki çocuğu sistematik olarak istismar etmekten “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan K.M.’ye (52) beraat kararı verildi.

Urfa’da S.S. (10) isimli çocuğa "sistematik cinsel istismarda" bulunan M.S. isimli erkek hakkında açılan davada savcı mütalaa verdi. Erkeğin tutuklanmasını talep etti.