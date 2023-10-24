Tekirdağ’da erkek şiddeti protestosu: Adalet istiyoruz

Tekirdağ’da kadınlar, Şarköy Camikebir Mahallesi’nde 18 Ocak 2023’te dini nikahlı eşi Rıdvan Kurt’un öldürdüğü Ayşenur Akkurt (30) için dün (23 Ekim 2023) eylem yaptı.

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27 Ekim Cuma günü Tekirdağ 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülecek ilk duruşma öncesi, Süleymanpaşa İlçesinde, Tekirdağ Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve CHP’li milletvekillerinin de katılımıyla Adalet Yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşe Akkurt’un geride bıraktığı 2 kız çocuğu “Ben annemi özledim” pankartı ile katıldı.

“Kadına şiddet herkesin sorunudur”

Adalet Yürüyüşü sonrasında, Tekira AVM önünde şiddet karşıtları ve Akkurt’un aile fertleri bir araya geldi.

Tekirdağ Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Damla Nur Ercan tarafından basın açıklaması yapıldı.

“Mücadele edeceğiz”

Basın açıklamasında şöyle denildi:

“Bugün, kalbimiz buruk, bir tarafımız eksik bir şekilde karşınızdayız. Bugün burada bir kaybı anıyoruz. Bu yılın başında Ayşenur Akkurt Şarköy'de imam nikahlı eşi tarafından boğazından ve yüzünden defalarca şişlenerek vahşice katledildi."

"Ayşenur'un katli, kadına yönelik erkek şiddeti sorununun ne kadar acil ve önemli olduğunu bir kez daha yüzümüze tüm gerçekliğiyle çarptı. Kadına yönelik erkek şiddeti, sadece bireysel bir sorun ya da bir kadın sorunu olmanın ötesinde herkesi ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Bu sorunu çözmek için ise hepimize düşen sorumluluklar bulunmaktadır."

"Biz Tekirdağ Barosu olarak, Ayşenur Akkurt'un ve tüm kadınların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu trajediyi unutmamalıyız ve bir daha tekrarlanmasını önlemek için birlikte hareket etmek zorundayız."

"Bugün burada kadının yaşam hakkına el sürülmemesi için hep birlikte yan yana duruyoruz. Tekirdağ Barosu olarak 27 Ekim 2023 tarihinde Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ilk celsede Ayşenur Akkurt'un anısına, adaletin yerine getirilmesi ve toplumumuzun daha güvenli ve adil bir yer olması için hazır bulunacağımızı kamuoyuna bildirir, erkek adalet değil gerçek adalet sağlanıncaya dek var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.”

CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ile Nurten Yontar da birer konuşma yaptı.

Basın açıklamasının ardından meydanda toplananlar kadına şiddete karşı çeşitli sloganlar attı.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(YÖ/EMK)