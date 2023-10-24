ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 12:19
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 12:26
2 dk Okuma

Tekirdağ’da erkek şiddeti protestosu: Adalet istiyoruz

Kadın örgütleri, 27 Ekim Cuma günü görülecek Ayşenur Kurt duruşması öncesinde eylem yaptı.

Yakup Önal
Yakup Önal

Yakup Önal
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/tekirdagda-erkek-siddeti-protestosu-adalet-istiyoruz.jpg
Yakup Önal

Tekirdağ’da kadınlar, Şarköy Camikebir Mahallesi’nde 18 Ocak 2023’te dini nikahlı eşi Rıdvan Kurt’un öldürdüğü Ayşenur Akkurt (30) için dün (23 Ekim 2023) eylem yaptı.

bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000

27 Ekim Cuma günü Tekirdağ 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülecek ilk duruşma öncesi, Süleymanpaşa İlçesinde, Tekirdağ Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve CHP’li milletvekillerinin de katılımıyla Adalet Yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşe Akkurt’un geride bıraktığı 2 kız çocuğu “Ben annemi özledim” pankartı ile katıldı.

“Kadına şiddet herkesin sorunudur”

Adalet Yürüyüşü sonrasında, Tekira AVM önünde şiddet karşıtları ve Akkurt’un aile fertleri bir araya geldi.

 Tekirdağ Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Damla Nur Ercan tarafından basın açıklaması yapıldı.

“Mücadele edeceğiz”

Basın açıklamasında şöyle denildi:

“Bugün, kalbimiz buruk, bir tarafımız eksik bir şekilde karşınızdayız. Bugün burada bir kaybı anıyoruz. Bu yılın başında Ayşenur Akkurt Şarköy'de imam nikahlı eşi tarafından boğazından ve yüzünden defalarca şişlenerek vahşice katledildi."

"Ayşenur'un katli, kadına yönelik erkek şiddeti sorununun ne kadar acil ve önemli olduğunu bir kez daha yüzümüze tüm gerçekliğiyle çarptı. Kadına yönelik erkek şiddeti, sadece bireysel bir sorun ya da bir kadın sorunu olmanın ötesinde herkesi ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Bu sorunu çözmek için ise hepimize düşen sorumluluklar bulunmaktadır."

"Biz Tekirdağ Barosu olarak, Ayşenur Akkurt'un ve tüm kadınların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu trajediyi unutmamalıyız ve bir daha tekrarlanmasını önlemek için birlikte hareket etmek zorundayız."

"Bugün burada kadının yaşam hakkına el sürülmemesi için hep birlikte yan yana duruyoruz. Tekirdağ Barosu olarak 27 Ekim 2023 tarihinde Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ilk celsede Ayşenur Akkurt'un anısına, adaletin yerine getirilmesi ve toplumumuzun daha güvenli ve adil bir yer olması için hazır bulunacağımızı kamuoyuna bildirir, erkek adalet değil gerçek adalet sağlanıncaya dek var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.”

CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ile Nurten Yontar da birer konuşma yaptı.

Basın açıklamasının ardından meydanda toplananlar kadına şiddete karşı çeşitli sloganlar attı.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
25 Eylül 2023

(YÖ/EMK)

25 Kasım Erkek şiddeti akademide erkek şiddeti bianet erkek şiddeti çetelesi ne söylüyor kadın cinayeti
Yakup Önal
Yakup Önal
[email protected] tüm yazıları

Şarköyün Sesi gazetesi yazı işleri müdürü.

ilgili haberler
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Ekim 2023
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-285715
Erkek şiddeti Eylül 2023
4 Ekim 2023
/haber/erkek-siddeti-eylul-2023-285712
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi Meclis gündeminde
28 Kasım 2022
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-270631
HDP, bianet erkek şiddeti çetelesini Meclis’e taşıdı
20 Ağustos 2021
/haber/hdp-bianet-erkek-siddeti-cetelesini-meclis-e-tasidi-249065
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
ilgili haberler
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Ekim 2023
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-285715
Erkek şiddeti Eylül 2023
4 Ekim 2023
/haber/erkek-siddeti-eylul-2023-285712
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi Meclis gündeminde
28 Kasım 2022
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-270631
HDP, bianet erkek şiddeti çetelesini Meclis’e taşıdı
20 Ağustos 2021
/haber/hdp-bianet-erkek-siddeti-cetelesini-meclis-e-tasidi-249065
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
diğer yazıları
CHP, AB’den öğrencilere gönderilip verilmeyen 3,6 milyon TL’yi Milli Eğitim Bakanına sordu
24 Ekim 2023
CHP, AB’den öğrencilere gönderilip verilmeyen 3,6 milyon TL’yi Milli Eğitim Bakanına sordu
Şarköylü balıkçılardan bakanlığa RES tepkisi: Bu proje balıkçılığı tamamen bitirir
6 Eylül 2023
Şarköylü balıkçılardan bakanlığa RES tepkisi: Bu proje balıkçılığı tamamen bitirir
Şarköy’deki mavi bayraklı plajlar uluslararası denetimden geçti
25 Ağustos 2023
Şarköy’deki mavi bayraklı plajlar uluslararası denetimden geçti
Şarköy’de orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altında
24 Ağustos 2023
Şarköy’de orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altında
Şarköy’de denize girmek yasaklandı
9 Ağustos 2023
Şarköy’de denize girmek yasaklandı
Sayfa Başına Git