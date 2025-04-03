Feministler, gözaltında tacize karşı sokağa çıkıyor

Türkiye’deki feministler, gözaltında cinsel şiddete karşı yapacakları basın açıklamasının konumunu ve zamanını duyurdu.

19 Mart’ta başlayan protestolarda gözaltına alınan birçok kadının polisler tarafından çıplak arama, taciz, cinsiyetçi küfürlere maruz kaldığını belirten feministler, cinsel şiddet ve çıplak arama dayatmasının işkence olduğuna yönelik açıklama yapacak.

Faillerin yargılanmasını isteyen feministler, 5 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Eminönü Üsküdar Şehir Hatları Vapur İskelesi’nde toplandıktan sonra Karaköy’de basın açıklaması yapılacak.

(DT/EMK)