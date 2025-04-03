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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 16:22
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 16:28
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Feministler, gözaltında tacize karşı sokağa çıkıyor

Faillerin yargılanmasını isteyen feministler, 5 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Eminönü Üsküdar Şehir Hatları Vapur İskelesi’nde toplandıktan sonra Karaköy’de basın açıklaması yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Feministler, gözaltında tacize karşı sokağa çıkıyor
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Türkiye’deki feministler, gözaltında cinsel şiddete karşı yapacakları basın açıklamasının konumunu ve zamanını duyurdu.

19 Mart’ta başlayan protestolarda gözaltına alınan birçok kadının polisler tarafından çıplak arama, taciz, cinsiyetçi küfürlere maruz kaldığını belirten feministler, cinsel şiddet ve çıplak arama dayatmasının işkence olduğuna yönelik açıklama yapacak.

Faillerin yargılanmasını isteyen feministler, 5 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Eminönü Üsküdar Şehir Hatları Vapur İskelesi’nde toplandıktan sonra Karaköy’de basın açıklaması yapılacak.

(DT/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gözaltında Cinsel Taciz Raporu gözaltında cinsel taciz ve tecavüz
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