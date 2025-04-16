"CHP'ye kayyım atanıyor" rivayetinden "ROK"a yalan haber soruşturması

Trol yazar Rasim Ozan Kütahyalı'nın ("ROK"), bugün (17 Nisan) görülecek CHP Kurultayı davasının ilk duruşması sonrasında ana muhalefet partisine kayyım atanacağı iddiasının ardından Borsa İstanbul'da (BİST) sert düşüşler yaşandı.

Gelişmeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "ROK" hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu”ndan soruşturma başlatırken, ROK, iddiasının bir "tahmin"den ibaret olduğunu belirttiği paylaşımlar yaptı.

CHP'ye kayyım ve ayaklanma iddiası

"ROK", sosyal medya hesabından bugün görülecek CHP Kurultayı davasında partiye Hikmet Çetin'in kayyım olarak atanacağını, bu kararın ardından baş gösterecek ayaklanma ihtimaline karşı "İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildiği[ni]" yazdı.

Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.



Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk… — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) April 16, 2025

Borsa İstanbul'da sert düşüş

ROK'un yaydığı rivayetlerin ardından sürekli işlem seansı 18.00'de sona eren Borsa İstanbul'da (BİST) vadeli piyasalar grafiğinde çok sert düşüşler başladı.



Kayıpların büyümesi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından "CHP'ye kayyım atanacağı" iddialarını yalanladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 16, 2025

Tunç, "CHP kurultayı[nın] iptal edilece[ği]" yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmeme[sini]" istedi ve bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ROK çark ediyor

Rasim Ozan Kütahyalı, Bakan Tunç'un "soruşturma" açıklamasının hemen ardından kendi iddialarını tekzipe başladı. "Tamamen yanlış tahmin"de bulunduğunu duyuran ROK, seri paylaşımlarından bir başkasında da "CHP’nin kurultayı asla iptal edilmiyor ve CHP’ye asla kayyum atanmıyor. [...] Benimki sadece tahmindi. Kararı verecek olan mahkemedir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı.



Benim tamamen yanlış tahminim.



Ne dese haklı Yılmaz Bey. https://t.co/bl3J7zh5fN — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) April 16, 2025

Ancak ROK sosyal medya paylaşımında yalnızca borsada düşüşlere yol açtığı bildirilen mahkeme sonucuna ilişkin iddiasını ileri sürmekle kalmamış, "bu kararın ardından baş gösterecek ayaklanma ihtimaline karşı "İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildiği[ni]" de ileri sürmüştü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yalanlama

Fahrettin Altun'un İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaları "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor' şeklindeki iddialar manipülasyondur." diyerek yalanlamıştı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur.



Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir.



Henüz… pic.twitter.com/VcCcuRV8Hj — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 16, 2025

(AEK)