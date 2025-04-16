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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 23:43
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 04:04
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YALAN HABER BORSA ÇÖKERTTİ

"CHP'ye kayyım atanıyor" rivayetinden "ROK"a yalan haber soruşturması

Rasim Ozan Kütahyalı "Yarın CHP'ye kayyum atanacak" iddiasıyla BİST vadeli pazarını çökertince Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trol yazar hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan res'en soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"CHP'ye kayyım atanıyor" rivayetinden "ROK"a yalan haber soruşturması
Rasim Ozan Kütahyalı, ROK performansında

Trol yazar Rasim Ozan Kütahyalı'nın ("ROK"), bugün (17 Nisan) görülecek CHP Kurultayı davasının ilk duruşması sonrasında ana muhalefet partisine kayyım atanacağı iddiasının ardından Borsa İstanbul'da (BİST) sert düşüşler yaşandı.

Gelişmeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "ROK" hakkında  “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu”ndan soruşturma başlatırken, ROK, iddiasının bir "tahmin"den ibaret olduğunu belirttiği paylaşımlar yaptı.  

CHP'ye kayyım ve ayaklanma iddiası

"ROK", sosyal medya hesabından bugün görülecek CHP Kurultayı davasında partiye Hikmet Çetin'in kayyım olarak atanacağını, bu kararın ardından baş gösterecek ayaklanma ihtimaline karşı "İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildiği[ni]" yazdı. 

Borsa İstanbul'da sert düşüş

ROK'un yaydığı rivayetlerin ardından sürekli işlem seansı 18.00'de sona eren Borsa İstanbul'da (BİST) vadeli piyasalar grafiğinde çok sert düşüşler başladı.  

Kayıpların büyümesi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından "CHP'ye kayyım atanacağı" iddialarını yalanladı.

Tunç, "CHP kurultayı[nın] iptal edilece[ği]" yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmeme[sini]" istedi ve bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

ROK çark ediyor

Rasim Ozan Kütahyalı, Bakan Tunç'un "soruşturma" açıklamasının hemen ardından kendi iddialarını tekzipe başladı. "Tamamen yanlış tahmin"de bulunduğunu duyuran ROK, seri paylaşımlarından bir başkasında da "CHP’nin kurultayı asla iptal edilmiyor ve CHP’ye asla kayyum atanmıyor. [...] Benimki sadece tahmindi. Kararı verecek olan mahkemedir." dedi. 

Ancak ROK sosyal medya paylaşımında yalnızca borsada düşüşlere yol açtığı bildirilen mahkeme sonucuna ilişkin iddiasını ileri sürmekle kalmamış, "bu kararın ardından baş gösterecek ayaklanma ihtimaline karşı "İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildiği[ni]" de ileri sürmüştü. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yalanlama

Fahrettin Altun'un İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaları "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor' şeklindeki iddialar manipülasyondur." diyerek yalanlamıştı. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Ankara
Rasim Ozan Kütahyalı chp kurultayı kayyım
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