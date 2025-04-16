Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün (15 Nisan) akşam 22:00 sularında geçirdiği ciddi kalp sorunu nedeniyle İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder'in yırtılan aortu yaklaşık 12 saat süren başarılı bir operasyonla dikildi.

Florence Nightingale Hastanesi, saat 10.20'de Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçmesine rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve Önder’in kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine alındığı belirtilerek, hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamanın tam metni: Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp - Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp - Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05’te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’te operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. On iki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Ana aortunun yırtıldığı belirlendi

Önder'in kalp krizi geçirmekte olduğunu fark ederek evdekileri uyarması üzerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde ve ardından ambülansta yaparak İmralı Heyeti üyesinin kalbinin durmasını önlediler. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde Önder'in kalptn çıkan ana aortunun yırtıldığı belirlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in alındığı ameliyatın kalp cerrahisi alanındaki en büyük operasyon türü olduğunu, 7-8 saat süreceğini, Çarşamba sabahı 8 sularında biteceğini açıkladı. Ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından Önder'in üç gün uyutulacağı söyleniyor. Helen üç cerrahın operasyonda yer aldıkları haber veriliyor.

DEM Parti sosyal medya hesabından Önder’in İstanbul’da tedavi altına alındığı ve gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.” denildi.

DEM Partililer toplanıyor

Önder'in kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi Acil girişinde kalabalık bir kitle toplandı. DEM Parti Milletvekili önceki Eş Genel Başkan ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İmralı Heyeti’nde yer alan Faik Özgür Erol, DEM Parti MYK üyesi Tayip Temel, önceki HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, önceki HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu’nun yanı sıra TİP Genel Başkanı Erkan Baş da hastane önünde.

DEM Partililer ve Önder'i sevenler kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi önünde toplanıyor, Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi… pic.twitter.com/U4YDJOwEjM — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 15, 2025

Sağlık Bakanlığı: "Önder'in tedavisi devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık, Önder’in tedavisinin devam ettiğini belirtti ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır.



Tedavisi hastanede devam etmektedir. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 15, 2025

(AEK)