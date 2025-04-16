"Geçmiş Gelecektir" lansmanı Diyarbakır'da yapıldı

Ulaş Bager Aldemir'in öncülüğünde sürdürülen 1960'ların entelektüel ve siyasal mirasını görünür kılmayı amaçlayan “Geçmiş Gelecektir" Uluslararası Kültürel Bellek Projesi'nin lansmanı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Lansmana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun şehirdeki STK ve kurum temsilcileri, yurtdışından katılımcılar ve çok sayıda kişi katıldı.

Avrupalı düşünürlerin hayat hikâyelerini yüz yüze röportajlar aracılığıyla kayda geçiren ve Alain Badiou, Etienne Balibar, Tarık Ali, Janette Habel, Michael Löwy, Gretchen Dutschke-Klotz ve Jeremy Corbyn gibi birçok kişinin katkı sunduğu projenin kitabı açılan stantta yer aldı. Ayrıca kitapta yer alan emprovize (doğaçlama) çizimlerin yer aldığı sergi de katılımcılarla buluştu.

"Bizi bırakma Sırrı ağabey"

Bugünün buruk bir gün olduğunu belirterek açılış konuşmasını başlatan Ulaş Bager Aldemir, bugünün buruk bir gün olduğunu söyleyerek, “Hepimizin Sırrı ağabeyine acil şifalar diliyorum. Bizi bırakma Sırrı ağabey. Kendisininde burada olmasını çok isterdik eminim bizi kahkahalara boğardı. Dayan Sırrı ağabey dualarımız seninle” dedi.

"Birkaç idealist gencin başarısı"

Ardından konuşan Ressam Ayla Aksoyoğlu’da yaptığı konuşmada Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aksoyoğlu, bu serginin var oluş sebebinin insanın en iyi uğraşlarından olan sanat, felsefe ve hafıza olduğunu söyledi. Bu projenin birkaç idealist gencin başarısı olduğunu belirten Aksoyoğlu, projenin yapılışı ve resim sergisi hakkında bilgi verdi.

Hatun: "Hafızayı diri tutabileceğiniz bir şehir"

Ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, Sırrı Süreyya Önder’in Kürt halkı ve Türkiye halkları için önemli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, şifalar diledi.

Diyarbakır’ın hafızasını hatırlatarak lansmanın bu şehirde yapılmasını değerli bulduğunu belirten Hatun,

“Başladığınız yer oldukça çok değerlidir. Nakşettiğiniz bu eserler ve bu eserleri belki de dünyaya farklı bakış açısı yansıtan insanları resmettiniz, çok doğrudur, çok değerlidir. Bu şehirde de binlerce yıllık tarihin izleri var. Hafızadan bahsediyorken Vedat Aydın, Musa Anter, Hafız Akdemir’i anmamak olmaz. Bu canlı hafızayı diri tutabileceğiniz bir şehirdesiniz. Hala kimlik için, yaşam için onurlu bir barış için mücadele eden, sokaklarda düşen binlerce gencimiz var.

"Barışı umut ediyoruz"

Hatun sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu şehirde de nice değerli insanların ayak izleri bizim coğrafyamızda canlı canlı yankılanıyor. Ayla hoca gibi belki bunlarda nakşedilecek. Barışa umut olacak bir mücadele, tuallerde buralarda sergilenecek. İnsanların sokağa düşmediği, canlarını yitirmedi anları barışı umut ediyoruz.”

Resim sergisi gezildi

Konuşmanın ardından lansmanın yapıldığı Kongre Merkezi’nde ressam Ayla Aksoyoğlu’nun kitapta yer alan emprovize (doğaçlama) çizimlerin yer aldığı sergi gezildi. Katılımcılar sergiyi ressamla beraber gezerek çizimlerin hikayalerini dinledi.

Atölye çalışması

Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde18 Nisan’a kadar sürecek olan lansman yarın (17 Nisan) saat 17.00’da “Geçmiş Gelecektir: Felsefenin Yüzleri Kültürel Bellek Atölyesi” ve “Çizim, Sözlü Tarih Çalışması” ile devam edecek.

"Geçmiş Gelecektir" adlı kitap Ulaş Bager Aldemir ve Melisa Yıldırım tarafından yazılmıştır . Kitap, 3 Nisan 2025'te Ayrıntı Yayınları tarafından da yayımlandı. Kitapta, önde gelen sosyalistlerle yapılan yüz yüze görüşmeler yer alıyor. Alain Badiou, Etienne Balibar, Tarik Ali, Janette Habel, Michael Lowy, Gretchen Dutschke-Klotz ve Jeremy Corbyn gibi önemli isimlerle yapılan röportajlar yer alıyor. Kitabın önsözünü Gazeteci Nadire Mater, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP eski Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar yazdı.

(ED)