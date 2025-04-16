ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 22:11
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 22:57
3 dk Okuma

"Geçmiş Gelecektir" lansmanı Diyarbakır'da yapıldı

Ulaş Bager Aldemir ve Melisa Yıldırım tarafından hazırlanan "Geçmiş Gelecektir", uluslararası kültürel hafıza projesinin lansmanı Diyarbakır'da gerçekleşti.

Evrim Deniz
Evrim Deniz

Evrim Deniz
Görseli Büyüt
"Geçmiş Gelecektir" lansmanı Diyarbakır'da yapıldı
Fotoğraflar: Evrim Deniz

Ulaş Bager Aldemir'in öncülüğünde sürdürülen 1960'ların entelektüel ve siyasal mirasını görünür kılmayı amaçlayan “Geçmiş Gelecektir" Uluslararası Kültürel Bellek Projesi'nin lansmanı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Lansmana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun şehirdeki STK ve kurum temsilcileri, yurtdışından katılımcılar ve çok sayıda kişi katıldı.

Avrupalı düşünürlerin hayat hikâyelerini yüz yüze röportajlar aracılığıyla kayda geçiren ve Alain Badiou, Etienne Balibar, Tarık Ali, Janette Habel, Michael Löwy, Gretchen Dutschke-Klotz ve Jeremy Corbyn gibi birçok kişinin katkı sunduğu projenin kitabı açılan stantta yer aldı. Ayrıca kitapta yer alan emprovize (doğaçlama) çizimlerin yer aldığı sergi de katılımcılarla buluştu.

"Bizi bırakma Sırrı ağabey"

Bugünün buruk bir gün olduğunu belirterek açılış konuşmasını başlatan Ulaş Bager Aldemir, bugünün buruk bir gün olduğunu söyleyerek, “Hepimizin Sırrı ağabeyine acil şifalar diliyorum. Bizi bırakma Sırrı ağabey. Kendisininde burada olmasını çok isterdik eminim bizi kahkahalara boğardı. Dayan Sırrı ağabey dualarımız seninle” dedi.

"Birkaç idealist gencin başarısı"

Ardından konuşan Ressam Ayla Aksoyoğlu’da yaptığı konuşmada Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aksoyoğlu,  bu serginin var oluş sebebinin insanın en iyi uğraşlarından olan sanat, felsefe ve hafıza olduğunu söyledi. Bu projenin birkaç idealist gencin başarısı olduğunu belirten Aksoyoğlu, projenin yapılışı ve resim sergisi hakkında bilgi verdi.

Hatun: "Hafızayı diri tutabileceğiniz bir şehir"

Ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, Sırrı Süreyya Önder’in Kürt halkı ve Türkiye halkları için önemli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, şifalar diledi.

Diyarbakır’ın hafızasını hatırlatarak lansmanın bu şehirde yapılmasını değerli bulduğunu belirten Hatun,

“Başladığınız yer oldukça çok değerlidir. Nakşettiğiniz bu eserler ve bu eserleri belki de dünyaya farklı bakış açısı yansıtan insanları resmettiniz, çok doğrudur, çok değerlidir. Bu şehirde de binlerce yıllık tarihin izleri var. Hafızadan bahsediyorken Vedat Aydın, Musa Anter, Hafız Akdemir’i anmamak olmaz. Bu canlı hafızayı diri tutabileceğiniz bir şehirdesiniz. Hala kimlik için, yaşam için onurlu bir barış için mücadele eden, sokaklarda düşen binlerce gencimiz var.

"Barışı umut ediyoruz"

Hatun sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu şehirde de nice değerli insanların ayak izleri bizim coğrafyamızda canlı canlı yankılanıyor. Ayla hoca gibi belki bunlarda nakşedilecek. Barışa umut olacak bir mücadele, tuallerde buralarda sergilenecek. İnsanların sokağa düşmediği, canlarını yitirmedi anları barışı umut ediyoruz.” 

Resim sergisi gezildi

Konuşmanın ardından lansmanın yapıldığı Kongre Merkezi’nde ressam Ayla Aksoyoğlu’nun kitapta yer alan emprovize (doğaçlama) çizimlerin yer aldığı sergi gezildi. Katılımcılar sergiyi ressamla beraber gezerek çizimlerin hikayalerini dinledi.

Atölye çalışması 

Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde18 Nisan’a kadar sürecek olan lansman yarın (17 Nisan) saat 17.00’da “Geçmiş Gelecektir: Felsefenin Yüzleri Kültürel Bellek Atölyesi” ve “Çizim, Sözlü Tarih Çalışması” ile devam edecek. 

"Geçmiş Gelecektir" adlı kitap Ulaş Bager Aldemir ve Melisa Yıldırım tarafından yazılmıştır . Kitap, 3 Nisan 2025'te Ayrıntı Yayınları tarafından da yayımlandı. Kitapta, önde gelen sosyalistlerle yapılan yüz yüze görüşmeler yer alıyor. Alain Badiou, Etienne Balibar, Tarik Ali, Janette Habel, Michael Lowy, Gretchen Dutschke-Klotz ve Jeremy Corbyn gibi önemli isimlerle yapılan röportajlar yer alıyor. 

Kitabın önsözünü Gazeteci Nadire Mater, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP eski Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar yazdı.

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
Diyarbakır hafıza çalışmaları
Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nde (DFG) medya ve basın sorumlusu olarak görev aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
DBB BİR YILDA NE YAPTI?
Bucak ve Hatun: Şeffaf ve katılımcı politikadan taviz vermedik
15 Nisan 2025
Bucak ve Hatun: Şeffaf ve katılımcı politikadan taviz vermedik
İBB PROTESTOLARINDA 4'ÜNCÜ GÜN
ÇHD'li avukatlar: Gözaltında çıplak aramaya maruz kalan yurttaşlar oldu
22 Mart 2025
ÇHD'li avukatlar: Gözaltında çıplak aramaya maruz kalan yurttaşlar oldu
Diyarbakır Newroz'u: Öcalan, barış, yağmur ve halay
21 Mart 2025
Diyarbakır Newroz'u: Öcalan, barış, yağmur ve halay
DİYARBAKIR NEWROZU 2025
Bakırhan: Tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alıyoruz
21 Mart 2025
Bakırhan: Tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alıyoruz
"Yarın Kemal'i vuracaklar"
20 Mart 2025
"Yarın Kemal'i vuracaklar"
Sayfa Başına Git