‘Şakir Paşa Ailesi’ setinde yangın: Yapım Amiri hayatını kaybetti

NOW TV’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin Büyükada’daki setinde yangın çıktı.

Yapım amiri Taki, yangın sırasında dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, yangın anında olay yerinde bulunan yapım amiri, yoğun dumana maruz kaldı. Dumandan etkilenerek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Taki’nin cenazesi, Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı.

Set yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada, “Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki’yi kaybettik. Başımız sağ olsun. Cenaze ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır" dedi. Dizinin oyuncuları ve set çalışanları olayın ardından evlerine gönderildi, çekimlere ara verildi.

Daha önce de yangın çıkmıştı: Kartal’daki plato kül olmuştu

Bu, Şakir Paşa Ailesi dizisinin ilk yangın tecrübesi değil. Dizinin dekorlarının ve konağın da yer aldığı Kartal’daki 1200 metrekarelik platoda, 26 Aralık 2024'te çıkan yangın, tüm yapıyı kullanılamaz hale getirmişti. Yangına ilişkin İstanbul İtfaiyesi’nin hazırladığı olay raporunda, yangının çıkış sebebine dair net bir bulguya ulaşılamamış; ancak elektrik kaynaklı olabileceği belirtilmişti.

“Taki bizim kalbimizdi”

Yapım ekibi içinde uzun yıllardır görev yapan Taki’nin ani ölümü, sektörde ve dizinin hayranlarında derin üzüntü yarattı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda, çalışma arkadaşları onu “sessiz ama her işe koşan bir emektar” olarak tanımladı. Ekipten bir set çalışanı, “Taki bizim sadece yapım amirimiz değil, kalbimizdi” dedi.

Sine Sen’den açıklama: “Şakir Paşa ve Ailesi setinde çıkan yangında yapım amiri olan 43 yaşındaki Serkan Taki, dumandan etkilenmesi sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapım şirketlerinin kar hırsı, setlerde alınmayan İSİG önlemleri hayatlarımızı almaya devam ediyor.”

NOW TV'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin çekim takviminin nasıl ilerleyeceği, cenaze töreni sonrası netleşecek.

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(EMK)