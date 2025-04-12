Emniyet işkence ve çıplak arama haberleri için suç duyurusu yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) "gözaltında çıplak arama ve işkence" iddialarını ileri sürenleri kınayarak, iddia sahiplerine karşı suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Bu iddialar, 19-26 Mart arasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bütün büyük kentlerinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere karşı kolluk güçlerinin orantısız şiddete başvurduğu kitlesel direnişlerde gözaltına alınan kadın ve erkekler tarafından dile getirilmişti.

Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada iddiaları gündeme getirenler "Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve Devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar" olarak niteledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında ima edilenler Erdoğan'ı dört ay önce Haliç Kongre Merkezi'nde İsrail'le silah ticaretinin sürdüğü gerekçesiyle protesto eden İslamcı gençlerdi.

İsrail'le ticareti protesto eden gençlere polis şiddeti tepki çekti

EGM aynı kişilerin "şimdi de Türk Polis Teşkilatı[nın] 180. kuruluş yıl dönümünde, polis barikatı önünde 'çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koy[duklarını]" iddia etti.

EGM açıklamasında "Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen şahıslar[ın] [Polise] yönelik [...] algı operasyonuna giriş[tiklerini]" iddia etti.

EGM "İşkence iddialarını dile getiren şahısların, doktorlar tarafından verilen raporlarında, 'darp ve cebir izine rastlanmadığı', 'aktif şikayetlerinin olmadığı'[nın] net biçimde belirtil[diğini], "[bu] asılsız iddiaları [...] yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun; 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 'İftira' başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu" duyurdu.

İddiaların yer aldığı haberler erişime engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) protestolarda çıplak arama ve kötü muamele iddialarının yer aldığı haberlerin erişime engellendiğini, bu doğrultudaki kararın "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığını bildirdi.

(AEK)