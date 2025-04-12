ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 12 Nisan 2025 02:57
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2025 18:20
2 dk Okuma

HABERLER ERİŞİME ENGELLENDİ

Emniyet işkence ve çıplak arama haberleri için suç duyurusu yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi internet sitesinden "gözaltında işkence ve çıplak arama" yapıldığı iddiasını paylaşanları "iftira" ile suçlayarak, haklarında "dezenformasyon yasası" kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Emniyet işkence ve çıplak arama haberleri için suç duyurusu yaptı
İşkence ve çıplak arama iddiaları, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protestoları döneminde arttı/Foto: Evrensel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) "gözaltında çıplak arama ve işkence" iddialarını ileri sürenleri kınayarak, iddia sahiplerine karşı suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. 

Bu iddialar, 19-26 Mart arasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bütün büyük kentlerinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere karşı kolluk güçlerinin orantısız şiddete başvurduğu kitlesel direnişlerde gözaltına alınan kadın ve erkekler tarafından dile getirilmişti. 

Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın
Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın
5 Nisan 2025

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada iddiaları gündeme getirenler "Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve Devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar" olarak niteledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında ima edilenler Erdoğan'ı dört ay önce Haliç Kongre Merkezi'nde İsrail'le silah ticaretinin sürdüğü gerekçesiyle protesto eden İslamcı gençlerdi. 

İsrail'le ticareti protesto eden gençlere polis şiddeti tepki çekti
İsrail'le ticareti protesto eden gençlere polis şiddeti tepki çekti
6 Nisan 2024

EGM aynı kişilerin "şimdi de Türk Polis Teşkilatı[nın] 180. kuruluş yıl dönümünde, polis barikatı önünde 'çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koy[duklarını]" iddia etti.

EGM açıklamasında "Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen şahıslar[ın] [Polise] yönelik [...] algı operasyonuna giriş[tiklerini]" iddia etti.

EGM "İşkence iddialarını dile getiren şahısların, doktorlar tarafından verilen raporlarında, 'darp ve cebir izine rastlanmadığı', 'aktif şikayetlerinin olmadığı'[nın] net biçimde belirtil[diğini], "[bu] asılsız iddiaları [...] yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun; 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 'İftira' başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda  bulunulduğunu" duyurdu. 

İddiaların yer aldığı haberler erişime engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) protestolarda çıplak arama ve kötü muamele iddialarının yer aldığı haberlerin erişime engellendiğini, bu doğrultudaki kararın "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığını bildirdi

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
İBB operasyonu gözaltında çıplak arama gözaltında işkence emniyet genel müdürlüğü
ilgili haberler
Feministler: Gözaltında şiddetin tacizin tanığıyız
12 Nisan 2025
/haber/feministler-gozaltinda-siddetin-tacizin-tanigiyiz-306382
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Feministler: Gözaltında şiddetin tacizin tanığıyız
12 Nisan 2025
/haber/feministler-gozaltinda-siddetin-tacizin-tanigiyiz-306382
Sayfa Başına Git