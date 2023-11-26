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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2023 12:07
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KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ

Bölgede son bir yılda erkek şiddetiyle en az 45 kadın öldürüldü

Bölgede aile içi şiddet sonucu en az 37 kadın yaşamını yitirirken,  en az 7 kadın yaralandı.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/26/bolgede-son-bir-yilda-erkek-siddetiyle-en-az-45-kadin-olduruldu.JPG
Fotoğraf: Bedri Adanır / Bianet

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1 Kasım 2022 -1 Kasım 2023 taralığındaki kadına yönelik şiddet olayların ilişkin raporunu açıkladı.

Açıklamadan önce İHD Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Suzan Mehmetoğlu Aksoy kısa bir konuşma yaptı. Aksoy, kadına karşı şiddetin çok boyutlu ve politik olduğuna vurgu yaptı ve  “Bu şiddet fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet halinde devam etmektedir” dedi.

Raporun değerlendirme kısmını İHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu üyesi Jiyan Ormanlı açıklarken, bilanço kısmını aynı komisyon üyesi Esra Saçaklıdır açıkladı.

Hazırlayan: Bedri Adanır / Bianet

Bilançoda yer alan bilgiler şöyle: 

• Bölgede en az 34 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. 

• En az 7 kadın intihara sürüklenerek yaşamına son verdi. 

• Bölgede aile içi şiddet sonucu en az 37 kadın yaşamını yitirdi,  en az 7 kadın yaralandı. Erkekler en az bir kadına tecavüz etti. 

• Bölgede toplumsal alanda şiddet sonucu en az 8 kadın yaşamını yitirirken, en az 6 kadın yaralanmış, 3 kadın ise yaralandı. Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, en az 7 kadın ihtihar etti, en az 45 kadın ise aile içi ve toplumsal alanda gerçekleşen erkek şiddeti sonucu öldürüldü. 34 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. 

Hazırlayan: Bedri Adanır / Bianet

Raporda, kadın cinayetlerinin bölgede en çok Urfa, Gaziantep ve Diyarbakır illerinde, mekânsal olarak da en çok ev içinde yaşandığına dikkat çekildi. Şüpheli kadın ölümlerinin ise en fazla Hakkari, Van ve Şanlıurfa’da rastlandığı ifade edildi. (BA/EMK)

ihd diyarbakır kadına yönelik şiddet bilanço kadın cinayetleri 25 Kasım'a giderken
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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