Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajları

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi, Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle dün (15 Nisan) akşam 22:00 sularında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Önder'e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapıldı, Önder yoğun bakıma alındı.

Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor

Sanatçılar, gazeteciler, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları ve LGBTİ+lar Önder için geçmiş olsun dilekleri yayınladı.

Teoman: "Ölme Sırrı Abi"

Sanatçı Teoman, sosyal medya (X) hesabından, “Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni” sözlerini paylaştı.

Sırrı Abi.

Eğer ölürsen,

İçimden kocaman bir parça daha kopacak.

Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi.

Ölme Sırrı Abi.

Benimle yine dalga geç.

Güldür beni. pic.twitter.com/7hO7drI6dP — Teoman (@TeomanCom) April 16, 2025

Mahsun Kırmızıgül: "Sırrı Amca çok sevdiğim bir insan"

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hastaneye gelerek Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. "Uyanınca öğrendim, çok üzgünüm. Sırrı Amca, çok sevdiğim bir insandı. Durumu kritikmiş" ifadelerinde bulundu.

“Dualarım seninle, canım Sırrı abim…”



Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor.… pic.twitter.com/5F0ilTXQEi — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) April 16, 2025

Suavi: "Aman ha Sırrı dost"

Yavuz Bingöl: "Barış sürecine büyük katkı koydu"

Önder'in tedaviye alındığı hastaneye ziyarete giden sanatçı Yavuz Bingöl, "Kanser olduğunu biliyorduk ama durumunu anlatmıyordu. Çok renkli, güler yüzlü biri. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin. Barış sürecine çok büyük katkı koydu yıllardır. İnşallah hemen sağlığına kavuşur" diyerek, Sırrı Süreyya Önder için herkesten dua istedi.

Murathan Mungan: Bu topraklarda işin bitmedi senin

Yazar ve şair Murathan Mungan ise, “İki gün önce mesajlaşırken, "Istanbul'a gelir gelmez beni ara Sırrı" demiştim. "Haberler sende" Şimdi de iyi haberini bekliyorum sevgili dostum, daha şu anlattığında hikayesine bayıldığım Elazığ'da geçen romanını bitireceksin, sadece o da değil, bu topraklarda işin bitmedi senin” dedi.

İki gün önce mesajlaşırken, "Istanbul'a gelir gelmez beni ara Sırrı" demiştim. "Haberler sende" Şimdi de iyi haberini bekliyorum sevgili dostum, daha şu anlattığında hikayesine bayıldığım Elazığ'da geçen romanını bitireceksin, sadece o da değil, bu topraklarda işin bitmedi senin. — murathan mungan (@mungan_murathan) April 16, 2025

Ata Demirer: "Geçmiş olsun kalbimiz seninle"

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak şu sözleri yazdı: "Anlatacak çok hikayen yapacak çok işin var Sırrı abi. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle."

Sanatçı Ceylan Ertem: "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum."

Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum. — ceylan ertem 🩵 (@ceylan_peace) April 16, 2025

Levent Kazak: "Sırrı güçlüdür, inatçıdır"

Oyuncu, senarist Levent Kazak: "Dün akşam 6-7 gibi sırrı, berkun online sohbet ettik. sesi pırıl pırıl, neşesi yerindeydi, döve döve güldürdü her zamanki gibi. yol için hazırlık yapıyordu. ne oluyorsa işte bu 1-2 saat içinde oluyor, su kaynatıyor kalp. hastanenin yakın oluşu, müdahalenin çok gecikmemiş olması en büyük avantaj. keza 12 saat sürmüş ameliyat, öylesi dağılan bir kalbi toparlamak, tek tek teşekkür ediyoruz tüm ekibe. sırrı güçlüdür, inatçıdır, sonuna dek direnir; en büyük temennimiz bu! bekliyoruz ve karartmıyoruz enseyi."

dün akşam 6-7 gibi sırrı, berkun online sohbet ettik. sesi pırıl pırıl, neşesi yerindeydi, döve döve güldürdü her zamanki gibi. yol için hazırlık yapıyordu. ne oluyorsa işte bu 1-2 saat içinde oluyor, su kaynatıyor kalp. hastanenin yakın oluşu, müdahalenin çok gecikmemiş olması… — levent kazak (@levent_kazak) April 16, 2025

Şair ve yazar Nevzat Çelik, “Sevgili Sırrı Süreyya Önder, inceden inceye dalgasını geçmektedir ölümle. Çok da uzatmadan yoğun bakımdan kalkar, 'hayatın cilvesi' der hayata ve mücadeleye devam eder…”

Sevgili Sırrı Süreyya Önder, inceden inceye dalgasını geçmektedir ölümle.

Çok da uzatmadan yoğun bakımdan kalkar, 'hayatın cilvesi' der hayata ve mücadeleye devam eder…#SırrıSüreyyaÖnder pic.twitter.com/FYbk1DuYEs — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) April 16, 2025

Gazeteci İrfan Aktan: "Sırrı Süreyya Önder barış görüşmelerini sürdürürken aynı anda ciddi sağlık sorunlarıyla da baş etmeye çalışıyor. Dün konuştuğumuzda da doktordaydı. Bir an evvel iyi haberlerini alalım inşallah."

Sırrı Süreyya Önder barış görüşmelerini sürdürürken aynı anda ciddi sağlık sorunlarıyla da baş etmeye çalışıyor. Dün konuştuğumuzda da doktordaydı. Bir an evvel iyi haberlerini alalım inşallah. — İrfan Aktan (@irfanaktans) April 15, 2025

Gazeteci ve yazar Ahmet Nesin: "Bütün bu olacakları bilerek devam ettin Sırrı, ben de şimdi sabah güzelliklerini dinleyeceğimi biliyorum, zaten hep bilerek başlamadık mı."

Bütün bu olacakları bilerek devam ettin Sırrı, ben de şimdi sabah güzelliklerini dinleyeceğimi biliyorum, zaten hep bilerek başlamadık mı pic.twitter.com/JFhUNntPwx — Ahmet Nesin (@ahmetnesin1) April 15, 2025

Sınır Tanımayan Yazarlar Birliği, “Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncu, Gazeteci ve Siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz” X hesabından paylaşımında bulundu.

Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncu, Gazeteci ve Siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.@sirsureyya#SırrıSüreyyaÖnder @naifkarabatak — Sınır Tanımayan Yazarlar Birliği (@wwbunion) April 16, 2025

Ezel Akay: "Sırrı'cım dayan, lütfen"

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay: "Dürüst, içten, yalan söylemeyen, ahlaklı, vicdanlı ve "diğerkam" bir siyasetçi arıyorsanız, Sırrı Süreyya Önder gibi bir iki kişi daha var... Ama "dost" arıyorsanız, onun gibisini bulamazsınız! Sırrı'cım dayan, lütfen dayan..."

dürüst, içten, yalan söylemeyen, ahlaklı, vicdanlı ve "diğerkam" bir siyasetçi arıyorsanız, Sırrı Süreyya Önder gibi bir iki kişi daha var... Ama "dost" arıyorsanız, onun gibisini bulamazsınız! Sırrı'cım dayan, lütfen dayan... — ezel akay (@ezop2011) April 16, 2025

Yazar ve karikatürist Gani Müjde: "Aort yırtılması maalesef zorlu bir durum. Umarım Sevgili Sırrı Süreyya tez zamanda atlatır bu badireyi de. Diren be kardeş... Zaten üzülecek çok şey varken sen sevindir bari..."

Aort yırtılması maalesef zorlu bir durum. Umarım Sevgili Sırrı Süreyya tez zamanda atlatır bu badireyi de. Diren be kardeş... Zaten üzülecek çok şey varken sen sevindir bari... pic.twitter.com/ayIityjseC — Gani Müjde (@GaniMujde) April 15, 2025

"Yanımızda olduğun Onur Yürüyüşleri gibi biz de seninleyiz"

LGBTİ+ hakları savunucusu olan Önder için dernekler ve komiteler de geçmiş olsun mesajları yayınladı.

İstanbul Trans Onur Haftası: "Tıpkı senin bizimle transfobik devlet ve kolluk şiddetine karşı omuz omuza yürüdüğün, yanımızda olduğun Onur Yürüyüşleri gibi biz de seninleyiz. Çawa ku tu li dijî dewleta transfobîk û li dijî hêzên wê li cem me bûyî me mil bi mil têkoşîn da meşandin, em jî bi te re ne."

Tıpkı senin bizimle transfobik devlet ve kolluk şiddetine karşı omuz omuza yürüdüğün, yanımızda olduğun Onur Yürüyüşleri gibi biz de seninleyiz.



Çawa ku tu li dijî dewleta transfobîk û li dijî hêzên wê li cem me bûyî me mil bi mil têkoşîn da meşandin, em jî bi te re ne. pic.twitter.com/QmKbXhNEn8 — 11. İstanbul Trans Onur Haftası (@tprideistanbul) April 16, 2025

HEVİ LGBTİ+ Derneği: "LGBTİ+ hakları konusunda hiçbir dönem taviz vermeden insan haklarını savunmuş hepimiz için değerli dostumuz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bir an önce sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesini diliyoruz."

LGBTİ+ hakları konusunda hiçbir dönem taviz vermeden insan haklarını savunmuş hepimiz için değerli dostumuz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bir an önce sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesini diliyoruz. — HEVİ LGBTİ+ Derneği (@HeviLgbt) April 16, 2025

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

(ED)