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HABER
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 12:29
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 23:28
7 dk Okuma

Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajları

Yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder için Sanatçılar, gazeteciler, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları ve LGBTİ+lar Önder için geçmiş olsun mesajları yayınladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajları
*Fotoğraf: Bilal Seçkin

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi,  Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle dün (15 Nisan) akşam 22:00 sularında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Önder'e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapıldı, Önder yoğun bakıma alındı.

Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor
Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor
16 Nisan 2025

Sanatçılar, gazeteciler, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları ve LGBTİ+lar Önder için geçmiş olsun dilekleri yayınladı.

Teoman: "Ölme Sırrı Abi"

Sanatçı Teoman, sosyal medya (X) hesabından, “Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni” sözlerini paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül: "Sırrı Amca çok sevdiğim bir insan"

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hastaneye gelerek Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. "Uyanınca öğrendim, çok üzgünüm. Sırrı Amca, çok sevdiğim bir insandı. Durumu kritikmiş" ifadelerinde bulundu. 

Suavi: "Aman ha Sırrı dost"

Yavuz Bingöl: "Barış sürecine büyük katkı koydu"

Önder'in tedaviye alındığı hastaneye ziyarete giden sanatçı Yavuz Bingöl, "Kanser olduğunu biliyorduk ama durumunu anlatmıyordu. Çok renkli, güler yüzlü biri. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin. Barış sürecine çok büyük katkı koydu yıllardır. İnşallah hemen sağlığına kavuşur" diyerek, Sırrı Süreyya Önder için herkesten dua istedi.

Murathan Mungan: Bu topraklarda işin bitmedi senin

Yazar ve şair Murathan Mungan ise, “İki gün önce mesajlaşırken, "Istanbul'a gelir gelmez beni ara Sırrı" demiştim. "Haberler sende" Şimdi de iyi haberini bekliyorum sevgili dostum, daha şu anlattığında hikayesine bayıldığım Elazığ'da geçen romanını bitireceksin, sadece o da değil, bu topraklarda işin bitmedi senin” dedi.

Ata Demirer: "Geçmiş olsun kalbimiz seninle"

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak şu sözleri yazdı: "Anlatacak çok hikayen yapacak çok işin var Sırrı abi. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle."

Sanatçı Ceylan Ertem: "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum."

Levent Kazak: "Sırrı güçlüdür, inatçıdır"

Oyuncu, senarist Levent Kazak: "Dün akşam 6-7 gibi sırrı, berkun online sohbet ettik. sesi pırıl pırıl, neşesi yerindeydi, döve döve güldürdü her zamanki gibi. yol için hazırlık yapıyordu. ne oluyorsa işte bu 1-2 saat içinde oluyor, su kaynatıyor kalp. hastanenin yakın oluşu, müdahalenin çok gecikmemiş olması en büyük avantaj. keza 12 saat sürmüş ameliyat, öylesi dağılan bir kalbi toparlamak, tek tek teşekkür ediyoruz tüm ekibe. sırrı güçlüdür, inatçıdır, sonuna dek direnir; en büyük temennimiz bu! bekliyoruz ve karartmıyoruz enseyi."

Şair ve yazar Nevzat Çelik, “Sevgili Sırrı Süreyya Önder, inceden inceye dalgasını geçmektedir ölümle. Çok da uzatmadan yoğun bakımdan kalkar, 'hayatın cilvesi' der hayata ve mücadeleye devam eder…”

Gazeteci İrfan Aktan: "Sırrı Süreyya Önder barış görüşmelerini sürdürürken aynı anda ciddi sağlık sorunlarıyla da baş etmeye çalışıyor. Dün konuştuğumuzda da doktordaydı. Bir an evvel iyi haberlerini alalım inşallah."

Gazeteci ve yazar Ahmet Nesin: "Bütün bu olacakları bilerek devam ettin Sırrı, ben de şimdi sabah güzelliklerini dinleyeceğimi biliyorum, zaten hep bilerek başlamadık mı."

Sınır Tanımayan Yazarlar Birliği, “Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncu, Gazeteci ve Siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz” X hesabından paylaşımında bulundu.

Ezel Akay: "Sırrı'cım dayan, lütfen"

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay: "Dürüst, içten, yalan söylemeyen, ahlaklı, vicdanlı ve "diğerkam" bir siyasetçi arıyorsanız, Sırrı Süreyya Önder gibi bir iki kişi daha var... Ama "dost" arıyorsanız, onun gibisini bulamazsınız! Sırrı'cım dayan, lütfen dayan..."

Yazar ve karikatürist Gani Müjde: "Aort yırtılması maalesef zorlu bir durum. Umarım Sevgili Sırrı Süreyya tez zamanda atlatır bu badireyi de. Diren be kardeş... Zaten üzülecek çok şey varken sen sevindir bari..."

"Yanımızda olduğun Onur Yürüyüşleri gibi biz de seninleyiz"

LGBTİ+ hakları savunucusu olan Önder için dernekler ve komiteler de geçmiş olsun mesajları yayınladı. 

İstanbul Trans Onur Haftası: "Tıpkı senin bizimle transfobik devlet ve kolluk şiddetine karşı omuz omuza yürüdüğün, yanımızda olduğun Onur Yürüyüşleri gibi biz de seninleyiz. Çawa ku tu li dijî dewleta transfobîk û li dijî hêzên wê li cem me bûyî me mil bi mil têkoşîn da meşandin, em jî bi te re ne."

HEVİ LGBTİ+ Derneği: "LGBTİ+ hakları konusunda hiçbir dönem taviz vermeden insan haklarını savunmuş hepimiz için değerli dostumuz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bir an önce sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesini diliyoruz."

Sırrı Süreyya Önder kimdir?
Sırrı Süreyya Önder kimdir?
16 Nisan 2025

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder dem parti imralı heyeti
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